SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Havertz rettet Bayer im Schneechaos

Erneuter Ausrutscher im Schneegestöber: Nach einer 2:3 (0:2)-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen rückt für Hannover 96 der Bundesliga-Abstieg immer näher. Kai Havertz (87.) machte den Leverkusener Sieg erst spät perfekt und schoss die Werkself auf Platz fünf. (Zum Bericht)

- Hamann kontert Hoeneß-Kritik

Dietmar Hamann hat Robert Lewandowski kritisiert und dafür vom FC Bayern viel Gegenwind bekommen. Nun legt der Ex-Nationalspieler nach. "Es ist wie auf dem Spielplatz. Hat ein Kind keine Argumente mehr, kommt es mit Schimpfwörtern oder einem Kraftausdruck. Für mich ist das nicht professionell und seriös, wenn man persönlich wird", sagte Hamann der Schweizer Boulevard-Zeitung Blick. (Zum Bericht)

- Premier League: Arsenal siegt im Spitzenspiel

Der FC Arsenal hat das Topspiel der Premier League für sich entschieden und im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den direkten Konkurrenten Manchester United siegte das Team von Trainer Unai Emery mit 2:0. Für United, das trotz Niederlage eine gute Leistung zeigte, war es die erste Liganiederlage unter Ole Gunnar Solskjaer - im 13. Ligaspiel. (Zum Bericht)

- BBL: Bayern bekommt nach Pleite Druck

Aufsteiger Rasta Vechta hat in der Basketball Bundesliga (BBL) Meister Bayern München klar geschlagen und für die nächste Sensation gesorgt. Das Überraschungsteam gewann in eigener Halle mit 93:75 (53:40), für den Titelverteidiger war es erst die zweite Niederlage der BBL-Saison. Im zweiten Spitzenspiel des Tages setzte sich der Tabellenzweite EWE Baskets Oldenburg bei Alba Berlin mit 94:78 (38:40) durch und verkürzte mit nun 36:8 Punkten den Abstand auf den Spitzenreiter. (Zum Bericht)

- Volleyball: Haching verliert Tabellenführung

Riesen-Überraschung in der Volleyball-Bundesliga der Männer. Die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching haben am 20. Spieltag gegen die United Volleys aus Frankfurt verloren und mussten die Tabellenführung abgeben. In einem dramatischen Spiel unterlag die deutsch-österreichische Mannschaft den Hessen trotz einer 2:1-Satzführung mit 2:3 (25:20, 17:25, 25:19, 23:25, 10:15). (Zum Bericht)

- La Liga: Real siegt mit doppelter Hilfe

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat fünf Tage nach dem Aus im Champions-League-Achtelfinale einen Arbeitssieg eingefahren. Das Team um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos gewann in der Primera Division beim Abstiegskandidaten Real Valladolid 4:1 (1:1). Allerdings profitierten die Königlichen gleich zwei Mal vom Videobeweis. (Zum Bericht)

- NBA: Dallas verliert Texas-Duell dramatisch

Die Dallas Mavericks haben in letzter Sekunde die Chance zum Sieg gegen die Houston Rockets. Aber der Wurf eines Rookies kommt nicht am Korb an. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Düsseldorf empfängt die Eintracht

Zum Abschluss des 25. Spieltags bekommt es Fortuna Düsseldorf mit der Frankfurter Eintracht zu tun. Dabei will Düsseldorf seinen kleine Serie von zwei Siegen in Folge ausbauen und an das 4:0 auf Schalke am letzten Spieltag anknüpfen. Doch auch Frankfurt gewann in der Liga zuletzt zwei Mal in Folge. (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Tennis: Zverev fordert Struff im deutschen Duell

Alexander Zverev trifft beim ATP-Masters in Indian Wells in der dritten Runde auf Jan-Lennard Struff (Tennis: Zverev - Struff ab 20.20 Uhr im LIVETICKER). In der zweiten Runde setzte sich Deutschlands Nummer eins gegen Martin Klizan durch, der verletzungsbedingt aufgeben musste.

Das müssen Sie sehen

- Bundesliga Aktuell

Bundesliga Aktuell präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell, ab 19 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und LIVESTREAM)

- Regionalliga Live: VfB Lübeck - Hamburger SV II

Am 25. Spieltag der Regionalliga Nord gastiert die Zweitvertretung des Hamburger SV beim VfB Lübeck. Der VfB geht als erster Verfolger von Spitzenreiter Wolfsburg in die zweite Saisonhälfte. Bei neun Punkten Rückstand hoffen die Lübecker auf einige Ausrutscher des VfL, dürfen sich aber selbst auch keine Blöße geben. Auch ein Heimsieg gegen den HSV ist heute fest eingeplant. SPORT1 präsentiert auch in der Rückrunde ausgewählte Topspiele aus der "Königsklasse der Amateure" live im Free-TV.

Das Kommentatoren-Team bilden Markus Höhner, Thomas Herrmann und Oliver Forster. (Fußball Live - Regionalliga, ab 19.55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und LIVESTREAM)

