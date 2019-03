Die Achtelfinals in der Champions League sind bereits vorbei, doch in der Europa League stehen die Entscheidungen erst noch an. Mit Eintracht Frankfurt kämpft der letzte verbliebene deutsche Vertreter gegen Inter Mailand um den Einzug ins Viertelfinale.

Bei der Biathlon-WM greifen Denise Herrmann und Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel nach der nächsten deutschen Medaille.

Die Premier League Darts macht in dieser Woche Station in Nottingham. Dort wird Tabellenführer James Wade versuchen seine Führung auch weiterhin zu verteidigen.

Das ist passiert

- Renndirektor Whiting ist tot

Die Formel 1 betrauert kurz vor dem Start in die neue Saison den plötzlichen Tod ihres langjährigen Renndirektors. Charlie Whiting erlag am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Melbourne im Alter von 66 Jahren einer Lungenembolie, das teilte der Motorsport-Weltverband FIA mit. (Zum Bericht)

- Neururer übernimmt in Wattenscheid

Peter Neururer wird neuer Sportlicher Leiter bei Regionalligist SG Wattenscheid 09. Das bestätigte der der langjährige Bundesliga-Trainer SPORT1. "Ich freue mich. Es wird eine schwierige Aufgabe. Aber es ehrt mich. Hoffentlich kann ich einen Traditionsverein dorthin führen, wo er lange nicht mehr war", erklärte er. (Zum Bericht)

- München knapp am Fehlstart vorbei

Was für ein mühevoller Playoff-Auftakt für den EHC Red Bull München. Im ersten Spiel zittern sich die Münchner in eigener Halle zu einem 3:2-Erfolg nach Overtime gegen die Eisbären Berlin. (Zum Bericht)

- Bayern scheitert nach Neuer-Patzer

Manuel Neuer patzt, die Bayern sind raus: Nach einem verhängnisvollen Aussetzer von Jubilar Neuer ist Bayern München erstmals seit acht Jahren wieder im Achtelfinale der Champions League gescheitert. (Zum Bericht)

- Barcelona stürmt ins Viertelfinale

Die Katalanen setzten sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Lyon mit 5:1 durch und zogen damit zum zwölften Mal in Serie in die Runde der letzten Acht ein. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften noch mit einem torlosen Unentschieden getrennt. (Zum Bericht)

- Ethikkommission sperrt Funktionär

Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hat den langjährigen Spitzenfunktionär Rafael Salguero für sieben Jahre gesperrt. (Zum Bericht)

- Westbrook führt OKC zum Sieg

Was für ein Auftritt von Russell Westbrook! Der Superstar der Oklahoma City Thunder hat sein Team in der NBA einmal mehr zum Sieg geführt. Gegen die Brooklyn Nets konnte sich OKC mit 108:96 durchsetzen. Westbrook hatte mit einem Triple-Double entscheidenden Anteil am Erfolg der Thunder. Der Guard zauberte 31 Punkte, zwölf Rebounds und elf Assists aufs Parkett. (Zum Bericht)

Nach neun Siegen in Folge mussten sich die Houston Rockets erstmals wieder geschlagen geben. Gegen die Golden State Warriors setzte es eine knappe 104:106-Pleite. Harden legte mit 29 Punkten und zehn Assists ein Double-Double auf, konnte die Niederlage seiner Rockets aber nicht verhindern. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DSV-Adler wollen Wiedergutmachung

Nach dem desaströsen Abschneiden in Lillehammer wollen die deutschen Skispringer bei der Raw-Air-Tour in Trondheim (Skispringen: Einzelspringen in Trondheim, ab 17 Uhr im LIVETICKER) Wiedergutmachung betreiben. Die größte Hoffnung liegt dabei neben Markus Eisenbichler auf Youngster Constantin Schmid.

- Herrmann und Lesser greifen nach Edelmetall

Nach der Silbermedaille in der Mixed-Staffel wollen Denise Herrmann und Erik Lesser auch in der Single-Mixed-Staffel eine Medaille für die deutschen Biathleten holen (Biathlon-WM: Single-Mixed-Staffel, ab 17.10 Uhr im LIVETICKER). Größter Konkurrent im Kampf um Gold dürfte dabei einmal mehr Norwegen mit Johannes Thingnes Bö und Marte Röiseland sein.

- HBL-Spitzentrio im Einsatz

Als einzige Mannschaft ist die SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga noch ungeschlagen. Am 24. Spieltag bekommt es der amtierende Meister mit dem TSV Hannover-Burgdorf zu tun (HBL: TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt, ab 19 Uhr im LIVETICKER). Zeitgleich trifft Verfolger THW Kiel auf den DHfK Leipzig (HBL: THW Kiel - DHfK Leipzig, ab 19 Uhr im LIVETICKER), die Rhein-Neckar Löwen empfangen die HSG Wetzlar (HBL: Rhein-Neckar Löwen - HSG Wetzlar, ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Eintracht träumt vom Viertelfinale

Nach dem torlosen Unentschieden im Hinspiel reicht Eintracht Frankfurt im Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand (Europa League: Inter Mailand - Eintracht Frankfurt, ab 21 Uhr im LIVETICKER) bereits ein Unentschieden mit einem Tor zum Weiterkommen. Verzichten muss die Eintracht dabei neben dem gesperrten Cheftrainer Adi Hütter allerdings auf Angreifer Ante Rebic.

