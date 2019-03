In der EM-Qualifikation sind am Montag mit Frankreich, England und Portugal drei Hochkaräter im Einsatz.

Ach in der Regionalliga Nord wird gespielt - und SPORT1 ist LIVE dabei.

Am Abend startete die DFB-Elf mit einem Sieg in den Niederlanden in die EM-Qualifikation. In der NBA gab es einen Buzzer Beater von der Mittellinie.

Das ist passiert

- EM-Qualifikation: Perfekter Start für DFB-Team

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist perfekt in die Qualifikation für die EM 2020 gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw feierte beim Erzrivalen Niederlande einen 3:2- Erfolg. Leroy Sane, Serge Gnabry und Nico Schulz erzielten die Tore der Gäste in Amsterdam. Zum Bericht)

- EM-Qualifikation: Blamagen für Kroatien und Österreich

Österreichs Rekordnationalspieler Andreas Herzog feierte als Trainer mit Israel gegen Austria einen überraschend Prestigesieg und blieb damit in der Qualifikation für die EM 2020 ohne Niederlage. Vize-Weltmeister Kroatien musste eine überraschende Pleite gegen Ungarn hinnehmen. (Zum Bericht)

- Doping: Deutscher Eisschnellläufer mutmaßlicher Kunde von Erfurter Arzt

In den Doping-Skandal um den Erfurter Sportarzt Mark S. sind offenbar auch deutsche Sportler involviert. Wie die ARD-Dopingredaktion am Sonntag berichtete, soll ein deutscher Eisschnellläufer und Olympia-Teilnehmer wiederholt sein Blut vom Erfurter Netzwerk manipuliert haben lassen.(Zum Bericht)

- DEL: München vergibt ersten Matchball

Der EHC Red Bull München hat in den DEL-Playoffs seinen ersten Matchball vergeben. In eigener Halle kassierte der Titelverteidiger gegen Vizemeister Eisbären Berlin ein 0:3 und führt in der Viertelfinal-Serie nur noch mit 3:2.(Zum Bericht)

- NFL: Patriots-Star Gronkowski beendet Karriere

Das Kapitel Rob Gronkowski in der NFL ist vorbei. Der Tight End der New England Patriots hat in einem Statement seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben. "Ich werde mich mit dem heutigen Tag aus dem American Football zurückziehen", schrieb der 29-Jährige bei Instagram. (Zum Bericht)

- NBA: Buzzer Beater lässt Raptors leiden

Spektakuläres Ende der Partie zwischen den Toronto Raptors und den Charlotte Hornets. Ein Buzzer Beater entscheidet die Partie für die Hornets. (Zum Bericht)

- NHL: Avalanche dank Grubauer auf Kurs

Die Colorado Avalanche mit Goalie Philipp Grubauer sind weiterhin auf Playoff-Kurs. Der deutsche Keeper wird nach der Partie von allen Seiten gelobt. (Zum Bericht)

- March Madness: Zions Duke muss bis zum Ende zittern

Drama pur bei der Partie zwischen den Duke Blue Devils mit Zion Williamson und den UCF Knights. Die Knights verpassen gleich zwei Mal den Coup gegen den Favoriten. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Fußball: 2. Spieltag der EM-Qualifikation

Die jungen Wilden aus England, Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal mit Cristiano Ronaldo sind in der EM-Qualifikation im Einsatz. England, das zum Auftakt 5:0 gegen Tschechien gewonnen hatte, spielt am Abend in Montenegro. Dabei werden der Dortmunder Jadon Sancho und der von Bayern München umworbene Callum Hudson-Odoi wieder im Blickpunkt stehen. Wiedergutmachung wollen die Portugiesen und allen voran ihr Superstar Ronaldo betreiben. Drei Tage nach dem enttäuschenden 0:0 gegen die Ukraine geht es in Lissabon gegen Serbien. (Die Spiele der EM-Qualifikation im LIVETICKER).

- BBL: Bayern zu Gast in Würzburg

Der FC Bayern dominiert die Basketball-Bundesliga, steht unangefochten an der Spitze - und kann gegen s.Oliver Würzburg Rang eins weiter ausbauen. (BBL: s.Oliver Würzburg - FC Bayern ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) Der Meister der vergangenen Saison ist zu Gast beim Team von Denis Wucherer und will den nächsten Sieg einfahren. Es wäre der 22. in 24 Spielen.

In der EM-Qualifikation geht es am Sonntag unter anderem für Vize-Weltmeister Kroatien, Belgien und Österreich mit dem 2. Spieltag weiter. Österreich braucht in Israel in Haifa nach der Auftaktniederlage gegen Polen dringend Punkte (Die Spiele der EM-Qualifikation im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Regionalliga Nord: Lübeck empfängt Havelse

Top-Partie in der Regionalliga Nord an: Der Tabellenzweite VfB Lübeck misst sich mit dem TSV Havelse (Regionalliga Nord: VfB Lübeck - TSV Havelse ab 19.55 Uhr LIVE im TV). Während der VfB sich durchaus Aufstiegshoffnungen machen darf, kämpft der TSV um den Klassenerhalt. Trotzdem müssen die Hausherren auf der Hut sein, denn das hart umkämpfte und hitzige Duell in der Hinrunde gewannen die abstiegsgefährdeten Havelser mit 2:1.

