Max Kruse überragt beim Bremer Sieg gegen Leverkusen und wird mit einem ganz Großen verglichen. Juventus Turin muss ohne Cristiano Ronaldo seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Felix Neureuther überzeugt zum Karriere-Abschluss mit Saison-Bestleistung.

Das ist passiert

- Johaug bleibt weiter unbesiegt

Norwegens Star-Skilangläuferin Therese Johaug hat ihre beeindruckende Siegesserie auch am vorletzten Weltcup-Wochenende der Saison fortgesetzt. (Zum Bericht)

- Werder schwärmt von "Lionel" Kruse

Max Kruse überragt bei Werder Bremens Auswärtssieg in Leverkusen. Mitspieler Maximilian Eggestein vergleicht den Kapitän mit einem ganz Großen. (Zum Bericht)

- Neureuther freut sich über Abschied

Die letzte Fahrt seiner Karriere war die beste der Saison, zum Podest fehlten auf Rang sieben nur 0,27 Sekunden - doch das spielte nun wirklich keine Rolle mehr. (Zum Bericht)

- Ingolstadt taumelt Abstieg entgegen

Die Schanzer unterlagen beim SC Paderborn trotz Führung und guter Leistung mit 1:3 (0:0) und kassierten dadurch die vierte Niederlage in Serie. (Zum Bericht)

- FIFA 19: Wunderkind dominiert Szene

Spektakuläre Tore, ein verspielter Stil und eine jugendliche Unbekümmertheit trotz seiner totalen Dominanz: Das sind die Eigenschaften vom FIFA-Spieler Donovan "F2Tekkz" Hunt. (Zum Bericht)

- Ohne CR7: Juve patzt erstmals

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A ohne seinen geschonten Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo überraschend die erste Saisonniederlage kassiert. (Zum Bericht)

- Herrmann krönt WM mit Bronze

Denise Herrmann riss beide Arme in die Höhe, dann ballte sie noch einmal die Hand zur Faust und glitt strahlend über die Ziellinie: Die 30-Jährige hat zum Abschluss der Biathlon-WM in Östersund im Massenstart Bronze gewonnen und damit ihren Medaillensatz komplettiert. (Zum Bericht)

- Bentaleb in U23 strafversetzt

Bis auf weiteres wird Nabil Bentaleb in die U23 der Königsblauen versetzt. Der Verein begründete die Maßnahme am Sonntag mit einer disziplinarischen Verfehlung. (Zum Bericht)

- Rebensburg patzt, Shiffrin siegt

Die 29-Jährige kam in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom beim Weltcup-Finale in Soldeu/Andorra nach einem schweren Patzer im Zielhang auf den fünften Platz. (Zum Bericht)

- Dortmund übernimmt die Tabellenspitze

Aufatmen beim BVB: Dank Marco Reus gewinnt Borussia Dortmund ein spektakuläres Topspiel bei Hertha BSC. Die Borussia legt im Fernduell gegen den FC Bayern vor. Läuft. (Zum Bericht)

- Favre und Dardai reden sich in Rage

Beim Bundesliga-Topspiel steht neben jeder Menge Fußball auch der Schiedsrichter immer wieder im Fokus. Die Trainer beider Teams haben (sich) deshalb nach dem Schlusspfiff einiges zu sagen. (Zum Bericht)

- Grindel kritisiert Löw wegen Bayern-Trio

Der DFB-Boss trägt die Ausbootung von Müller, Boateng und Hummels inhaltlich mit - die Art und Weise gefällt Grindel aber nicht. Und das lässt er den Bundestrainer auch öffentlich wissen. (Zum Bericht)

- FA Cup: Manchester City wackelt - Manchester United fällt

City muss gegen Swansea City einen klaren Rückstand aufholen - und tut das mit Glück und der Hilfe des Schiedsrichters. Das ist Pep Guardiola so peinlich, dass er sich sogar entschuldigt (Zum Bericht). Der Stadtrivale fällt den Wolves zum Opfer (Zum Bericht).

-Formel 1: Bottas düpiert Hamilton - Vettel chancenlos

Valtteri Bottas fährt beim F1-Auftakt in Melbourne einen ungefährdeten Sieg ein. Lewis Hamilton kann nicht mithalten. Vettel und Ferrari werden vorgeführt. (Zum Bericht)

- NBA: Nowitzki verpasst Meilenstein knapp

Die Mavs stoppen gegen Cleveland ihre Pleitenserie. Im Mittelpunkt steht aber Dirk Nowitzki. Die Teamkollegen versuchen alles, damit er einen Meilenstein knackt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern gegen Mainz

Wie kommen die Münchner nach dem Scheitern in Champions League zurecht? Spannende Frage. Mit dem FSV Mainz kommt ein Gegner in die Allianz Arena, der immer für eine Überraschung gut ist (FC Bayern - FSV Mainz 05 am Sonntag um 18 Uhr im LIVETICKER).

- Skispringen, 2. Durchgang: Eisenbichler heiß auf Gesamt-Podest

Im letzten Springen der Raw-Air-Serie hat Markus Eisenbichler noch die Chance auf das Podest in der Gesamtwertung. Karl Geiger möchte in der Top-10 weiter vorrücken (Skispringen ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- NHL: Colorado Avalanche - New Jersey Devils

Heute zeigt SPORT1+ das NHL-Traditionsduell zwischen den Colorado Avalanche und den New Jersey Devils (Colorado Avalanche - New Jersey Devils im LIVESTREAM bei SPORT1+).

Das Video-Schmankerl

