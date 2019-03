Der DSV feiert auch im dritten Team-Wettbewerb der Skispringer bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld die Goldmedaille. Karl Geiger, Katharina Althaus, Markus Eisenbichler und Juliane Seyfarth machten den Team-Hattrick perfekt.

Roger Federer unterstreicht seine Ausnahmestellung mit seinem 100. Titel auf der ATP-Tour.

Der FC Schalke 04 kassiert eine herbe Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf.

Anzeige

Deniz Ilbay kämpft am Abend in Arendal (Norwegen) um den IBO Intercontinental-Titel.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Hattrick! Gold für DSV-Adler im Mixed

Die deutschen Skispringer haben beim Mixed-Wettbewerb der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld im dritten Team-Wettbewerb das dritte Gold geholt. (Zum Bericht)

- City springt auf Platz eins

Manchester City hat im Meisterschaftskampf der Premier League vorgelegt und damit den FC Liverpool unter Druck gesetzt. Beim AFC Bournemouth feierte das Team von Trainer Pep Guardiola einen 1:0 Sieg. (Zum Bericht)

- 100. Titel! Federer historisch gut

Roger Federer hat am Persischen Golf das nächste Kapitel seiner märchenhaften Tennisgeschichte geschrieben und zum 100. Mal ein Turnier der Profitour gewonnen. (Zum Bericht)

- Fortuna demütigt desolates Schalke

Vizemeister FC Schalke stürzt immer tiefer in den Bundesliga-Keller, für Trainer Domenico Tedesco wird der Druck immer größer. Eine Woche nach dem Rücktritt von Sportvorstand Christian Heidel verloren die Königsblauen auch das richtungweisende Heimspiel gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 0:4, mit dem sechsten Punktspiel in Folge ohne Sieg verschärft sich die Krise weiter. (Zum Bericht)

- Frankfurt schockt Hoffenheim spät

Inter Mailand kann kommen! Dank einer beherzten Schlussoffensive gegen die TSG Hoffenheim hat DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt Selbstvertrauen für den Europa-League-Kracher gegen den 18-maligen italienischen Meister getankt. (Zum Bericht)

- Leverkusen zu stark für Freiburg

Bayer Leverkusen hat seine Pflichtaufgabe gegen den SC Freiburg mit Bravour gelöst und mischt im Rennen um die internationalen Plätze weiter voll mit. (Zum Bericht)

- Stark verdirbt Mainzer Party

Bundesligist Hertha BSC hat dem FSV Mainz 05 zwei Tage vor Rosenmontag die Karnevalslaune ordentlich verhagelt. Die Hauptstädter um den unfreiwilligen Doppeltorschützen Niklas Stark bezwangen die Rheinhessen nach einem 0:1-Rückstand mit 2:1. (Zum Bericht)

- FCN verliert auch gegen Leipzig

Schlusslicht 1. FC Nürnberg hat in der Bundesliga seine beängstigende und nun historische Negativserie fortgesetzt. Der stark abstiegsgefährdete Club verlor 0:1 gegen Champions-League-Aspirant RB Leipzig und hat auch im 18. Ligaspiel in Serie (13 Niederlagen) nicht gewinnen können: Vereinsrekord! (Zum Bericht)

- Kurioses Doppel-Gelb für Konate

Zweimal Gelb macht eigentlich Gelb-Rot - doch für Ibrahima Konate hatte die zweite Gelbe Karte beim 1:0-Sieg von RB Leipzig beim 1. FC Nürnberg keinen Platzverweis zur Konsequenz. (Zum Bericht)

- Staffel-Drama: Silber dank Frenzel

Eric Frenzel und Fabian Rießle stürmten überglücklich auf Schlussläufer Vinzenz Geiger zu, selbst der eben noch untröstliche Johannes Rydzek konnte wieder lachen: In einer über alle Maßen dramatischen WM-Staffel in Seefeld haben die deutschen Kombinierer eine nicht mehr für möglich gehaltene Silbermedaille gewonnen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bayern kann mit Dortmund gleichziehen

Monatelang hechelte der FC Bayern Tabellenführer Borussia Dortmund hinterher. Zwischendurch betrug der Rückstand auf den BVB satte neun Punkte. Mit einem Sieg bei Borussia Mönchengladbach können die Bayern am 24. Spieltag nach Punkten gleichziehen. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München seit 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Barcelona mit historischer Chance

Nur drei Tage nach dem Duell im Halbfinale der Copa del Rey treffen Champions-League-Sieger Real Madrid und der verhasste Erzrivale FC Barcelona erneut aufeinander. Im Ligaduell am Samstagabend (El Clasico: Real Madrid - FC Barcelona am Samstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) bietet sich Lionel Messi und Co. nun eine wahrhaft historische Chance. Mit einem erneuten Sieg in Madrid könnte der FC Barcelona die Clasico-Bilanz auf seine Seite ziehen - zum ersten Mal seit 87 (!) Jahren.

Das müssen Sie sehen

- Basketball Live: FRAPORT Skyliners - ALBA Berlin

Nach einer zweiwöchigen Länderspielpause nimmt die Basketball-Bundesliga wieder Fahrt auf. ALBA Berlin muss sich bei den Fraport Skyliners bewähren (BBL: Fraport Skyliners - ALBA Berlin ab 18 Uhr LIVE im TV und STREAM).

- Boxen: Deniz Ilbay - Jonathan Jose Eniz

Für Deniz Ilbay ist es der nächste Schritt auf der Karriereleiter, er ist bereit für den IBO Intercontinental-Titel. Um den boxt Ilbay, der in seiner Karriere auf 21 Siege und 1 Unentschieden kommt, an diesem Samstag bei der Sauerland Boxgala im norwegischen Arendal gegen den Argentinier Jonathan Jose Eniz. SPORT1 zeigt den Boxabend ab 21.15 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1 und auf Facebook, am Sonntag ab 23.30 Uhr gibt es die Highlights im Free-TV auf SPORT1.

Das Video-Schmankerl des Tages

Manuel Baum: BVB-Coach Lucien Favre hat nicht zum Sieg gratuliert - der Augsburger Trainer zeigt Verständnis für Favre, kann sich eine Bemerkung dennoch nicht verkneifen.