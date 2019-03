Schalke 04 hat sich mit viel Mühe wichtige drei Punkte im Abstiegskampf gesichert. Bei Hannover 96 müssen die Königsblauen aber lange zittern, ehe der Sieg feststeht.

Die Kölner Haie schaffen das Comeback und machen den Einzug ins DEL-Halbfinale klar. Der 1.FC Köln mit einem großen Schritt in Richtung Aufstieg. SPORT1-Experte Reinhold Beckmann attackiert im CHECK24-Doppelpass Hannovers Verantwortliche.

Das ist passiert

- Bundesliga: Schalke zittert sich zum Sieg

Mit seinem 100. Sieg als Trainer des FC Schalke 04 hat Huub Stevens die sportliche Talfahrt der Königsblauen vorerst gestoppt. Nach nur einem Punkt aus den letzten sieben Spielen gelang den Gelsenkirchenern im zweiten Spiel unter Routinier Stevens ein eminent wichtiger 1:0 (1:0)-Sieg bei Tabellenschlusslicht Hannover 96. Für die Niedersachsen rückt der Abstieg nach der sechsten Niederlage in Serie immer näher. (Zum Bericht)

- Beckmann attackiert 96-Präsident Kind

SPORT1-Experte Reinhold Beckmann fand im CHECK24-Doppelpass deutliche Worte zu Hannovers aktueller Situation. Besonders Präsident Martin Kind kommt dabei nicht gut weg. (Zum Bericht)

- Reus zum ersten Mal Vater

Marco Reus fehlte beim Heimsieg des BVB gegen Wolfsburg, weil er bei der Geburt seines Kindes dabei sein wollte. Jetzt ist bestätigt, dass der Nationalspieler seit gestern Vater einer gesunden Tochter ist. (Zum Bericht)

- 2. Liga: Köln setzt den HSV unter Druck

Der 1. FC Köln setzte im Aufstiegsrennen der 2. Liga mit dem 4:0-Sieg gegen Kiel ein Ausrufezeichen und baut den Vorsprung auf den Relegationsplatz weiter aus. (Zum Bericht)

- 2. Liga: Ingolstadt taumelt Richtung 3. Liga

Die Niederlage zu Hause gegen den direkten Konkurrenten Sandhausen war die fünfte in Folge für die Schanzer. Der Abstieg aus der zweiten Liga rückt immer näher. (Zum Bericht)

- Haie ziehen ins DEL-Halbfinale ein

Die Kölner Haie drehen einen 1:3-Rückstand in der Viertelfinalserie und ziehen nach dem 3:2-Erfolg im siebten Spiel über Ingolstadt ins DEL-Halbfinale ein. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball Champions League, Achtelfinale: SG Flensburg-Handewitt - Brest HC Meshkov

Die SG Flensburg-Handewitt geht mit dem beruhigenden Gefühl eines Auswärtssiegs in das entscheidende Rückspiel in heimischer Halle. Trotzdem muss der deutsche Meister nochmal alles in die Waagschale werfen, um den Traum vom Viertelfinale zu verwirklichen. (Handball Champions League, Achtelfinale: SG Flensburg-Handewitt - Brest HC Meshkov, ab 19.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Formel 1: Bahrain Grand Prix

Ferrari hat sich im Qualifying die Doppelspitze geholt. Allerdings musste sich Sebastian Vettel seinem jungen Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben. Kann der vierfache Weltmeister auf der Strecke die alte Ordnung wieder herstellen? (Formel 1: Bahrain Grand Prix, ab 17.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in der Rückrunde sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auf SPORT1 zu sehen. (Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga, ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und LIVESTREAM)

- Bundesliga Aktuell Live

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell, ab 20.45 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Reinhold Beckmann spricht im CHECK24-Doppelpass bei SPORT1 über die Dortmunder Last-Minute-Tore und attestiert dem BVB den typischen Bayern-Dusel.