Nach der Länderspielpause und einem unverhofften Rücktritt von Raymond van Barneveld steht der 27. Bundesliga-Spieltag vor der Tür. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt im direkten Duell um die internationalen Ränge Bayer 04 Leverkusen.

Doch zuvor ist im DEL-Viertelfinale Meister EHC Red Bull München bei den Eisbären Berlin gefordert. Vergibt der EHC seinen nächsten Matchball? In der Formel 1 finden die ersten beiden Trainingseinheiten in Bahrain statt.

Das ist passiert

- 100. Scorerpunkt für Leon Draisaitl

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat in der NHL eine historische Marke geknackt: Mit seinem Tor gegen die Dallas Stars knackte Draisaitl die Marke von 100 Scorerpunkten in der aktuellen Saison. Die Edmonton Oilers verloren dennoch. (Zum Bericht)

- Wade entscheidet letztes Duell gegen Nowitzki für sich

Es ist die letzte Runde im Gigantenduell zwischen den beiden NBA-Legenden Dwyane Wade und Dirk Nowitzki. Miami Heat besiegte die Dallas Mavericks, obwohl Nowitzkis Team eine starke Vorstellung ablieferte und bis in Drittel führt. (Zum Bericht)

- Darts-Hammer! Barney verkündet sofortigen Rücktritt

In der Premier League kassiert Raymond van Barneveld zum Abschied eine Abreibung von Landsmann Michael van Gerwen. Kurz darauf erklärt er vor den Fans im Rotterdamer "Ahoy" sofortigen Rücktritt. (Zum Bericht)

- Flensburgs Serie reißt in Magdeburg

Der SC Magdeburg beendet die Erfolgsserie der SG Flensburg-Handewitt. Im Topspiel setzen sich Matthias Musche und Co. knapp gegen den Tabellenführer aus dem Norden mit 23:24 (12:11) durch. (Zum Bericht)

- Yankees feiern klaren Auftaktsieg - Kepler gewinnt

In der MLB haben die New York Yankees gegen die Baltimore Oilers einen klaren Auftaktsieg gefeiert. Auch der deutsche MLB-Star Max Kepler gewann mit seinen Minnesota Twins gegen die Cleveland Indians mit 2:0. (Zum Bericht)

- Adios Argentina! Higuain tritt zurück

Gonzalo Higuain hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft nach 75 Spielen und 31 Toren bestätigt. Er richtet zum Abschied kritische Worte an die Fans. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Vettel und Co. im freien Training

Der Formel-1-Zirkus gastiert an diesem Wochenende in Bahrain. Heute stehen die ersten beiden freien Trainings auf dem Programm. Kann Sebastian Vettel das erste Ausrufezeichen setzen? (Formel 1: Freies Training ab 12.00 Uhr im LIVETICKER)

- St. Pauli muss gewinnen

Will der FC St. Pauli den Anschluss an die oberen drei Tabellenplätze halten, müssen die Hamburger zu Hause Kellerkind Duisburg schlagen. Zeitgleich ist Aufstiegsaspirant Heidenheim bei den abstiegsbedrohten Magdeburgern gefordert. (2. Bundesliga: 1. FC St. Pauli gegen den MSV Duisburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Spiel 6 der Viertelfinalserie

Das sechste Spiel der Viertelfinals steht in der DEL auf dem Programm. Während die Adler Mannheim bereits im Halbfinale stehen, muss der amtierende Meister aus München bei den Eisbären Berlin gewinnen, um die nächste Runde einzuziehen. Außerdem haben Ingolstadt und Augsburg den Matchball (DEL-Viertelfinale ab 19.25 Uhr LIVE auf SPORT1, im LIVESTREAM und ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- Hoffenheim empfängt Leverkusen

Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt Bayer 04 Leverkusen zum Auftakt des 27. Spieltages. Dabei ist die Partie von besondere Brisanz geprägt: Sollte die Nagelsmann-Elf das Spiel verlieren, wäre der Traum von Europa vorerst ausgeträumt. (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Berlin fordert München

Hochspannung im Viertelfinale der DEL: Die Eisbären Berlin haben gegen den Titelverteidiger Red Bull München ein sechstes Spiel erzwungen. In der Best-of-7- Serie verkürzten die Berliner mit ihrem 3:0-Sieg auf 2:3. Die Entscheidung gibt es ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM.

