Die Niederlande sind schon zu Beginn der EM-Qualifikation in blendender Verfassung und schießen sich für das Duell mit Deutschland warm.

In der Premier League Darts sorgt "Superchin" für eine faustdicke Überraschung, Max Hopp muss sich hingegen geschlagen geben. Am Freitag gibt es jede Menge Top-Fußballer zu sehen und in der DEL stehen die Adler vor dem Einzug ins Halbfinale.

Das ist passiert

- EM-Qualifikation: Niederlande schießt sich warm

Die Niederlande schießen sich für das Duell mit Deutschland warm - vier Tore zum Auftakt (Zum Bericht). Außerdem: Robert Lewandowskis Polen schlagen David Alabas Österreicher und die Belgier machen es ganz souverän. Kroatien entgeht einer Blamage (Zum Bericht).

- DFB-Team: Polizei ermittelt nach Rassismus-Skandal

Ein bekannter deutscher Basketball-Journalist erlebt, wie Leroy Sane beim DFB-Spiel gegen Serbien rassistisch beleidigt wird - und erntet für sein emotionales Statement viel Zustimmung. Nun ermittelt die Polizei (Zum Bericht).

- Premier League Darts: Van Gerwen geschlagen

Am 7. Spieltag der Premier League in Berlin sorgt Daryl "Superchin" Gurney für eine Überraschung und besiegt Weltmeister Michael van Gerwen. Max Hopp kann gegen Raymond van Barneveld nur kurz mithalten (Zum Bericht).

- NBA: Niederlage für Dallas Mavericks

Die Dallas Mavericks haben nach einer schwachen Leistung die dritte NBA-Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Das Team um Dirk Nowitzki (3 Punkte, 2 Rebounds) unterlag den Sacramento Kings mit 100:116. Nowitzki wurde erneut von den Fans gefeiert (Zum Bericht).

- March Madness: Supertalent brilliert

Ja Morant ist zu Beginn der NCAA-Playoffs mit einer Weltklasse-Leistung aufgetrumpft. Das 19 Jahre junge Supertalent gelang beim 83:64-Sieg seiner Murray State Racers gegen die Marquette Golden Eagles ein historisches Triple-Double. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation mit Portugal, Frankreich und England

Am Freitag hat der erste Spieltag der EM-Quali einige attraktive Teams im Angebot. Unter anderem steht der Weltmeister in den Startlöchern: Frankreich trifft auf Moldawien. Cristiano Ronaldo und Portugal bekommen es mit der Ukraine zu tun und England misst sich mit Tschechien (EM-Qualifikation mit Portugal, England und Portugal ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

- Biathlon-Weltcupfinale: Sprint der Männer

Die Weltmeisterschaft in Östersund ist gerade vorüber - schon geht es weiter für die deutschen Biathleten: Beim Weltcup in Oslo greifen Arnd Peiffer und Co. noch einmal nach dem Sieg (Biathlon: Sprint in Oslo ab 16.15 Uhr im LIVETICKER).

- Skispringen: Rekordjagd in Planica

Mit dem Skiflug-Weltcup in Planica endet an diesem Wochenende die Saison der Skispringer. Beim ersten Einzel am Freitag geht es für Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler darum, die Chance auf den Gewinn des Skiflug-Gesamtweltcups aufrecht zu erhalten. (Skispringen: Skiflug-Weltcup in Planica, ab 14.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL-Playoffs: Spiel vier steht an

Im Viertelfinale der DEL-Playoffs will Meister EHC Red Bull München die Vorentscheidung schaffen. Im Spiel vier geht es zu den Eisbären Berlin, die in der Serie mit 1:2 in Rückstand liegen. Auch die Augsburger Panther (in Düsseldorf) und die Kölner Haie (in Ingolstadt) sind gefordert. (DEL-Playoffs: Viertelfinale am 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- DEL-Playoffs: Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Adler Mannheim

Spiel 4 im Viertelfinale. Und damit die letzte Chance für die Nürnberger, die bei einer weiteren Niederlage raus wären. Allerdings spricht praktisch alles für die Adler ... Zeit für ein episches Comeback? (DEL-Playoffs: Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Adler Mannheim LIVE im TV und im STREAM bei SPORT1).

- Bundesliga Aktuell

Jerome Boateng trifft im Bayern-Training sehenswert per Lupfer. Der Treffer erinnert an das Traumtor, das Superstar Lionel Messi zuletzt für Barcelona erzielte.