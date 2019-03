Am Freitag wurden Pläne über eine mögliche Punkte-Revolution in der Formel 1 bekannt.

Bei der Biathlon-WM gewinnt Laura Dahlmeier Bronze im Sprint.

Am Abend ist der kriselnde FC Schalke 04 zu Gast bei Werder Bremen. In der 2. Bundesliga will Union Berlin gegen den FC Ingolstadt den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen.

In der DEL kämpfen die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg gegen die Fischtown Pinguins und die Eisbären Berlin gegen die Straubing Tigers um den Einzug in die nächste Playoff-Runde.

Das ist passiert

- Kahn kehrt zum FC Bayern zurück

Oliver Kahn wird nach Informationen der Abendzeitung ab 2020 in den Vorstand des FC Bayern berufen. Nach einem "Schnupperjahr" soll der frühere Weltklasse-Torwart Ende 2021 Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden beerben. (Zum Bericht)

- Comeback von Robben verschiebt sich

Der FC Bayern wird auch im Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool auf Arjen Robben verzichten müssen. Der Niederländer soll sich am Dienstag im Training einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen haben und fällt damit bei normalem Heilungsverlauf wohl bis Ende März aus. (Zum Bericht)

- Zoff vor Hamburger Stadtderby

Vor dem Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli lassen es beide Seiten nicht aus, Giftpfeile zu verschießen. Nachdem Pauli-Boss Oke Göttlich im Hamburger Journal des NDR gegen den großen Stadtrivalen gestichelt hatte, folgte nun die Antwort von HSV-Sportchef Ralf Becker. "Das ist eine Frechheit. Solche Aussagen sind nicht zu tolerieren", sagte der 48-Jährige der Bild. (Zum Bericht)

- Formel 1 plant Punkte-Revolution

Wie mehrere Fachmedien berichten, bahnt sich in der Formel 1 zur kommenden Saison eine Punkte-Revolution an. Demnach plant der Weltverband FIA in Zukunft die schnellste Rennrunde mit einem Zusatzpunkt zu belohnen. (Zum Bericht)

-Rebensburg verpasst Sieg knapp

Viktoria Rebensburg hat nur knapp den Sieg beim Riesenslalom im tschechischen Spindlermühle verpasst. Die 29-Jährige musste sich der Slowakin Petra Vlhova nur um 0,11 Sekunden geschlagen geben. Dritte wurde Mikaela Shiffrin aus den USA. (Zum Bericht)

- Dahlmeier gewinnt WM-Silber im Sprint

Laura Dahlmeier hat im Sprint über 7,5 km bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund Bronze gewonnen. Die siebenfache Weltmeisterin lag hinter Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei, die ohne Schießfehler ihren ersten Einzel-WM-Titel feierte, und Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Union Berlin empfängt FCI

Mit einem Sieg zu Hause gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt kann Union Berlin den dritten Platz sichern und die Aufstiegsränge angreifen. Heidenheim darf indes gegen Bochum den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren. (2. Bundesliga: Union Berlin – FC Ingolstadt, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Pre-Playoffs in der DEL

In der DEL stehen die Pre-Playoffs auf dem Programm. Neben der Partie Nürnberg - Bremerhaven (ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) steigt noch eine weitere Begegnung. Die Eisbären Berlin empfangen die Straubing Tigers. Ziehen Nürnberg und Berlin davon? (DEL Pre-Playoffs ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

- Schalke kämpft in Bremen gegen die Krise

Der FC Schalke 04 muss bei Werder Bremen antreten. Können sich die Knappen aus der Krise schießen oder vergrößert Werder die Schalker Sorgen? (Bundesliga: SV Werder Bremen - FC Schalke 04 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" (ab 19 Uhr und ab 23.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in dieser Spielzeit sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch ab 22.30 Uhr im TV auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen.

- Pre-Playoffs in der DEL

Die DEL geht in die heiße Phase. In den Pre-Playoffs tragen am Abend die Nürnberg Ice Tigers und die Fishtown Pinguins das zweite Spiel der Serie aus. SPORT1 zeigt die Partie ab 19.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Der "Highlander" Jordan Henderson gelingt in der fünften Runde der Premier League of Darts in seiner Heimat Aberdeen ein starkes Unentschieden gegen den Weltmeister Van Gerwen.