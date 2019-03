Überraschung in der Europa League. Der FC Arsenal hat sich bei Stade Rennes blamiert und das Achtelfinalhinspiel mit 1:3 verloren.

Eintracht Frankfurt muss sich nach einer engagierten Leistung gegen Inter Mailand mit einem 0:0 zufrieden geben.

Am Abend ist der krisengebeutelte FC Schalke 04 beim Europapokalanwärter Werder Bremen gefordert. Zuvor jagen die deutschen Biathletinnen WM-Gold im Sprint.

Das ist passiert

- Trapp rettet Eintracht gegen Inter

Eintracht Frankfurts Festspiele in der Europa League haben den ersten kleinen Stimmungsdämpfer erhalten. Trotz couragierter Leistung kamen die Hessen im Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand nur zu einem 0:0. (Zum Bericht)

- Arsenal blamiert sich bei Stade Rennes

Der FC Arsenal steht in der Europa League vor dem Aus im Achtelfinale. Die Gunners verloren das Hinspiel bei Stade Rennes mit 1:3 (1:1). (Zum Bericht)

- Salzburg steht vor EL-Aus

Herber Rückschlag für den FC Salzburg. Die Österreicher stehen nach einer deutlichen Niederlagen bei der SSC Neapel vor dem Aus in der Europa League. (Zum Bericht)

- Drei Schalker offenbar aussortiert

Trainer Domenico Tedesco greift in der Krise bei Schalke 04 offenbar hart durch. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der Coach des Tabellen-14. für das Schicksalsspiel bei Werder Bremen drei Spieler aus dem Kader gestrichen. (Zum Bericht)

- Nächster Rückschlag für MvG

Michael van Gerwen kommt am 5. Spieltag der Premier League Darts gegen einen Gastspieler nicht über ein Remis hinaus. James Wade erwischt einen Sahnetag. (Zum Bericht)

- OKC gewinnen in Overtime-Krimi

In einem hart umkämpften Spiel setzte sich Oklahoma City Thunder gegen die Portland Trail Blazers mit 129:121 durch. OKC-Star Westbrook kommt auf über 50 Punkte, auch Dennis Schröder liefert ein gutes Spiel ab. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Rebensburg fordert Shiffrin heraus

Im tschechischen Spindleruv Mlyn wird der vorletzte Riesenslalom der Frauen in dieser Saison ausgetragen. Kann Viktoria Rebensburg nach WM-Silber ihren ersten Saisonsieg einfahren? (Ski Alpin, Riesenslalom der Frauen ab 10.30 Uhr im LIVETICKER)

- Dahlmeier jagt erstes WM-Gold

Am zweiten Tag der Bithlon-WM in Östersund sind die Damen im Sprint über 7,5 km gefordert. Für den DSV geht unter anderem Superstar Laura Dahlmeier ins Rennen. Holt sie sich den WM-Titel? (Biathlon-WM: 7,5 km Sprint der Frauen ab 16.15 Uhr im LIVETICKER)

- Union Berlin empfängt FCI

Mit einem Sieg zu Hause gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt kann Union Berlin den dritten Platz sichern und die Aufstiegsränge angreifen. Heidenheim darf indes gegen Bochum den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren. (2. Bundesliga: Union Berlin – FC Ingolstadt, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Pre-Playoffs in der DEL

In der DEL stehen die Pre-Playoffs auf dem Programm. Neben der Partie Nürnberg - Bremerhaven (ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) steigt noch eine weitere Begegnung. Die Eisbären Berlin empfangen die Straubing Tigers. Ziehen Nürnberg und Berlin davon? (DEL Pre-Playoffs ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

- Schalke kämpft in Bremen gegen die Krise

Der FC Schalke 04 muss bei Werder Bremen antreten. Können sich die Knappen aus der Krise schießen oder vergrößert Werder die Schalker Sorgen? (Bundesliga: SV Werder Bremen - FC Schalke 04 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

