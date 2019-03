Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt die EM-Generalprobe gegen England.

Italien feiert bei der EM-Qualifikation einen Kantersieg, Spanien triumphiert souverän. Dänemark und Schweden erleben verrückte Partien.

Kurz vor seinem Rücktritt werden Vergewaltigungsvorwürfe gegen Conor McGregor laut. Das berichtet die New York Times.

Die Darts Premier League geht in ihren achten Spieltag. Ausgetragen wird dieser in Rotterdam. Leon Draisaitl erzielt seinen ersten NHL-Hattrick und kratzt an der Schallmauer.

Das ist passiert

- NHL: Draisaitl kratzt an Schallmauer

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat seinen ersten Hattrick in der NHL erzielt und kratzt an 100 Scorerpunkten. Beim 8:4-Sieg der Edmonton Oilers gegen die Los Angeles Kings um den früheren Bundestrainer Marco Sturm schoss der deutsche Starspieler seine Saisontore 44 bis 46 (5., 35., 59.) und legte noch den Treffer seines Sturmpartners Connor McDavid zum zwischenzeitlichen 6:2 (32.) auf (Zum Bericht)

- Schwere Vorwürfe gegen McGregor

Wenige Stunden, nachdem Conor McGregor seine Karriere im Mixed Martial Arts beendete, werden schwere Vorwürfe gegen ihn öffentlich. (Zum Bericht)

- Last-Minute: U21 schlägt England

Stresstest bestanden: Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz setzte sich im ausverkauften Stadion von Bournemouth mit 2:1 (1:1) durch und geht mit einer Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage in die Endrunde im Juni. (Zum Bericht)

- Argentinien und Brasilien siegen

Die argentinische Nationalmannschaft hat vier Tage nach der überraschenden 1:3-Pleite gegen Venezuela wieder ein Erfolgserlebnis verbucht. Auch Brasilien siegte. (Zum Bericht)

- NBA: Doncic zieht mit NBA-Legende gleich

Meilenstein für Rookie Luka Doncic von den Dallas Mavericks! Der Slowene legte bei der 121:125-Pleite der Mavs sein siebtes Triple-Double in dieser Saison auf und zog mit NBA-Legende Earvin "Magic" Johnson gleich. Dem ehemaligen Guard gelangen in seiner Rookie-Saison ebenfalls sieben Triple-Doubles. (Zum Bericht)

- Nach 0:3! Dänemark schockt Schweiz

Spanien und Italien feiern ihre nächsten Erfolge, auch Irland hat nach dem 2. Spieltag der EM-Qualifikation noch eine makellose Bilanz: Während Spanien mit dem 2:0 (1:0) in Malta und Italien durch das 6:0 (4:0) gegen Fußball-Zwerg Liechtenstein Favoritensiege einfuhren, kämpften sich die Iren vor eigenem Publikum gegen Georgien zu einem 1:0 (1:0). (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League, Frauen: FC Bayern - Slavia Prag

Die Bayern-Frauen müssen gegen Slavia Prag(Champions League, Frauen: FC Bayern - Slavia Prag ab 19.30 Uhr in den LIVESCORES) möglichst einen Sieg einfahren, um ins Halbfinale einzuziehen. Bei jedem Unentschieden mit mehr als einem Tor ist das Team von Trainer Thomas Wörle ausgeschieden.

Das müssen Sie sehen

- Champions League, Frauen: Wolfsburg - Lyon

Für die Damen des VfL Wolfsburg wird es in der Champions League ernst.

Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Olympique Lyon benötigt der Deutsche Meister nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel zwingend einen Sieg, um auch weiterhin die Chance auf die fünfte Finalteilnahme in der Königsklasse zu haben. (Champions League, Frauen: VfL Wolfsburg - Olympique Lyon, ab 18.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

- Darts Premier League

Nicht einmal eine Woche nach dem Premier-League-Debüt von Gaststarter Max Hopp gibt es das nächste Darts-Highlight auf SPORT1.

In Rotterdam steht der diesjährige Doppel-Spieltag in der Darts Premier League auf dem Programm. Dabei geht es bereits am Mittwoch um wichtige Punkte, denn für den schwächsten Spieler ist die Premier League nach der "Judgement Night" am Donnerstag beendet. (Darts Premier League ab 20.15 Uhr LIVE im TV und ab 20 Uhr im STREAM)

Video-Schmankerl

Dean Ambrose wird WWE nach WrestleMania verlassen. Die Demontage, die er bei Monday Night RAW gegen Drew McIntyre erlebt hat, könnte seine Abschiedsvorstellung gewesen sein.