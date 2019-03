Das Wochenende steht vor der Tür und damit nimmt auch die Welt des Sports wieder an Fahrt auf.

Nur einen Tag nach seinem sofortigen Rücktritt ruderte Darts-Altmeister Raymond van Barneveld zurück und erklärte, nun doch bis zur WM weitermachen zu wollen. Für Jerome Boateng scheint sich die Zeit in München dem Ende entgegen zu neigen, Wladimir Klitschko könnte derweil vor einer Rückkehr in den Ring stehen.

Am Abend kehrt die Bundesliga aus der Länderspielpause zurück. Zum Auftakt ist Bayer Leverkusen zu Gast bei der TSG Hoffenheim. In der DEL will Meister EHC Red Bull München mit einem Sieg gegen die Eisbären Berlin den Einzug ins Playoff-Halbfinale perfekt machen.

- Langlauf-Trio beendet Karriere

Wie der Deutsche Skiverband am Freitag mitteilte, haben Sandra Ringwald, Stefanie Böhler und Elisabeth Schicho allesamt ihre Karrieren beendet. Dennoch hofft Andreas Schlütter, Sportlicher Leiter Skilanglauf beim DSV, hofft, dass alle drei "der Langlauffamilie treu bleiben". (Zum Bericht)

- 70 Millionen für Klitschko-Comeback?

Vor zwei Jahren beendete Wladimir Klitschko seine Karriere. Wie die Bild berichtet, steht nun offenbar ein Comeback des inzwischen 43-Jährigen im Raum. Demnach soll ihm das Streaming-Portal DAZN ein Angebot über 70 Millionen Euro für eine Serie von bis zu drei Kämpfen geboten. (Zum Bericht)

- Jovic bei Real auf dem Zettel

Durch seine Leistungen im Trikot von Eintracht Frankfurt hat Luka Jovic das Interesse sämtlicher Spitzenklubs geweckt. Jetzt hat sich anscheinend auch Real Madrid in den Kreis der Interessenten gehoben. Wie die spanische Fachzeitschrift AS berichtete und mit Fotos dokumentierte, traf sich Jovics Berater bereits mit Real-Generaldirektor Jose Angel Sanchez. (Zum Bericht)

- Boateng vor Abschied aus München

Jerome Boateng steht offenbar vor seinem Abschied beim FC Bayern München. Nach Informationen der SZ ist bereits sicher, dass der Innenverteidiger den Klub im Sommer verlässt. Demnach sei lediglich das Ziel des 30-Jährigen noch offen. Durch die Transfers von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard droht Boateng in der neuen Saison harte Konkurrenz. (Zum Bericht)

- Gensheimer führt DHB-Aufgebot an

Kapitän Uwe Gensheimer führt das Aufgebot der deutschen Handballer für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Polen an. Überraschungen gab es dabei keine, unter den 16 nominierten Spielern findet sich kein Debütant wieder. Die DHB-Auswahl führt ihre Qualifikationsgruppe mit 4:0 Punkten an. (Zum Bericht)

- Van Barneveld revidiert Rücktritt

Mit seinem sofortigen Rücktritt schockierte Raymond van Barneveld gestern Abend die Darts-Welt. Nur einen Tag später rudert der Niederländer zurück. "Im Eifer des Gefechts wollte ich mich einfach nicht wieder so fühlen", sagte er in einem Statement. Er wolle seine Karriere nun doch wie ursprünglich geplant im Alexandra Palace bei der WM 2020 beenden. (Zum Bericht)

- Ferrari dominiert Freies Training

Ferrari hat sich nach dem enttäuschenden Saisonstart in Australien eindrucksvoll zurückgemeldet. Im freien Training zum Großen Preis von Bahrain wiesen Sebastian Vettel und Teamkollege Charles Leclerc die Konkurrenz um Mercedes in die Schranken. Die beiden Ferraris waren dabei klar schneller als das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton. (Zum Bericht)

- St. Pauli muss gewinnen

Will der FC St. Pauli den Anschluss an die oberen drei Tabellenplätze halten, müssen die Hamburger zu Hause Kellerkind Duisburg schlagen. Zeitgleich ist Aufstiegsaspirant Heidenheim bei den abstiegsbedrohten Magdeburgern gefordert. (2. Bundesliga: 1. FC St. Pauli gegen den MSV Duisburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Spiel 6 der Viertelfinalserie

Das sechste Spiel der Viertelfinals steht in der DEL auf dem Programm. Während die Adler Mannheim bereits im Halbfinale stehen, muss der amtierende Meister aus München bei den Eisbären Berlin gewinnen, um die nächste Runde einzuziehen. Außerdem haben Ingolstadt und Augsburg den Matchball (DEL-Viertelfinale ab 19.25 Uhr LIVE auf SPORT1, im LIVESTREAM und ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- Hoffenheim empfängt Leverkusen

Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt Bayer 04 Leverkusen zum Auftakt des 27. Spieltages. Dabei ist die Partie von besondere Brisanz geprägt: Sollte die Nagelsmann-Elf das Spiel verlieren, wäre der Traum von Europa vorerst ausgeträumt. (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Dirk Nowitzki knickt beim Aufwärmen um, spielt gegen die Miami Heat aber trotzdem von Anfang. Auch der Deutsche kann die Pleite gegen Dwayne Wade nicht verhindern.