Der VfB Stuttgart macht im Bundesliga-Krisengipfel kurzen Prozess mit Hannover 96. Der 1. FC Köln feiert in der 2. Bundesliga seinen dritten Sieg in Folge.

Hans Christer Holund lässt Norwegen bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld erneut jubeln. Im zweiten Bundesliga-Sonntagsspiel bekommt es der VfL Wolfsburg mit Werder Bremen zu tun.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- VfB distanziert desolates Hannover

Der VfB Stuttgart setzt im Abstiegskampf ein Zeichen. In einem einseitigen Kellerduell schießt der VfB Hannover 96 mit 5:1 vom Platz - und den Gegner Richtung 2. Bundesliga. (Zum Bericht)

- Zorc legt gegen BVB-Profis nach

Borussia Dortmund ist endgültig aus dem Tritt geraten. Nach der Pleite in Augsburg knöpft sich Michael Zorc - wie schon zuvor Matthias Sammer - die Einstellung der Spieler vor. (Zum Bericht)

- Köln beendet Karnevals-Fluch

Der 1. FC Köln gewinnt beim FC Ingolstadt und siegt endlich mal wieder am Karnevels-Wochenende. Anthony Modeste nutzt einen umstrittenen Elfmeter. (Zum Bericht)

- Holund krönt Norwegens Rekord-WM

Skilangläufer Hans Christer Holund gewinnt zum Abschluss der Nordischen Ski-WM in Seefeld Gold im Massenstart über 50 Kilometer. Es ist die 13. Goldmedaille für Norwegen. (Zum Bericht)

- ERC Ingolstadt bucht Viertelfinale

Am letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde ist Ingolstadt der große Gewinner. Die nächste Pleite der DEG lässt das Playoff-Derby platzen. (Zum Bericht)

- THW Kiel zieht ins Halbfinale ein

Kiel macht im EHF-Cup vorzeitig den Gruppensieg perfekt. Während der Kampf um die Viertelfinal-Plätze in seine heiße Phase geht, steht der THW bereits im Halbfinale. (Zum Bericht)

- Zverev: Einzel-Pleite, Doppel-Titel

Alexander Zverev muss sich im Finale von Acapulco geschlagen geben. Australiens "Bad Boy" Nick Kyrgios ist zu stark für Zverev. Aber im Doppel klappt es. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

Der VfL Wolfsburg möchte weiter an den europäischen Plätzen schnuppern. Ein Sieg gegen den SV Werder Bremen käme da gerade recht, um diese Ambitionen zu untermauern. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen, seit 18 Uhr im LIVETICKER)

- Serie A: Gipfeltreffen in Neapel

Die Meisterschaft in der Serie A ist bereits so gut wie entschieden, 13 Punkte beträgt der Vorsprung von Juventus Turin auf Verfolger SSC Neapel, der im Prestigeduell aber ein Ausrufezeichen setzen will. (Serie A: SSC Neapel - Juventus Turin, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen.

- NHL: Anaheim Ducks - Colorado Avalanche

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1+: Der Pay-TV Sender überträgt in der Spielzeit 2018/19 ausgewählte Partien live, darunter als krönenden Abschluss alle Begegnungen der Stanley Cup Finals im Best-of-Seven-Modus.

- Boxen: Highlights internationaler Kampfabend

Beim internationalen Kampfabend von Team Sauerland im norwegischen Arendal war der amtierende Deutsche Meister Deniz Ilbay gegen den Argentinier Jonathan Jose Eniz gefordert und verlor knapp.

Das Video-Schmankerl des Tages

Das erste Tor von Wu Lei in La Liga wird in seiner Heimat zum TV-Hit. Der Treffer sorgt für einen neuen Quotenrekord. Der Chinese entfacht einen Hype.