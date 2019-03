Tsunekazu Takeda ist nicht mehr Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Der Präsident des japanischen Olympia-Komitees JOC hatte nach Bekanntwerden von Korruptionsermittlungen gegen ihn angekündigt, aus dem Ringe-Orden auszutreten. Den Vollzug bestätigte das IOC am Dienstag.

Verdacht der Korruption

"Das Exekutive-Board des IOC hat großen Respekt vor dieser Entscheidung geäußert und erklärt, dass weiterhin die Unschuldsvermutung gelte", sagte IOC-Sprecher Mark Adams.

Mitte Januar war bekannt geworden, dass gegen den ranghohen Sportfunktionär in Frankreich wegen des Verdachts der Korruption im Zuge der Olympia-Vergabe 2020 an Tokio ermittelt wird. Takeda will im Juni auch als Präsident des japanischen Olympia-Komitees zurücktreten.