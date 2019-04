Niko Kovac hat auf der Pressekonferenz Stellung zum Trainingszoff zwischen Kingsley Coman und Robert Lewandowski genommen. Bernhard Langer gelingt mit 61 Jahren eine Fabel-Runde beim US-Masters in Augusta.

Aus der Box von Ferrari riecht es nach Erdbeere. Was hat die Scuderia an der Benzinmischung geändert?

In der Bundesliga kommt es am Abend zum Kellerduell. Der 1. FC Nürnberg und Schalke 04 brauchen dringend Punkte. Auch in den DEL-Playoffs steht ein heißer Kampf an. Der EHC Red Bull München empfängt die Augsburger Panther im Halbfinale zu Spiel fünf.

Das ist passiert

- Kovac klärt auf: So löste Bayern den Trainingszoff

Der FC Bayern trifft am 29. Spieltag auf Fortuna Düsseldorf. Vor dem Duell spricht Coach Niko Kovac über den Trainingseklat und mehr. (Die PK zum Nachlesen im LIVETICKER)

- BVB ohne Chance? Real spricht Machtwort bei Hakimi

Achraf Hakimi ist in dieser Saison einer der Shootingstars beim BVB, der den Marokkaner wohl gerne länger verpflichten würde. Doch Real Madrid stellt sich quer. (Zum Bericht)

- Golf-Fans feiern "Methusalix" - Langer glänzt bei US Masters

Der "alte Mann" zeigt einmal mehr, zu was er noch fähig ist. Bernhard Langer begeistert mit einem starken Auftakt bei den US Masters die Fans. (Zum Bericht)

- Stevens: Davor habe ich Tedesco gewarnt

Huub Stevens sitzt inzwischen zum dritten Mal auf der Bank des FC Schalke 04. Einer der Gründe für die enttäuschende Saison ist für Stevens die Dreifachbelastung. (Zum Bericht)

- Salah-Beleidigungen: Klopp fordert harte Strafen

Anhänger des FC Chelsea sorgen mit Beleidigungen gegen Liverpools Mohamed Salah für Entsetzen im englischen Fußball. Jürgen Klopp fordert harte Sanktionen. (Zum Bericht)

- Wundersprit mit Erdbeerduft? Ferrari gibt Rätsel auf

Ferrari stellt offenbar auch 2019 das schnellste Auto beim Grundspeed auf der Geraden. Die Konkurrenten wundert dies und sie rätseln über den Geruch des Benzins. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Kellerduell zwischen Nürnberg und Schalke

Der 1. FC Nürnberg kämpft um Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze und trifft zum Auftakt des 29. Spieltags auf den FC Schalke. Der FCN steht mit dem Rücken zur Wand, doch auch die Königsblauen brauchen dringend noch ein paar Punkte. Zeit für Abstiegskampf pur (1. FC Nürnberg - FC Schalke LIVE im TICKER auf SPORT1).

- 2. Bundesliga: Union Berlin kämpft zum Platz zwei

Die Eisernen können sich am 29. Spieltag den zweiten Rang schnappen. Mit einem Sieg gegen Jahn Regensburg würden Union Berlin den Hamburger SV zumindest vorübergehend von einem der beiden Plätze schubsen, die den Aufstieg garantieren (1. FC Union Berlin - SSV Jahn Regensburg LIVE im TICKER auf SPORT1).

- 2. Bundesliga: Aue muss nach Heidenheim

Das Team aus dem Erzgebirge hat den Klassenerhalt nach wie vor nicht sicher. Nur fünf Punkte trennen Aue vom Relegationsplatz. Fünf Punkte beträgt aber auch der Abstand des 1. FC Heidenheim auf den Relegationsplatz zur Bundesliga. Ein wichtiges Spiel für beide, unter äußerst unterschiedlichen Vorzeichen (FC Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 1846 LIVE im TICKER auf SPORT1).

Das müssen Sie sehen

- DEL-Playoffs: EHC Red Bull München vs. Augsburger Panther

Nachdem die Adler Mannheim bereits als erster Finalist der DEL-Playoffs feststehen, wird der Gegner noch gesucht. Der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther liefern sich ein packendes Halbfinal-Duell auf Augenhöhe. Nach vier Spielen, die jeweils nur mit einem Tor Unterschied endeten, steht es in der "Best-of-Seven"-Serie 2:2. Heute steigt in München Spiel 5.

- Bundesliga Aktuell Live

Champions League ist durch, Europa League ist abgehakt, die Bundesliga steht wieder in den Startlöchern. Wie verarbeitet Borussia Dortmund die 0:5-Klatsche in München, wie geht der FC Bayern mit der Schlägerei zwischen Lewandowski und Coman um? (Alle Infos um 19 Uhr in Bundesliga Aktuell LIVE auf SPORT1).

Das Video-Schmankerl des Tages

Christian Streich huldigt dem zurückgetretenen NBA-Star Dirk Nowitzki - Der Trainer des SC Freiburg sinniert über das Karriere-Ende von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der NBA. Dabei gerät er ins Schwärmen.