Großer Sport kurz vor Ostern!

Nach dem Weiterkommen von Ajax Amsterdam und dem FC Barcelona stehen am Abend die letzten Viertelfinals in der Champions League an, drei englische Vereine sind im Einsatz. Jürgen Klopp und der FC Liverpool wollen gegen den FC Porto ins Halbfinale, Manchester City um Pep Guardiola steht nach Hinspiel-Niederlage bei den Tottenham Hotspur unter Druck.

Auch Eishockey steht am Abend an. Die deutsche Nationalmannschaft testet gegen Tschechien, SPORT1 überträgt ab 17.25 Uhr LIVE.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- DEL: München schlägt Augsburg im Showdown

Der EHC Red Bull München ringt die Augsburger Panther in Spiel sieben nieder und zieht ins DEL-Finale ein. In der längsten Playoffserie der DEL-Geschichte bucht der Titelverteidiger mit einem 2:0 in heimischer Halle doch noch das Finalticket. Im Endspiel warten die Adler Mannheim. (Zum Bericht)

- NBA: Dreier-Desaster! OKC droht frühes Playoff-Aus

Die Oklahoma City Thunder stehen mit dem Rücken zur Wand. Das Team mit dem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder verlor auch das zweite Spiel der Playoff-Serie gegen die Portland Trail Blazers. Damit steht es in der Best-of-Seven-Serie 0:2 aus Sicht der Thunder. (Zum Bericht)

- CL: Ajax haut auch Juve raus

Die stürmischen Talente von Ajax Amsterdam setzen ihren Siegeszug in der Champions League fort. Auch Juventus und Cristiano Ronaldo können Ajax nicht stoppen. Die Niederländer schlagen Turin im eigenen Stadion mit 2:1 und stehen im CL-Halbfinale. (Zum Bericht)

- CL: Barca lässt gegen ManUnited nichts anbrennen

Der FC Barcelona zieht durch eine beeindruckende Vorstellung ins Halbfinale der Champions League ein. Lionel Messi trifft doppelt, Coutinho legt traumhaft zum 3:0-Endstand nach. Manchester United ist ohne Chance. (Zum Bericht)

- NHL: Tampa scheitert nach Rekordsaison

Titelfavorit Tampa Bay Lightning ist hingegen bereits völlig überraschend ausgeschieden. Das Team aus Florida verlor gegen die Columbus Blue Jackets auch Spiel vier mit 3:7. In der Hauptrunde hatte Tampa Bay mit 62 Siegen noch den Rekord der Detroit Red Wings aus der Saison 1995/96 eingestellt und damit Ansprüche auf den Stanley Cup gestellt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: Liverpool will ins Halbfinale

Der FC Liverpool geht mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel des CL-Viertelfinales beim FC Porto (Champions League: FC Porto - FC Liverpool, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Portugiesen verloren im Achtelfinale allerdings auch ihr Hinspiel, um dann im heimischen Stadion das Spiel noch zu drehen.

- Champions League: City muss sich steigern

Scheitert Pep Guardiola mit Manchester City erneut früh? Im Premier-League-Duell kassierte Manchester City bei den Tottenham Hotspur eine 0:1-Niederlage, im Rückspiel muss City zulegen. (Champions League: Manchester City - Tottenham Hotspur, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Spurs müssen auf ihren Topstürmer Harry Kane verzichten.

- Serie A: Lazio kämpft um Europa

In der italienischen Serie A ist Lazio Rom im Nachholspiel im Einsatz. Mit einem Sieg gegen Udinese Calcio rücken die Römer auf einen Punkt an die Europapokal-Plätze heran. Für Udine geht es dagegen nur um den Klassenerhalt. (Serie A: Lazio Rom - Udinese Calcio, 19 Uhr im LIVETICKER)

- Ligue 1: Paris will Titel festmachen

In der französischen Ligue 1 hat Paris Saint-Germain am Abend erneut die Möglichkeit, den Meistertitel vorzeitig klar zu machen. Im Nachholspiel beim FC Nantes muss die Elf von Trainer Thomas Tuchel dazu allerdings gewinnen (Ligue 1: FC Nantes - Paris Saint-Germain, 19 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey Live - Länderspiel

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet im April mit den Duellen gegen die Slowakei, Tschechien und Österreich in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Die Spiele gegen die starken Tschechen in Karlsbad sind dabei ein echter Härtetest. SPORT1 begleitet das DEB-Team auf seinem Weg zum Jahres-Highlight und wird auch die Weltmeisterschaft gewohnt umfangreich live im Free-TV übertragen. SPORT1 übertragt das Spiel der deutschen Kufencrakcs gegen Tschechen ab 17.25 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

- Fantalk

Anpfiff für den Kult-Talk auf SPORT1 - hier sind die Fans ab 20:15 Uhr live im TV auf Sendung: Auch in der neuen Saison hat der "Fantalk" wieder namhafte und interessante Runden mit Experten, Prominenten und Sportjournalisten zu bieten, die über die zeitgleich laufenden Partien der UEFA Champions League diskutieren.

- Bundesliga Aktuell

Bundesliga Aktuell präsentiert ab 19:45 Uhr und ab 23.15 Uhr im TV auf SPORT1 die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

Das Video-Schmankerl des Tages

Oliver Pocher taucht zu spät und im verrückten Tainingsanzug beim SPORT1 Fantalk auf und hat sofort als Videoschiedsrichter alle Hände voll zu tun.