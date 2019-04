Danny Rose hat genug vom Fußball. Er kann es nicht erwarten, aufzuhören, sagt er. Doch noch bleibt er dem Profi-Geschäft erhalten.

Reinhard Grindel kommt nicht aus den Schlagzeilen. Auch wenn er zurückgetreten ist und kein offizielles Amt mehr beim DFB bekleidet, drehen sich die Nachrichten um seine Person.

Am Abend stimmt SPORT1 auf das große Titelduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ein. Außerdem geht es in den DEL-Playoffs rund.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Premier League: Rose hat Karriereende im Blick

Bei Danny Rose von Tottenham Hotspur lässt die Lust auf Fußball nach. Er könne nicht erwarten, das Fußball-Business zu verlassen. Bis dahin dauert es aber wohl noch eine Weile. (Zum Bericht)

- Effenberg kritisiert Hernandez-Transfer

Stefan Effenberg kritisiert den FC Bayern für den Kauf von Lucas Hernandez: Er könne die 80 Millionen Euro Ablöse für den Weltmeister nicht nachvollziehen. (Zum Bericht)

- Völler bestätigt: Havertz bleibt in Leverkusen

Vor dem Spiel gegen RB Leipzig hat Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler Stellung bezogen. Unabhängig vom Abschneiden der Mannschaft werde Kai Havertz im Team bleiben. (Zum Bericht)

- DFB-Verdachtsprüfung gegen Grindel

Gegen den zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel ist ein Verdachtsprüfung eingeleitet worden. Zum Stand und Inhalt des Verfahrens gibt es allerdings noch keine Informationen. Nur soviel: Es soll nicht um die Einfuhr einer Luxusuhr gehen. (Zum Bericht)

- DEL: DEG trennt sich von zwölf Spielern

Die Düsseldorfer EG möchte sich neu aufstellen. Der Verein hat mitgeteilt, dass zwölf Spieler den Klub verlassen werden. (Zum Bericht)

- Formel 1: Regierung will Italien-GP retten

Die italienische Regierung plant, das traditionelle Rennen in Monza finanziell zu unterstützen. Es soll mit zehn Millionen Euro pro Jahr gefördert werden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League: Kracher Klopp gegen Hasenhüttl

Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool zurück an die Tabellenspitze in der Premier League - die Chance dazu haben die "Reds" am Abend im Duell mit dem FC Southampton (Premier League: FC Southampton - FC Liverpool ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Haie wollen Ausgleich gegen Adler

Das zweite Spiel der Halbfinals steht in der DEL auf dem Programm. Die Kölner Haie empfangen die Adler Mannheim in der heimischen Arena und wollen die Serie auf 1:1 ausgleichen. Parallel gibt es das Bayern-Derby zwischen den Augsburger Panther und dem EHC Red Bull München. (DEL Halbfinals ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Regensburg gegen Bochum gefordert

Mit einem Sieg über den VfL Bochum kann der SSV Jahn Regensburg Anschluss an das obere Tabellendrittel halten. Zeitgleich empfängt das wiedererstarkte Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue. (2. Bundesliga ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Bundesliga: Mainz empfängt Freiburg

Der 1. FSV Mainz 05 will im Heimspiel gegen den SC Freiburg gewinnen, um sich von jeglichen Abstiegssorgen zu befreien und die Breisgauer in der Tabelle zu überholen. (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Sport-Club Freiburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Bundesliga Aktuell Spezial

Bundesliga Aktuell Live Spezial - #Titelduell: "Bundesliga Aktuell" widmet sich in einer Sondersendung (ab 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund um die Meisterschaft.

- DEL: Augsburg gegen München

Zweites Spiel der DEL-Halbfinals: Die Augsburger Panther wollen gegen den amtierenden Meister EHC Red Bull München die Serie zu Hause ausgleichen. Das Hinspiel verloren die Augsburger in einem Marathon-Match unglücklich mit 0:1. Die Revanche gibt es ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1und im STREAM.

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in dieser Spielzeit sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch ab 22.30 Uhr im TV auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen.

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" (ab 23.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

Das Video-Schmankerl des Tages

Steph Curry gelingt ein zauberhafter Assist. Damit spielt der Star der Golden State Warriors den Ball an Kevin Durant (Lakers) vorbei.