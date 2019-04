Nach einer aufregenden Pokalwoche steht nun wieder Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Der 1. FSV Mainz 05 eröffnet den Spieltag gegen den SC Freiburg.

Im Unterhaus spielen zuvor Regensburg gegen Bochum und Bielefeld gegen Aue. Am Abend steigt zudem Spiel 2 der DEL-Halbfinals - das Spiel Augsburg gegen München gibt es LIVE im TV und im Stream ab 19.25 Uhr.

Das ist passiert

- Dresden holt Remis in Fürth

In einem Nachholspiel in der 2. Bundesliga müssen sich Greuther Fürth und Dynamo Dresden mit einer Nullnummer begnügen. Beide Teams treffen einmal Aluminium. (Zum Bericht)

- Van Gerwen verliert Tabellenführung

Michael van Gurney ist nicht mehr Tabellenerster der Premier League. Am 10. Spieltag holt er mit Glück einen Punkt. Rob Cross schlägt den Lokalmatadoren. (Zum Bericht)

- NBA: Warriors führen Lakers vor - Zucker-Assist von Curry

Ohne LeBron James müssen die Lakers eine Lehrstunde von den Golden State Warriors ertragen. Stephen Curry sorgt mit einem Wahnsinns-Assist für das Highlight des Spiels. (Zum Bericht)

- NBA: Gala im MVP-Duell! Greek Freak demütigt Lautsprecher Embiid

"Greek Freak" Giannis Antetokounmpo zeigt Joel Embiid die Grenzen auf und sammelt Punkte im MVP-Rennen. Im Kracher zwischen Bucks und Sixers fliegen schon früh die Fetzen. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl trifft doppelt - Sturm feiert Debüt

Leon Draisaitl kann auch mit zwei Toren die nächste Niederlage seiner Oilers nicht verhindern. Bei den Minnesota Wild kommt Nico Sturm zu seinem NHL-Debüt. (Zum Bericht)

- Tennis: Kerber im Viertelfinale von Monterrey

Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber setzt sich in Mexiko gegen eine Tschechin durch und zieht in die Runde der letzten Acht ein. Jetzt wartet eine Belgierin. (Zum Bericht)

- Herrsching gewinnt Volleyball-Krimi

Überraschung in den Playoffs. Der selbsternannte "geilste Club der Welt" Herrsching gewinnt bei den Alpenvolleys Haching und erzwingt das Entscheidungsspiel. (Zum Bericht)

- Potsdam zieht erstmals ins Halbfinale ein

Dank eines Fünf-Satz-Sieges gegen Vilsbiburg erreichen die Volleyball-Damen des SC Potsdam erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Halbfinale. Um das letzte Halbfinalticket streiten sich der Dredner SC und die Ladies in Black Aachen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Regensburg gegen Bochum gefordert

Mit einem Sieg über den VfL Bochum kann der SSV Jahn Regensburg Anschluss an das obere Tabellendrittel halten. Zeitgleich empfängt das wiedererstarkte Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue. (2. Bundesliga ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Haie wollen Ausgleich gegen Adler

Das zweite Spiel der Halbfinals steht in der DEL auf dem Programm. Die Kölner Haie empfangen die Adler Mannheim in der heimischen Arena und wollen die Serie auf 1:1 ausgleichen. Parallel gibt es das Bayern-Derby zwischen den Augsburger Panther und dem EHC Red Bull München. (DEL Halbfinals ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- Mainz empfängt Freiburg

Der 1. FSV Mainz 05 will im Heimspiel gegen den SC Freiburg gewinnen, um sich von jeglichen Abstiegssorgen zu befreien und die Breisgauer in der Tabelle zu überholen. (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Sport-Club Freiburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- BBL: Braunschweig kämpft um die Playoffs

Die Basketball Löwen Braunschweig müssen zu Hause gegen die GIESSEN 46er bestehen, um im Rennen um die Playoffs zu bleiben. (BBL Braunschweig - Gießen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- DEL: Augsburg gegen München

Zweites Spiel der DEL-Halbfinals: Die Augsburger Panther wollen gegen den amtierenden Meister EHC Red Bull München die Serie zu Hause ausgleichen. Das Hinspiel verloren die Augsburger in einem Marathon-Match unglücklich mit 0:1. Die Revanche gibt es ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1und im STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Der Österreicher Menur Suljovic schrammt in der Premier League Darts am 9-Darter vorbei.