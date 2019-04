Der Abend bringt eine Menge Spannung in Form von Live-Sport mit sich.

Dynamo Dreden ist in der 2. Bundesliga zum Nachholspiel zu Gast bei Greuther Führt. Die Darts-Stars starten in die heiße Phase der Premier League und In der Volleyball-Bundesliga wollen die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching mit einem Sieg gegen Herrsching das Halbfinale klar machen.

In der DEL hat das Marathon-Match zwischen dem EHC Red Bull München und den Augsburger Panthern für reichlich Wirbel gesorgt.

Das ist passiert

- Rose wird Hecking-Nachfolger

Der Wechsel von Marco Rose zu Borussia Mönchengladbach ist nach SPORT1-Informationen fix. Der derzeitige Coach vom FC Red Bull Salzburg wird Nachfolger von Dieter Hecking auf der Trainerbank der Fohlen. (Zum Bericht)

- Alcacer droht Ausfall gegen Bayern

Gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende schoss er den BVB beim 2:0 mit einem Last-Minute-Doppelpack zurück an die Tabellenspitze der Bundesliga, am Wochenende im Topspiel beim FC Bayern droht Paco Alcacer ein Ausfall. "Es ist schwer zu sagen bei Paco. Wir werden das morgen nach dem letzten Training entscheiden. Es könnte etwas Schlimmeres sein, aber die Chance ist da, dass er gegen die Bayern dabei sein kann", sagte Lucien Favre. (Zum Bericht)

- McGregor beleidigt Khabibis Frau

Selbst nach seinem Rücktritt kann Conor McGregor es nicht lassen - und sorgt mit einem beleidigenden Tweet erneut für einen Skandal. In einem Post, den er nach rund 15 Minuten wieder gelöscht hat, beleidigte der Ire seinen früheren Widersacher Khabib Nurmagomedov, dessen Frau und seine Religion. (Zum Bericht)

- Kult-Coach fliegt nach 63 Sekunden

NBA-Kult-Trainer Gregg Popovich hat im Spiel gegen die Denver Nuggets ganze 63 Sekunden durchgehalten - dann flog der Coach der San Antonio Spurs aus der Halle. Was war passiert? Popovich hatte kaum auf seinem Trainerstuhl Platz genommen, als er wutentbrannt schon wieder aus diesem hochschoss. Grund war ein nicht gepfiffenes Foul. Der Spurs-Coach regte sich darüber dermaßen auf, dass der Referee ihm zwei Technische Fouls verpasste, gleichbedeutend mit einem Ausschluss vom Spiel. (Zum Bericht)

- Fans beleidigen Icardi bei Rückkehr

Mauro Icardi hat sich nach rund zweimonatiger Absenz mit einem Tor und einem Assist zurückgemeldet. Beim 4:0-Auswärtssieg von Inter Mailand gegen den FC Genua lieferte der argentinische Superstar eine starke Leistung ab - eine reine Erfolgsstory war das Comeback des 26-Jährigen aber trotzdem nicht. Die Fans haben dem 26-Jährigen noch lange nicht vergeben. Und auch von Trainer Luciano Spalletti gab es - neben ein paar lobenden Worten - gleich wieder Kritik. (Zum Bericht)

- DEL-Krimi sorgt für Wirbel

Ein epischer Playoff-Fight, das Siegtor erst in der dritten Verlängerung, kurz vor Mitternacht. Ärgerlich allerdings, wenn man zwar eine Karte hatte, in der Halle fast viereinhalb Stunden mitgefiebert hat - und dann das entscheidende Tor in der 102. Spielminute verpasst! So bitter das ist: Einigen der 5901 Zuschauer ist das an diesem denkwürdigen Abend in München passiert. Der EHC warnte via Twitter und Hallensprecher um 23.40 Uhr die Zuschauer, dass sich das nahe gelegene Parkhaus in der BMW-Welt nicht "im Playoff-Modus befinde" - und daher um Mitternacht schließe. Für die betroffenen Fans hieß das: Umparken! (Zum Bericht)

- DFB verkündet Süle-Strafmaß

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Münchner Innenverteidiger wegen unsportlichen Verhaltens nur für ein Pokalspiel. Süle fehlt den Bayern damit im Halbfinale (23./24. April). (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Dresden will in Fürth nachlegen

Dynamo Dresden will den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Dazu muss ein Sieg im Nachholspiel des 25. Spieltages bei der SpVgg Greuther Fürth her (2. Liga: Greuther Fürth - Dynamo Dresden ab 19 Uhr im LIVETICKER). Nach dem ersten Pflichtspielsieg des Jahres bei Erzgebirge Aue könnte Fürth die Trendwende einleiten. Mit einem Erfolg bei den Mittelfranken kann Dresden den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zehn Punkte vergrößern und in der Tabelle sogar an Greuther Fürth vorbeiziehen.

- Frankfurt in Würzburg gefordert

Die Fraport Skyliners fahren zum Nachholspiel in der Basketball-Bundesliga nach Würzburg (BBL: s.Oliver Würzburg - Fraport Skyliner ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Für die Hessen ist es das zweite von insgesamt drei Nachholspielen. Die Saison läuft bisher nicht nach Wunsch. Aktuell liegen die Frankfurter nur auf Rang 13, s.Oliver Würzburg ist hingegen mit Rang acht auf Playoff-Kurs.

Das müssen Sie sehen

- Darts-PL: Startschuss für Playoff-Kampf

Die Premier League Darts geht in die heiße Phase. Acht Stars kämpfen an den letzten sieben Spieltagen um die Teilnahme an den Playoffs. In der zehnten Nacht in Belfast stehen einige spannende Partien auf dem Programm (Darts Premier League ab 20 Uhr LIVE im Stream von SPORT1 und auf dem YouTube-Channel von SPORT1 und ab 20.30 Uhr LIVE im TV). Weltmeister Michael van Gerwen bekommt es mit "Bad Boy" Gerwyn Price zu tun. Rob Cross erwartet mit Daryl Gurney keine einfache Aufgabe.

- Volleyball-Bundesliga: Haching will Halbfinale klar machen

Die Volleyball Bundesliga der Männer steigt mit den Playoffs in die heiße Saisonphase ein – und SPORT1 ist mittendrin. Für die WWK Volleys Herrsching wird es ernst. Nachdem das erste Viertelfinal-Spiel in der Volleyball-Bundesliga Männer gegen die Alpenvolleys Haching deutlich verloren ging, steht das Team von Trainer Max Hauser mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg muss her, sonst ist der Traum von der Meisterschaft vorzeitig geplatzt (ab 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Nach dem Topspiel am Samstag zwischen Bayern und Dortmund lädt Jerome Boateng zu einer Party ein. Sein Trainer apelliert an die Medien, ihn dafür nicht zu verurteilen.