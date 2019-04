SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag zusammengefasst.

Das ist passiert

- DFB-Pokal: Hamburger SV steht im Halbfinale

Der Hamburger SV steht erstmals seit zehn Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Im Duell beim SC Paderborn ist Pierre-Michel Lasogga der Matchwinner. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: Zoff nach Elfer-Drama zwischen Leipzig und FCA

RB Leipzig steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Halbfinale des DFB-Pokals. Erst in der Verlängerung erzielte Marcel Halstenberg den Siegtreffer per Elfmeter. Im Anschluss gerieten Verantwortliche beider Vereine aneinander, Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter erhob schwere Vorwürfe gegen seinen RB-Kollegen Oliver Mintzlaff. "Das ist eine bodenlose Frechheit, wie er sich verhalten hat. Statt sich mit seiner Mannschaft zu freuen, stürmt er nach dem Spiel in unsere Coaching Zone. Das ist extrem arrogant und unverschämt", schimpfte Reuter. (Zum Bericht)

- DEL-Playoffs: Adler legen im Halbfinale vor

Die Adler Mannheim sichern sich zum Auftakt in die Halbfinal-Serie der DEL-Playoffs den Sieg. Das goldene Tor in Spiel 1 gegen die Kölner Haie erzielt Ben Smith. (Zum Bericht)

- Premier League: Schürrle steigt mit Fulham ab - Manchester United verliert

Andre Schürrle verliert mit dem FC Fulham erneut, der Abstieg aus der Premier League steht fest. Manchester United erleidet Rückschlag im Kampf um Champions League. (Zum Bericht)

- La Liga: Suarez rettet nach irrem Finish Punkt für FC Barcelona

Der FC Barcelona patzt im Titelrennen der spanischen Liga, verhindert aber das Schlimmste. Die Katalanen kommen nach einer irren Schlussphase noch zu einem Remis. (Zum Bericht)

- NBA: Westbrook gelingt zuvor Einmaliges

Russell Westbrook legt für OKC beim Sieg gegen die Lakers ein 20/20/20-Spiel auf. Das gab es in der Geschichte der NBA zuvor nur ein einziges Mal. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- München und Augsburg im Bayern-Derby

Die Augsburger Panther sind das Überraschungsteam der DEL. Im Halbfinale der Playoffs bekommen es die Schwaben mit niemand geringerem als Titelverteidiger EHC Red Bull München zu tun (DEL: EHC Red Bull München - Augsburger Panther ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). München geht als klarer Favorit in das Derby: In den vergangenen drei Jahren konnte der EHC ohne Ausnahme den Titel einfahren. Augsburg hingegen erreichte erst zum zweiten Mal in der Klubgeschichte die Runde der letzten Vier.

- Bayern mit Pflichtaufgabe im Pokal

Die ganze Fußball-Republik blickt bereits auf das Topduell im Titelkampf zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Auf die Münchner wartet aber zuerst noch die Pflichtaufgabe im DFB-Pokal gegen Underdog 1. FC Heidenheim (DFB-Pokal: FC Bayern München - 1. FC Heidenheim ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Für Bayern-Coach Niko Kovac gilt es, die Konzentration auf das Pokalspiel zu lenken. "Wir müssen das Halbfinale erreichen, der BVB kommt dann erst nach Heidenheim"

- Schalke will nächsten Schritt machen

Die Freude über den 1:0-Erfolg in Hannover dauerte beim FC Schalke 04 nicht lange an, denn mit Werder Bremen wartet auf die Königsblauen im Viertelfinale des DFB-Pokals ein ganz anderes Kaliber (DFB-Pokal: Schalke 04 - Werder Bremen ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Von einer Trendwende wollte der Niederländer nicht sprechen. "Ein Wendepunkt ist schwierig vorauszusagen." Für die Gelsenkirchener ist der DFB-Pokal die letzte Chance, sich doch noch für die Europa League 2019/20 zu qualifizieren und eine ansonsten völlig verkorkste Saison zu retten.

- Real Madrid gegen Valencia gefordert

Drei Tage nach dem 3:2 gegen die SD Huesca steht für Real Madrid das nächste Duell auf dem Plan: Der Tabellendritte in La Liga muss gegen den FC Valencia ran (La Liga: Real Madrid - FC Valencia ab 21.30 Uhr im LIVETICKER). Real-Coach Zinedine Zidane wolle personelle Veränderungen vornehmen. "Wir wollen dort ein gutes Spiel machen. Es ist ein schönes Spiel, auf das die Spieler Lust haben – auch wenn etwas spät angestoßen wird."

Das müssen Sie sehen

- Youth League: Hoffenheim will ins Halbfinale

Während die Profiteams der TSG Hoffenheim und von Real Madrid in der Champions League bereits ausgeschieden sind, kämpfen die Nachwuchsmannschaften beider Vereine in der Youth League um den Einzug ins Halbfinale. Doch anders als in der Königsklasse treffen die Junioren lediglich in einem Spiel aufeinander. Dabei hat die TSG den Vorteil, vor heimischer Kulisse im ausverkauften Dietmar-Hopp-Stadion gegen die Königlichen antreten zu dürfen (ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

- Volleyball: Stuttgart will Halbfinale buchen

Viermal in Serie standen die Damen von Allianz MTV Stuttgart zuletzt in Folge im Finale um die deutsche Meisterschaft - viermal mussten sie sich dabei geschlagen geben. Als Hauptrundenerster nehmen die Schwäbinnen den nächsten Anlauf. Der Auftakt dazu ist bereits geglückt, im ersten Spiel der Viertelfinalserie gegen den VC Wiesbaden gab es einen souveränen Erfolg. Mit einem Sieg im zweiten Aufeinandertreffen (ab 19.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) kann die Mannschaft von Trainer Giannis Athanasopoulos bereits vorzeitig das Halbfinale buchen.

Das Video-Schmankerl

Ein Patzer von ter Stegen, Messis nächster Geniestreich - und eine furiose Aufholjagd: Der FC Barcelona sorgt beim FC Villarreal für ein echtes Spektakel.