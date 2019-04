Diego Costa verweigert nach seiner Sperre das Training bei Atletico Madrid. Pep Guardiola scheitert mal wieder in der Champions League und die Experten fragen sich, ob er noch der beste Trainer der Welt ist.

Die Frankfurter Eintracht will heute das nächste Kapitel in ihrem Europapokalmärchen schreiben.

In der HBL muss der THW Kiel zum Kracher gegen die Füchse Berlin.

Das ist passiert

- Fußball: Verletzte bei Krawallen in Marokko

Bei den Ausschreitungen am Ende der Erstliga-Partie zwischen FAR Rabat und Renaissance Berkane (1:1) zogen sich nach Angaben der nationalen Nachrichtenagentur MAP 32 Polizisten und zwei Anhänger Blessuren zu. (Zum Bericht)

- Formel 1: Legende stichelt gegen Hamilton

Mit drei Doppelsiegen in den ersten drei Rennen hätte die Formel-1-Saison für Mercedes nicht besser beginnen können. Den Auftakt in Australien gewann Bottas, in Bahrain und in China konnte Lewis Hamilton jeweils den Sieg einfahren. Geht es nach Formel-1-Legende Sir John "Jackie" Stewart, dann hat das auch mit dem Glück Hamiltons zu tun, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. (Zum Bericht)

- Tennis: Petkovic eröffnet Fed-Cup-Relegation

Andrea Petkovic eröffnet für die deutsche Fed-Cup-Mannschaft das Relegationsduell in Lettland. Wie die Auslosung in Riga ergab, trifft die 31-Jährige im ersten Einzel am Karfreitag (15.00 Uhr) auf die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. (Zum Bericht)

- Fußball: Costa verweigert offenbar Training

Stürmer Diego Costa von Atletico Madrid hat sich am Donnerstag offenbar geweigert, am Mannschaftstraining der Rojiblancos teilzunehmen. Laut spanischen Medienberichten habe sich der 30-Jährige zwar auf dem Trainingsgelände der Madrilenen aufgehalten, während der Einheit war er allerdings nicht zu sehen. (Zum Bericht)

- Fußball: Guardiola noch der Beste der Welt?

Hochdramatisch war das 4:3 von Manchester City gegen Tottenham Hotspur, das nach der 0:1-Hinspielniederlage das Aus für die "Citizens" besiegelte. Ein Spiel, das am Ende jederzeit in eine andere Richtung hätte kippen können und es ohne den Video-Schiedsrichter auch getan hätte. Und trotzdem lautet das nackte Fazit einmal mehr: Pep Guardiola hat sein Ziel verfehlt. (Zum Bericht)

- eSports: Dachverband im eSports gegründet

Zwölf europäische eSports-Verbände haben sich auf die Gründung einer kontinentalen Dachorganisation verständigt. Dies gab der eSport-Bund Deutschland (ESBD) am Donnerstag bekannt. Das Ziel eines europäischen Verbandes ist in der sogenannten "Berliner Erklärung" formuliert, auf welche sich die Landesverbände in der Vorwoche im Rahmen der gamesweekberlin verständigt hatten. (Zum Bericht)

- Fußball: Geldstrafe für Bayerns Salihamidzic

Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro belegt worden. Er hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. (Zum Bericht)

- Fußball: Doll gibt Hoffnung nicht auf

Trainer Thomas Doll vom Bundesliga-Schlusslicht Hannover 96 hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt immer noch nicht aufgegeben. "Vielleicht entwickelt sich ja noch etwas, wenn man mal einen Sieg einfährt", sagte der Coach vor dem Gastspiel des Tabellenletzten am Ostersonntag bei Hertha BSC. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Europa League: Nächstes Märchen der Eintracht?

Eintracht Frankfurt will ins Halbfinale der Europa League einziehen. Doch dabei muss das Team von Trainer Adi Hütter gegen Benfica Lissabon einen Rückstand aus dem Hinspiel aufholen - und auf Wunderkind Joao Felix aufpassen, der im Hinspiel gleich dreimal traf (Europa League: Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon, 21 Uhr im LIVETICKER).

- Europa League: Führt Özil die Gunners ins Halbfinale?

In der Europa League hat der FC Arsenal durch den Hinspielsieg gegen den SSC Neapel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Jetzt wollen die Gunners in Neapel den entscheidenden Schritt in Richtung Halbfinale gehen (Europa League: SSC Neapel - FC Arsenal, 21 Uhr im LIVETICKER).

- Handball: Füchse Berlin gegen THW Kiel

In der DKB HBL kommt es am Abend zum Kracher der Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Während es für die Kieler noch um die Meisterschaft geht, brauchen die Füchse jeden Punkt im Kampf um Europa (Handball-Bundesliga: Füchse Berlin - THW Kiel 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey Live: DEL Finals

Im Finale der DEL-Playoffs kommt es zum Giganten-Duell zwischen den Adler Mannheim und dem EHC Red Bull München. Beide Teams waren bereits vor der Saison die Topfavoriten auf den Meistertitel und wurden den Erwartungen gerecht. Nach einem neuen Punkterekord in der Hauptrunde überzeugten die Adler auch in den Playoffs und ließen Ingolstadt (4:1) und Köln (4:0) keine Chance. München hatte deutlich mehr Mühe und bezwang Berlin (4:2) und Augsburg (4:3) erst nach hartem Kampf. SPORT1 übertragt ab 19.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Darts Live: Premier League

Vorhang auf für die Premier League, die nach der Weltmeisterschaft als populärstes Darts-Turnier des Jahres gilt. Nach dem Saisonstart im Februar steht bis zu den entscheidenden Play-Offs am 23. Mai vier Monate lang jeden Donnerstagabend hochkarätige Darts-Action bei SPORT1 auf dem Programm. SPORT1 überträgt das Spektakel aus Cardiff ab 20 Uhr im LIVESTREAM und ab 22 Uhr LIVE im TV.

Das Video-Schmankerl des Tages

Pep Guardiola und Manchester City nach CL-Aus gegen Tottenham - In einem dramatischen Viertelfinal-Rückspiel fliegt Manchester City gegen Tottenham aus der Champions League. Dementsprechend enttäuscht fallen die Reaktionen aus.