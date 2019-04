In der Bundesliga feiert Eintracht Frankfurt zum Abschluss des 27. Spieltags einen ungefährdeten Sieg gegen VfB Stuttgart. Dabei überragt bei den Hessen ein Ex-Schwabe.

Liverpool gelingt in der englischen Premier League ein Last-Minute-Sieg gegen Tottenham. Die Augsburger Panther sichern sich in den DEL-Playoffs das letzte Halbfinalticket.

Am Montagabend erwartet Erzgebirge Aue in der 2. Liga Dynamo Dresden zum Kellerduell.

Das ist passiert

- Bundesliga: VfB in Frankfurt ohne Chance

Angeführt von "Doppelpacker" Filip Kostic stürmt Eintracht Frankfurt der Champions League entgegen. Dank der beiden Tore des Ex-Schwaben gewann der Pokalsieger zum Abschluss des 27. Bundesliga-Spieltags 3:0 (1:0) gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart und feierte damit den fünften Ligasieg in Folge. Durch die Erfolgsserie kletterte die Eintracht auf den vierten Platz. (Zum Bericht)

- Formel 1: Hamilton siegt in Bahrain - Vettel patzt

Mercedes hat beim Großen Preis von Bahrain den Doppelsieg gefeiert. Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) gewann das zweite Saisonrennen am Sonntag vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland). Ferrari-Youngster Charles Leclerc (Monaco) wurde Dritter, Sebastian Vettel leistete sich im Duell mit Hamilton noch im Kampf um Rang zwei einen Dreher und kam nur als Fünfter ins Ziel. (Zum Bericht)

- Premier League: Liverpool mit dramatischem Sieg

Spätes Glück für den FC Liverpool! Der englische Traditionsklub hat sich dank eines Eigentores in der Nachspielzeit wieder an die Tabellenspitze in der Premier League gesetzt. Die Reds gewannen am 32. Spieltag im Topspiel gegen Tottenham Hotspur dramatisch mit 2:1 (1:0) und zogen mit 79 Punkten wieder an Manchester City (77) vorbei. (Zum Bericht)

- March Madness: Duke verpasst Final Four

Der Traum von Zion Williamson vom Gewinn der Meisterschaft im College Basketball ist ausgeträumt. Die Duke Blue Devils um den vermutlichen No.1-Pick im kommenden NBA-Draft unterlagen in der Nacht auf Montag den Michigan State Spartans mit 67:68 (37:30) und verpassten damit den Einzug in das Final Four. (Zum Bericht)

- NBA: Nowitzki glänzt gegen Schröder - Warriors stark

Dirk Nowitzki hat das womöglich letzte NBA-Duell gegen seinen Nachfolger Dennis Schröder für sich entschieden. Mit den Dallas Mavericks gewann der Superstar bei Oklahoma City Thunder 106:103 und kam dabei auf sieben Punkte und 13 Rebounds. (Zum Artikel) Die Golden State Warriors haben mit einem klaren Sieg gegen die Charlotte Hornets derweil die Pacific Division gewonnen. (Zum Bericht)

- Handball-CL: Flensburg im Viertelfinale

Der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt ist souverän zum zwölften Mal ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen den weißrussischen Vertreter HC Meschkow Brest setzte sich der Bundesliga-Tabellenführer mit 30:20 (14:8) durch. (Zum Bericht)

- Tennis: Federer feiert 101. Turniersieg

Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer hat zum vierten mal das ATP-Masters in Miami gewonnen und den 101. Turniersieg seiner Karriere gefeiert. Der 37 Jahre alte Schweizer setzte sich im Finale gegen Lokalmatador John Isner (33) mit 6:1, 6:4 durch. (Zum Bericht)

- Reus-Freundin postet Bild vom Baby

Marco Reus ist zum ersten Mal Vater geworden. Reus' Tochter und seiner Lebensgefährtin Scarlett Gartmann geht es gut. "Der Kleinen und den Eltern geht es gut, alle sind wohl auf", twitterte der BVB. Am Abend lieferte Gartmann über Instagram sogar schon das erste Bild vom Nachwuchs. (Zum Bericht)

- Grings soll Viertligisten trainieren

Ex-Nationalspielerin Inka Grings übernimmt offenbar als erste Frau einen Trainerposten in der Regionalliga. Wie die Rheinische Post und der kicker am Sonntagabend übereinstimmend berichteten, soll die 40-Jährige gemeinsam mit Thomas Drotboom (52) den SV Straelen in der Regionalliga West vor dem Abstieg retten. Eine Bestätigung des Vereins stand zunächst aus. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Liga: Aue empfängt Dresden zum Kellerduell

Einen wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Liga könnte der Sieger des Abendspiels am Montag landen. Erzgebirge Aue auf Platz 13 und der Vierzehnte Dynamo Dresden könnten jeweils mit einem Erfolg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. (2. Liga: Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Premier League: Arsenal peilt Rang drei an

Zum Abschluss des 32. Spieltags der englischen Premier League will sich der FC Arsenal um Ex-Nationalspieler Mesut Özil mit einem Sieg gegen Newcastle United in Tabelle auf Platz drei verbessern (Premier League: FC Arsenal - Newcastle United, ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

Bei der Einweihung der neuen Arena der Tottenham Hotspur gibt sich Spurs-Legende Paul Gascoigne die Ehre. Der 51-Jährige wird frenetisch gefeiert.