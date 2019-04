Der Wahnsinn in den DEL-Playoffs geht weiter. Nachdem München und Augsburg bereits im ersten Spiel der Best-of-Seven-Serie drei Overtimes brauchten, wiederholten sie den Thriller in Spiel drei.

Der FC Bayern München Basketball musste ebenfalls zwei Mal in die Verlängerung, um den Sieg gegen Frankfurt zu holen.

In der Nacht erreichte Dirk Nowitzki mit seinem 10.000 Defensiv-Rebound der Karriere seinen nächsten Meilenstein. Bei Wrestlemania wurde Ronda Rousey übertölpelt.

Der Hamburger SV trifft in der 2. Bundesliga auf den SC Magdeburg und will Anschluss an Tabellenführer Köln halten. Im DFB-Pokal wurde den Hanseaten ein Heimspiel gegen RB Leipzig zugelost.

Das ist passiert

- FA-Cup: FA-Cup-Drama! Watford im Finale

Der FC Watford rettet sich im Halbfinale des FA Cups in letzter Sekunde in die Verlängerung und bucht noch das Finale. Dort wartet jedoch eine extrem hohe Hürde. (Zum Bericht)

- NBA: Nowitzki erreicht nächsten Meilenstein

Dirk Nowitzki greift sich beim Overtime-Thriller der Mavs gegen die Grizzlies den 10.000 Defensivrebound der Karriere - als erst fünfter Spieler aller Zeiten. (Zum Bericht)

- WWE: Rousey bei WrestleMania übertölpelt

Zahlreiche Titelwechsel, spektakuläre Stunts und viele Überraschungsauftritte: Die WWE-Megashow WrestleMania 35 bot einiges. (Zum Bericht)

- DHB-Pokal: Gislasons perfekter Pokalabschied

Der THW Kiel weist im Pokalfinale Magdeburg in die Schranken und baut seinen Rekord aus. Für Alfred Gislason ist es der perfekte Abschied von der Pokalbühne. (Zum Bericht)

- Darts: Clemens verpasst ersten PDC-Titel

Beim Players Championship 10 in Barnsley marschiert Gabriel Clemens bis ins Finale. Aber auch im dritten Anlauf klappt es nicht mit dem ersten PDC-Titel. (Zum Bericht)

- La Liga: Sevillas Trainer Caparros erkrankt

Joaquin Caparros ist schwer erkrankt. Der Coach des FC Sevilla will sich deshalb jedoch nicht von seiner Arbeit abhalten lassen. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Hertha-Krise - Dardai wehrt sich

Nach der vierten Pleite in Folge wächst die Unruhe bei Hertha BSC. Pal Dardai schießt gegen die Medien. Und Valentino Lazaros Kritik sorgt für Wirbel. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: Bayern im Pokal auswärts gefordert

Der FC Bayern steht auf dem Weg ins DFB-Pokalfinale vor einer schweren Aufgabe. Der Rekordchampion muss im Halbfinale auswärts ran. Der HSV bekommt ein Heimspiel. (Zum Bericht)

- DEL: In Minute 104! Augsburg schlägt München

Die Augsburger Panther machen einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Finale. Um Meister Red Bull München niederzuringen, benötigen sie drei Verlängerungen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga, 28. Spieltag: Hamburger SV - 1. FC Magdeburg

Der Hamburger SV ist ein bisschen unter Druck. Bei einer Niederlage wäre Tabellenführer Köln mit sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger wohl nicht mehr einzuholen. Allerdings braucht Magdeburg die Punkte dringend im Abstiegskampf. Ein spannendes Spiel ist also garantiert. (2. Bundesliga, 28. Spieltag: Hamburger SV - 1. FC Magdeburg, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- 3. Liga, 32. Spieltag: SG Sonnenhof Großaspach - TSV 1860 München

Zum Abschluss des 32. Spieltag müssen die Löwen nach Großaspach. Aktuell sind die Münchner nicht in Reichweite der Aufstiegsränge. Aber mit einem Sieg könnte man zumindest nochmal auf einen Ausrutscher der anderen Teams hoffen. (3. Liga, 32. Spieltag: SG Sonnenhof Großaspach - TSV 1860 München, ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Premier League, 33. Spieltag: FC Chelsea - West Ham United

DerFC Chelsea kämpft immer noch um die Champions League-Plätze, liegt aktuell aber nur auf Rang fünf der Tabelle. Daher zählen für die Blues nur drei Punkte gegen "The Hammers". (Premier League, 33. Spieltag: FC Chelsea - West Ham United, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Interview-Abbruch: Gladbach-Coach Dieter Hecking nach Spiel stinksauer - Gladbach-Trainer Dieter Hecking spricht auf der Pressekonferenz nach dem Remis gegen Bremen über das abgebrochene Interview kurz nach dem Spiel.