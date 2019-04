Leon Draisaitl hat mit seinem 50. Saisontor in der NHL Geschichte geschrieben.

Der FC Bayern holte sich durch einen deutlichen Sieg gegen den BVB die Tabellenführung der Bundesliga zurück. Dabei genügt eine starke Halbzeit.

Darüber wird im CHECK24 Doppelpass ab 11 Uhr auf SPORT1 diskutiert.

Anzeige

Kiel und Magdeburg sichern sich das Ticket fürs Finale im DHB-Pokal. Am Sonntag steigt in der DEL die dritte Partie zwischen Mannheim und Köln - SPORT1 ist um 17 Uhr LIVE dabei.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bayern demontieren den BVB

Der FC Bayern München hat mit einer meisterlichen Machtdemonstration wieder die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erobert. Im 100. Bundesliga-Duell mit dem BVB zeigte der deutsche Rekordmeister sein bestes Saisonspiel und nahm den bisherigen Tabellenführer beim 5:0 (4:0) phasenweise auseinander. (Zum Bericht)

- Handball: Kiel folgt Magdeburg ins Pokal-Finale

Alfred Gislason kann in seinem letzten Pokalspiel mit dem THW Kiel auf einen perfekten Abschluss hoffen. Der Rekord-Pokalsieger besiegte im Halbfinale des Final Four die Füchse Berlin mit 24:22 (13:7) und trifft im Endspiel am Sonntag auf den SC Magdeburg, der die TSV Hannover-Burgdorf in einem wahren Handball-Krimi mit 30:29 (15:11) bezwang. (Zum Bericht)

- Draisaitl schreibt Geschichte

Der letzte Spieltag sorgt bei Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers für gemischte Gefühle. Draisaitl gelingt mit seinem 50. Saisontor eine Traummarke, doch die Verletzung von Connor McDavid schockiert (Zum Bericht).

- March Madness: Finalpaarung steht

Das Endspiel im College Basketball bestreiten die Virginia Cavaliers und Texas Tech. Während Texas Tech Michigan State relativ souverän bezwingt, jubelt Virginia dank kontroverser Entscheidungen. (Zum Bericht)

- Darts: Hopp verpasst Rekord - Wade siegt

Bei der Players Championship 9 in Barnsley holt sich James Wade an seinem Geburtstag seinen ersten PDC-Titel im Jahr 2019. Im Finale krönte er seine starke Leistung mit einem souveränen 8:2-Erfolg über Michael Smith. In der Runde der letzten 32 legte Max Hopp einen famosen Auftritt hin und scheiterte gegen Gavin Carlin nur knapp am Average-Weltrekord von Michael van Gerwen. (Zum Bericht)

- FA Cup: City nach Zittersieg im Finale

Manchester City steht im Finale des FA Cups 2019. Dank eines Blitzstarts durch den Treffer von Gabriel Jesus (4.) gewann die Truppe von Pep Guardiola etwas glücklich mit 1:0 (1:0) gegen Brighton Hove and Albion. (Zum Bericht)

- La Liga: Barca vor Titelgewinn

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen und dem FC Barcelona ist der 26. Meistertitel in der Primera Division praktisch nicht mehr zu nehmen. Barca gewann am Samstagabend im Topduell gegen den Tabellenzweiten Atletico Madrid 2:0 (0:0) und hat bei noch sieben ausstehenden Spielen elf Punkte Vorsprung auf den Verfolger. (Zum Bericht) Real Madrid siegte unterdessen dank Doppelpacker Karim Benzema trotz zwischenzeitlichen Rückstands 2:1 (0:1) gegen Underdog SD Eibar. (Zum Bericht)

- Boxen: Radovan mit Revanche-Sieg

Im Dezember hatten sich Ronny "Lieven" Mittag und Denis Radovan noch unentschieden getrennt. Da das Urteil allerdings ziemlich umstritten war, einigte man sich schnell auf einen Rückkampf - zum Glück für die Fans. Denn auch bei der Box-Gala in Wolfsburg zeigten die beiden Boxer einen Kampf der Extraklasse. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Heidenheims Pokalhelden gegen Spitzenreiter Köln

In der 2. Liga steht für den 1. FC Heidenheim nach dem großartigen Pokalfight bei Bayern München der Liga-Alltag an. Tabellenführer 1. FC Köln kommt (ab 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Zeitlich will Union Berlin Platz drei mit einem Punktgewinn bei Dynamo Dresden festigen (ab 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Zudem trifft die SpVgg Greuther Fürth auf den SV Darmstadt 98 (ab 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

- Gladbach fordert Werder

In der Bundesliga kommt es zum Abschluss des 28. Spieltags zunächst zum Duell zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim (ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Dabei kann Augsburg den Abstand zum Relegationsplatz weiter vergrößern. Später empfängt Borussia Mönchengladbach in Spiel eins nach der Bekanntgabe von Dieter Heckings Abschied zum Saisonende Werder Bremen (ab 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Der CHECK24 Doppelpass LIVE

Über die Aufreger des Krachers zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund sowie die Konstellation im Titelkampf wird Moderator Thomas Helmer, selbst früher Profi beim FC Bayern und Borussia Dortmund, mit Steffen Freund, 1997 Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund, und Thomas Berthold, Weltmeister von 1990 und Ex-Bayern-Profi, in Der CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 diskutieren. (Der CHECK24 Doppelpass, ab 11.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Basketball LIVE - Die BBL

Am 27. Spieltag der easyCredit Basketball-Bundesliga gastiert Pokalsieger Brose Bamberg bei den Telekom Baskets in Bonn. Während die Bamberger klar auf Playoff-Kurs sind, wird es für die Bonner schwer, sich erneut für die entscheidende Phase im Meisterschaftskampf zu qualifizieren. (BBL: Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg, ab 15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Eishockey LIVE - DEL-Playoffs

In der ersten Halbfinalserie der DEL-Playoffs treffen die Adler Mannheim auf die Kölner Haie. Die Adler gehen nach dem überzeugenden 4:1-Sieg über die THOMAS SABO Ice Tigers im Viertelfinale erneut als Favorit aufs Eis, zumal der Hauptrundensieger drei von vier Hauptrundenduellen gegen Köln für sich entscheiden konnte. (DEL-Playoffs: Adler Mannheim - Kölner Haie, ab 17 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- eSports LIVE - EA Sports FIFA Global Series

Der FUT Champions Cup findet im Rahmen der EA SPORTS FIFA 19 Global Series statt, deren Höhepunkt der FIFA eWorld Cup ist, bei dem der neue FIFA-Weltmeister gekrönt wird. eSPORTS1 begleitet die weltbesten FIFA 19-Spieler auf ihrem Weg ins Finale. (ab 20.45 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Porsche GT Magazin

Im "Porsche GT Magazin" liefert SPORT1 einen kompakten Motorsport-Überblick zu zahlreichen hochkarätigen Rennserien rund um den Globus, in denen der Premium-Hersteller Porsche am Start ist (ab 22.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV).

Das Video-Schmankerl des Tages

FC Bayern: Niko Kovac mit Journalisten-Schelte - Trotz des 5:0 gegen den BVB bekommt Niko Kovac auf der PK schlechte Laune. Journalisten-Nachfragen zu seiner Jobsicherheit und der Boateng-Party bringen ihn auf die Palme.