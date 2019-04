Für die Augsburger Panther geht es heute darum, das drohende Playoffs-Aus zu verhindern. Mit einem Sieg würde die Serie in das entscheidende siebte Spiel gehen.

Allianz MTV Stuttgart kann heute in der Halbfinalserie gegen die Ladies in Black Aachen schon einen großen Schritt Richtung Finale machen.

In der Fußball-Bundesliga zitterte sich der BVB zu einem am Ende glücklichen 2:1-Sieg gegen Mainz 05. Die Bayern können die Dortmunder mit einem Erfolg in Düsseldorf heute wieder von Platz eins verdrängen.

Das ist passiert

- NBA-Playoffs: Durant fliegt, Curry mit Rekord

Clippers-Provokateur Beverly sorgt zum Playoff-Start für den Rausschmiss von Superstar Kevin Durant. Die Warriors gewinnen trotzdem - dank Rekord-Schütze Stephen Curry. (Zum Bericht)

- Golf, US-Masters: Woods mit Siegchancen

Am dritten Tag des US-Masters in Augusta verbessert sich Tiger Woods auf Platz zwei. Bernhard Langer fällt zurück und liegt nur noch knapp vor Martin Kaymer. (Zum Bericht)

- Bundesliga, 29. Spieltag: BVB-Zittersieg dank Sancho

Eine Woche nach der krachenden 0:5-Schlappe bei Titelverteidiger Bayern München hat Borussia Dortmund nur ein wenig Frustbewältigung betrieben und Mainz 05 mit 2:1 (2:0) geschlagen - allerdings mit riesigem Glück. Youngster Jadon Sancho (17./24.) sorgte bereits vor der Pause mit seinen Saisontreffern neun und zehn für eine 2:0-Führung. Robin Quaison (83.) gelang nur noch das Anschlusstor. (Zum Bericht)

- Stindl monatelang verletzt raus

Großes Pech für Lars Stindl. Der Kapitän von Borussia Mönchengladbach erlitt bei der Rückkehr zu Ex-Verein Hannover 96 einen Schienbeinbruch und wird monatelang ausfallen. (Zum Bericht)

- Eishockey: DEB-Team siegt erneut

Bundestrainer Toni Söderholm und die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes haben auch den zweiten Härtetest für die WM in der Slowakei (10. bis 26. Mai) gewonnen. In Garmisch-Partenkirchen gewann das Team erneut gegen den Turnier-Gastgeber mit 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). (Zum Bericht)

- Volleyball: Berlin mit einer Machtdemonstration

In Spiel eins der Halbfinalserie mussten die Berlin Recycling Volleys eine klare 1:3-Niederlage bei den Hypo Tirol Alpenvolleys Haching hinnehmen. In heimischer Halle drehten sie den Spieß jetzt um und feierten ein klares 3:0 (25:21, 25:15, 25:21). Im zweiten Halbfinale erhöhte Rekordpokalsieger VfB Friedrichshafen durch ein 3:1 (25:23, 22:25, 25:17, 25:16) beim Hauptrundenvierten SVG Lüneburg auf 2:0.(Zum Bericht)

Bei den Frauen sicherte sich der SSC Palmberg Schwerin durch ein 3:1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:23) beim SC Potsdam den ersten Matchball. (Zum Bericht)

- Underdog trumpft auf, Khabib winkt

Dustin Poirier beendet bei UFC 236 die Siegesserie von Max Holloway und dürfte nun Conor McGregors Bezwinger Khabib Nurmagomedov herausfordern. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga, 29. Spieltag: TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin

Nach den dürftigen Ergebnissen der letzten Wochen will Berlin endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Der Gegner aus Hoffenheim braucht jedoch selber jeden Punkt im Kampf um die internationalen Plätze. (Bundesliga, 29. Spieltag: TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Bundesliga, 29. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München

Das Hinspiel war so etwas wie der Startschuss für die große Krisenphase beim FC Bayern München. Aber mittlerweile ist davon beim REkordmeister nichts mehr zu sehen. Vielmehr hat man nach dem souveränen Sieg gegen Dortmund die Tabellenführung wieder übernommen. Aber Düsseldorf würde bestimmt gern an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison anknüpfen. (Bundesliga, 29. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Bundesliga, 29. Spieltag: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg

Frankfurt ist und bleibt die Überraschungsmannschaft der Saison. Aktuell auf einem Champions League-Platz liegen wollen die Hessen auch gegen Augsburg einen Dreier holen, um die Position zu verteidigen. Aber die Fuggerstädter brauchen selbst jeden Zähler im Abstiegskampf. (Bundesliga, 29. Spieltag: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Volleyball, Playoffs Halbfinale, 2. Spiel: Ladies in Black Aachen - Allianz MTV Stuttgart

Im ersten Spiel wurde Stuttgart seiner Favoritenstellung mehr als gerecht und siegte souverän 3:0. Aber Aachen hat in der Viertelfinaleserie gegen Dresden gezeigt, dass sie zurückkommen können. (Volleyball, Playoffs Halbfinale, 2. Spiel: Ladies in Black Aachen - Allianz MTV Stuttgart, ab 16.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Dortmund nach der Gipfel-Pleite jetzt gegen Mainz gefordert und der FC Bayern mit der schweren Aufgabe in Düsseldorf (Hinspiel 3:3). Zudem die Debatte um die Zukunft von Bayern-Trainer Niko Kovac, die jüngsten Trainer-Entlassungen in der Bundesliga und der Abstiegskampf.

- DEL Playoffs, Halbfinale, Spiel 6: Augsburger Panther - EHC Red Bull München

BBL, 28. Spieltag: FC Bayern München - Basketball Löwen Braunschweig

Während der FC Bayern München als unangefochtener Spitzenreiter der easyCredit Basketball-Bundesliga schon lange für die Playoffs planen kann bleibt es für die Basketball Löwen Braunschweig vermutlich spannend bis zum Schluss.

- BBL, 28. Spieltag: FC Bayern München - Basketball Löwen Braunschweig

Während der FC Bayern München als unangefochtener Spitzenreiter der easyCredit Basketball-Bundesliga schon lange für die Playoffs planen kann bleibt es für die Basketball Löwen Braunschweig vermutlich spannend bis zum Schluss. (DEL Playoffs Halbfinale, Spiel 6: Augsburger Panther - EHC Red Bull München, ab 16.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in der Rückrunde sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen.

eSports LIVE - FIFA eNations Cup 2019, Tag 2

Der FIFA eNations Cup findet im Rahmen der EA SPORTS FIFA 19 Global Series statt, deren Höhepunkt der FIFA eWorld Cup ist, bei dem der neue FIFA-Weltmeister gekrönt wird.

