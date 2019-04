In der Champions League stehen die Halbfinal-Teilnehmer bereits fest, nun ist die Europa League am Zug.

Dabei will Eintracht Frankfurt als letzter verbleibender deutscher Verein die Sensation perfekt machen, und trotz der 2:4-Niederlage im Hinspiel gegen Benfica Lissabon noch in die Runde der letzten Vier einziehen.

Die Adler Mannheim empfangen Titelverteidiger EHC Red Bull München zum ersten Spiel der Final-Serie in der DEL.

Das ist passiert

- DEB-Team kassiert erste Niederlage unter Söderholm

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat erstmals unter dem neuen Bundestrainer Toni Söderholm verloren. Gegen Tschechien musste sich die DEB-Auswahl knapp mit 4:5 geschlagen geben. Bereits am heutigen Donnerstag treffen beide Mannschaften in Karlsbad erneut aufeinander. (Zum Bericht)

- PSG vergibt nächsten Titelmatchball

Paris Saint-Germain muss weiter auf die zweite Meisterschaft in Serie warten. Die Mannschaft von Thomas Tuchel konnte auch seinen dritten Matchball gegen den FC Nantes nicht nutzen und verlor mit 2:3. Bereits gegen Racing Straßbourg (2:2) und den OSC Lille (1:5) hatte PSG die Chancen auf den vorzeitigen Titelgewinn verpatzt. (Zum Bericht)

- Friedrichshafen zieht ins Finale ein

Der VfB Friedrichshafen steht erneut im Finale der Volleyball-Bundesliga. Die "Häfler" bezwangen die SVG Lüneburg mit 3:0 und setzten sich mit dem selben Ergebnis auch in der Halbfinal-Serie durch. Meister Berlin Recycling Volleys machte mit dem Erfolg bei den AlpenVolleys derweil einen großen Schritt in Richtung Endspiel. (Zum Bericht)

- Manchester City siegt in furioser Partie und scheidet aus

Manchester City ist trotz eines furiosen 4:3-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Tottenham Hotspur aufgrund der Auswärtstorregel ausgeschieden. Im Hinspiel hatten die "Skyblues" mit 0:1 verloren. Dabei sorgten beide Mannschaften beim zwischenzeitlichen 2:2 für die frühesten vier Tore in der Geschichte der Königsklasse. (Zum Bericht)

- Liverpool zieht souverän ins Halbfinale ein

Jürgen Klopp hat den FC Liverpool zum zweiten Mal hintereinander ins Halbfinale der Champions League geführt. Nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel gewannen die "Reds" auch das Rückspiel gegen den FC Porto ebenso souverän mit 4:1. In der vergangenen Saison war Liverpool erst im Finale an Real Madrid gescheitert. (Zum Bericht)

- NBA: Harden brilliert bei Rockets-Gala

James Harden hat seine Ansprüche auf den MVP-Titel untermauert. In Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie gegen die Utah Jazz legte Harden 32 Punkte, 10 Assists und 13 Rebounds aufs Parkett und verhalf seinem Team zu einem deutlichen 118:98-Sieg. Damit steht es in der Serie nun 2:0 für die Rockets (Zum Bericht)

- NHL: 35 Saves! Grubauer stark im OT-Krimi

Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer steht mit Colorado Avalanche dicht vor dem Sprung ins Viertelfinale der NHL. Das Team aus Denver gewann auch dank einer starken Vorstellung des deutschen Nationaltorhüters das vierte Playoff-Spiel gegen die Calgary Flames mit 3:2 nach Verlängerung und führt in der Best-of-Seven-Achtelfinalserie 3:1. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Europa League: Nächstes Märchen der Eintracht?

Eintracht Frankfurt will ins Halbfinale der Europa League einziehen. Doch dabei muss das Team von Trainer Adi Hütter gegen Benfica Lissabon einen Rückstand aus dem Hinspiel aufholen - und auf Wunderkind Joao Felix aufpassen, der im Hinspiel gleich dreimal traf (Europa League: Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon, 21 Uhr im LIVETICKER).

- Europa League: Führt Özil die Gunners ins Halbfinale?

In der Europa League hat der FC Arsenal durch den Hinspielsieg gegen den SSC Neapel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Jetzt wollen die Gunners in Neapel den entscheidenden Schritt in Richtung Halbfinale gehen (Europa League: SSC Neapel - FC Arsenal, 21 Uhr im LIVETICKER).

- Handball: Füchse Berlin gegen THW Kiel

In der DKB HBL kommt es am Abend zum Kracher der Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Während es für die Kieler noch um die Meisterschaft geht, brauchen die Füchse jeden Punkt im Kampf um Europa (Handball-Bundesliga: Füchse Berlin - THW Kiel 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball Live: Bundesliga

Im Halbfinale der Volleyball Bundesliga trifft der amtierende Meister SSC Palmberg Schwerin auf den SC Potsdam. Beide Teams wurden ihrer Favoritenrolle im Viertelfinale gerecht: Schwerin besiegte Münster mit 2:0, Potsdam setzte sich mit demselben Ergebnis gegen Vilsbiburg durch. Wer behält in dieser "Best-of-Five"-Serie die Oberhand? SPORT1 überträgt ab 17.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Eishockey Live: DEL Finals

Im Finale der DEL-Playoffs kommt es zum Giganten-Duell zwischen den Adler Mannheim und dem EHC Red Bull München. Beide Teams waren bereits vor der Saison die Topfavoriten auf den Meistertitel und wurden den Erwartungen gerecht. Nach einem neuen Punkterekord in der Hauptrunde überzeugten die Adler auch in den Playoffs und ließen Ingolstadt (4:1) und Köln (4:0) keine Chance. München hatte deutlich mehr Mühe und bezwang Berlin (4:2) und Augsburg (4:3) erst nach hartem Kampf. SPORT1 übertragt ab 19.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Darts Live: Premier League

Vorhang auf für die Premier League, die nach der Weltmeisterschaft als populärstes Darts-Turnier des Jahres gilt. Nach dem Saisonstart im Februar steht bis zu den entscheidenden Play-Offs am 23. Mai vier Monate lang jeden Donnerstagabend hochkarätige Darts-Action bei SPORT1 auf dem Programm. SPORT1 überträgt das Spektakel aus Cardiff ab 20 Uhr im LIVESTREAM und ab 22 Uhr LIVE im TV.

Das Video-Schmankerl des Tages

Im dritten Testspiel unter Toni Söderholm im tschechischen Karlsbad unterliegt die DEB-Auswahl Tschechien mit 5:4.