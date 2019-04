vergrößernverkleinern Der Druck auf DFB-Präsident Reinhard Grindel nimmt immer mehr zu © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 5 Minuten teilenE-MailKommentare

Reinhard Grindel könnte offenbar noch in dieser Woche seinen Rückzug ankündigen. Aue empfängt am Abend in der 2. Bundesliga Dresden zum Ost-Derby. Der Sport-Tag.