RB Salzburg ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Marco Rose fündig geworden. Vom Schwesternklub aus Leipzig wechselt Jesse Marsch in die Mozart-Stadt.

Die Rallye Dakar geht indes neue Wege und fährt nach elf Jahren in Südamerika ab 2020 in Saudi Arabien.

ALBA Berlin kann mit einem Sieg im alles entscheidenden dritten Finalspiel des Eurocups gegen Valencia den großen Coup schaffen, und den Titel nach Deutschland holen.

Das ist passiert

RB Salzburg füllt die Lücke des im Sommer zu Borussia Mönchengladbach wechselnden Trainers Marco Rose. Von RasenBallsport Leipzig wechselt Co-Trainer Jesse Marsch in die Mozart-Stadt. (Zum Bericht)

Nach der höchsten Niederlage seit 2017 gegen OSC Lille versucht PSG-Coach Thomas Tuchel, sein Team zu schützen. Gegenwind bekommt er allerdings von Kylian Mbappe. Der Superstar spart nicht mit Kritik. (Zum Bericht)

Otto Addo ist wohl kurz davor, an alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Beim BVB soll der frühere Profi als Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Lizenzbereich arbeiten. Addo hatte zwischen 1999 und 2005 das Trikot der Borussia getragen. (Zum Bericht)

Philip Türpitz muss aller Voraussicht nach seine Saison vorzeitig beenden. Magdeburgs Held aus dem Spiel beim HSV verletzt sich gegen Darmstadt. Der 27-Jährige erlitt eine Muskelverletzung im linken vorderen Oberschenkel.(Zum Bericht)

Nach der Trennung von Robert Schäfer präsentieren die Rheinländer den neuen starken Mann: Thomas Röttgermann bringt Erfahrungen von einem Liga-Konkurrenten mit. Zuletzt war er bis Juni 2017 als Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg tätig. (Zum Bericht)

Nach elf Jahren in Südamerika schlägt die Rallye Dakar ab 2020 neue Wege ein. Das traditionsreiche Wüstenrennen findet im kommenden Jahr erstmals in Saudi-Arabien statt. (Zum Bericht)

Der DFB gibt die Sperre für Filip Kusic von Erzgebirge Aue bekannt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den 22-Jährigen zu einer Sperre von drei Spielen. Kusic hatte in der Schlussphase des Ligaspiels gegen den 1. FC Heidenheim nach einem groben Foul die Rote Karte gesehen (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Liga: HSV im Spitzenspiel in Köln unter Druck

1. FC Köln gegen den Hamburger SV, mehr Topspiel geht nicht in der 2. Bundesliga. Sportlich spricht fast alles für den Spitzenreiter aus dem Rheinland, der seit sieben Spielen ungeschlagen ist (sechs Siege, ein Remis). Weiterer Wermutstropfen für die seit drei Spielen sieglosen Hanseaten: In Köln fällt HSV-Toptorjäger Pierre-Michel Lasogga (13 Treffer) aus. (2. Liga: 1. FC Köln - Hamburger SV, ab 20:30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- La Liga: Real Madrid bei Leganés gefordert

Für Spaniens Rekordmeister Real Madrid wird es mit dem Titelgewinn in der La Liga diese Saison wohl nichts. Dafür können die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos im Auswärtsspiel bei CD Leganés einen weiteren Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation für die kommende Saison gehen. (La Liga: CD Leganés - Real Madrid, ab 21:00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Basketball EuroCup: ALBA Berlin kämpft um Titel

Für ALBA Berlin geht es im dritten und entscheidenden Spiel der Finalserie des EuroCup um Alles oder Nichts. Gegen Valencia Basket steht es in der Serie 1:1. Nach der klaren Auftaktniederlage in Valencia schafften die Albatrosse am Freitag daheim in der mit 14.500 Zuschauern restlos ausverkauften Arena am Ostbahnhof nach einem Overtime-Krimi den Ausgleich. Spiel drei in Valencia bringt die Entscheidung. (Basketball, EuroCup: Valencia Basket - ALBA Berlin, ab 20:30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das sollten Sie sehen

- Bundesliga Aktuell

Bundesliga Aktuell präsentiert ab 18:30 Uhr im TV auf SPORT1 die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

- Fußball Live - Regionalliga

In der Regionalliga Bayern empfängt am 29. Spieltag der FC Bayern München II heute den TSV 1860 Rosenheim (ab 19:55 Uhr im TV auf SPORT1). Während die Münchner eine starke Saison spielen und das Feld anführen, kämpft Rosenheim gegen den Abstieg. Das Hinspiel gewannen die Rosenheimer daheim allerdings überraschend mit 3:2.

Das Video-Schmankerl des Tages

Nicolo Zaniolo vom AS Rom macht mit Traumtoren auf sich aufmerksam. Zuletzt war auch der FC Bayern mit ihm in Verbindung gebracht worden.