Sebastian Vettel ist auch in Baku chancenlos. Valtteri Bottas schlägt Lewis Hamilton und übernimmt die Führung in der Gesamtwertung.

Die Frauen des FC Bayern München scheitern im Halbfinale der Champions League am FC Barcelona. Die TSG Hoffenheim patzt im Kampf um die Champions League gegen Wolfsburg..

Dazu haben die Männer des FC Bayern München heute am Abend die Chance, im Kampf um die Meisterschaft den BVB-Ausrutscher im Revierderby zu nutzen.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Wechsel fix? Hazard mit BVB einig

Thorgan Hazard möchte im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln. Er bestätigte nun eine mündliche Einigung mit den Schwarz-Gelben. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Holtby beim HSV ohne Zukunft

Lewis Holtby weigert sich, zu Hamburgs Spiel bei Union Berlin zu reisen - und hat nun keine Zukunft mehr beim HSV. (Zum Bericht) Das Spiel verliert Hamburg - Trainer Wolf darf aber erstmal bleiben. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Hoffenheim patzt im Champions-League-Kampf

Zwei Patzer von Torwart Oliver Baumann werfen die TSG Hoffenheim im Rennen um einen Platz in der Königsklasse weit zurück. Wout Weghorst trifft doppelt. (Zum Bericht)

- Frauen Champions League: Bayerns Frauen scheitern bei Barca

Für die Fußballerinnen von Bayern München ist der große Traum vom erstmaligen Einzug ins Champions-League-Finale geplatzt. (Zum Bericht)

- Handball EHF-Cup: Berlin erreicht Final Four in Kiel

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat das Final Four um den europäischen EHF-Cup in Kiel erreicht und darf weiter von der Titelverteidigung träumen. (Zum Bericht)

- Basketball: Bonner Rückschlag im Playoff-Kampf

Gegen die FRAPORT Skyliners müssen sich die Telekom Baskets Bonn mit einer ebenso bitteren wie unnötigen 60:71-Niederlage abfinden. (Zum Bericht)

- Premier League: City erobert Tabellenspitze zurück

Manchester City lässt im Titelkampf mit dem FC Liverpool weiter nichts anbrennen. Gegen den FC Burnley hatten die Citizens allerdings ihre liebe Müh. (Zum Bericht)

- Formel 1: Bottas jubelt - Vettel chancenlos

Wieder keine Chance gegen die übermächtigen Silberpfeile: Sebastian Vettel verliert im Kampf um den Titel in der Formel 1 das große Ziel schon früh aus den Augen. (Zum Bericht)

- Handball: Flensburg bleibt auf Meisterkurs

Der THW Kiel feiert in der Handball-Bundesliga einen klaren Heimsieg. Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt kontert nach anfänglichen Problemen mit einem 28:23 (9:10) bei Frisch Auf Göppingen und führt mit 54:2 Punkten weiter die Tabelle an. Die Rhein-Neckar Löwen gewinnen das Topspiel gegen Magdeburg. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern kann davonziehen

Der FC Bayern kann im Kampf um die Meisterschaft am Sonntagabend bei Abstiegskandidat 1. FC Nürnberg einen großen Schritt Richtung Titelgewinn gehen. Nach dem Patzer von Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 könnten die Münchner den Abstand zum BVB auf vier Punkte ausbauen. Drei Spieltage vor dem Ende käme dies einer Vorentscheidung gleich. (Bundesliga: 1. FC Nürnberg - FC Bayern München, ab 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in der Rückrunde sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. (Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga, ab 19.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Fee-TV und Livestream)

- Bundesliga Aktuell Live

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell , ab 20.45 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Motorsport - ADAC GT Masters Magazin - Highlights Oschersleben

Die "Liga der Supersportwagen": SPORT1 begleitet die komplette Saison des ADAC GT Masters und zeigt alle Rennen ausführlich mit Countdown und Analyse live. Das ADAC GT Masters geht 2019 bereits in seine 13. Saison: Auch in diesem Jahr stellen ambitionierte Piloten in seriennahen Supersportwagen, die optisch und akustisch jedes Motorsport-Herz höher schlagen lassen, ihr Können unter Beweis. Ein Highlight-Magazin präsentiert die besten Szenen aus Oschersleben. (ADAC GT Masters Magazin, ab 22.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl

Paris Saint-Germain: Neymar rastet aus und schlägt Fan nach Pokalfinale - Nach der überraschenden Niederlage von Paris Saint-Germain gegen Stade Rennes platzt Superstar Neymar der Kragen - er geht auf einen Fan los!