Was für ein Sportwochenende liegt hinter uns - am Samstag die heiße Action in den Volleyballfinalserien, Draisaitls Zaubertor und die Derbypleite der Dortmunder.

Heute hat sich der FC Bayern München in Nürnberg gerade noch zu einem Unentschieden gerettet. Dazu stolpert Real Madrid zur Qualifikation für die Champions League, ohne wirklich zu wissen wie.

Und last but not least wurden wir in den NBA-Playoffs mit Topbasketball verwöhnt.

Aber auch der Montag hat noch das ein oder andere Schmankerl zu bieten. In der 2. Bundesliga kämpft der MSV Duisburg um den letzten Strohhalm im Abstiegskampf und der SV Wehen Wiesbaden will in Liga drei auf den Relegationsplatz springen.

Das ist passiert

- La Liga: Real trotz Blamage in Champions League

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat sich trotz einer erneut schwachen Vorstellung für die Champions League qualifiziert. Das Team um den ehemaligen Weltmeister Toni Kroos verlor 0:1 beim abstiegsbedrohten Gastgeber Rayo Vallecano, der damit auf den vorletzten Tabellenplatz vorrückte. (Zum Bericht)

- Fußball: Europas Meister: Barca feiert Titel

Nach Dinamo Zagreb in Kroatien machten auch Italiens Serienmeister Juventus Turin und Paris Saint-Germain in Frankreich erwartungsgemäß ihre Meistertitel vorzeitig klar. Der FC Barcelona zog am 28. April nach. Mit einem 1:0 gegen UD Levante sicherte sich Barca vorzeitig zum 26. Mal die spanische Meisterschaft. (Zum Bericht)

- Coupe de France: Der süße Triumph des Ben Arfa

Es war ein sensationeller Abend für Stade Rennes, das in einem packenden Pokal-Finale das Starensemble von Paris Saint-Germain mit 6:5 im Elfmeterschießen besiegte und die ganze Bretagne in Freudentaumel versetzte. Doch keiner dürfte an diesem Abend glücklicher gewesen sein als Hatem Ben Arfa. (Zum Bericht)

- NBA: Durants Warriors knacken Rockets

Die Golden State Warriors haben das mit Spannung erwartete erste Gipfeltreffen mit den Houston Rockets gewonnen. Nach 48 Minuten auf Messers Schneide hatte der Meister der vergangenen beiden Jahre mit 104:100 das bessere Ende für sich. (Zum Bericht)

Die Boston Celtics sind mit einem überzeugenden Sieg bei den Milwaukee Bucks ins Halbfinale der Eastern Conference gestartet. Angeführt von Kyrie Irving (26 Punkte), Al Horford (20) und Jaylen Brown (19) gewann der Rekordmeister beim besten Team der regulären Saison souverän mit 112:90. (Zum Bericht)

- NHL: Grubauer glänzt bei Colorado-Sieg

31 Paraden und sogar eine Vorlage: Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer war im Play-off-Halbfinale der Western Conference in der NHL beim 4:3 der Colorado Avalanche gegen die San Jose Sharks einmal mehr der gefeierte Held. Durch den Erfolg glich Colorado nach dem 2:5 zum Auftakt der Serie zum 1:1 aus. (Zum Bericht)

- MLS: Schweinsteiger patzt und verliert

Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) die vierte Niederlage kassiert. Der 34 Jahre alte Weltmeister von 2014 unterlag mit seinem Team bei Montreal Impact knapp mit 0:1. (Zum Bericht)

- Bundesliga: FCB patzt beim Club und hat Glück

Der FC Bayern kommt beim 1. FC Nürnberg nur zu einem Remis und kann den BVB-Patzer nicht ganz nutzen. Der Club verschießt spät einen Elfmeter. (Zum Bericht) James Rodriguez wurde erst ein und später wieder ausgewechselt. Trainer Niko Kovac erklärt den Grund für die Maßnahme. (Zum Bericht)

- BBL: München gewinnt Kracher-Duell

Titelverteidiger Bayern München hat dank eines starken Schlussspurts das Spitzenspiel der Basketball Bundesliga BBL gewonnen und die Tabellenführung gefestigt. Beim einstigen Serienmeister ALBA Berlin siegte das Team von Dejan Radonjic 85:75 (39:41) und steht damit vor dem Hauptrundensieg. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Nagelsmann kritisiert eigene Fans

Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem 1:4 (1:1) der TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag einen Teil der Zuschauer heftig kritisiert. (Zum Bericht)

- Darts: Van Gerwens wilder Ritt zum Triumph

Bei den German Darts Open muss Michael van Gerwen einige brenzlige Situationen überstehen. Am Ende steht der Niederländer aber wieder ganz oben auf dem Treppchen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: MSV Duisburg - DSC Arminia Bielfeld

Tabellenschlusslicht MSV Duisburg ist auf einen Sieg zwingend angewisen, um noch in Reichweite des Relegationsplatzes zu bleiben. Bielefeld hingegen kann völlig befreit aufspielen. Bereits mit einem Punkt können sie bereits vorzeitig den Nichtabstieg klarmachen. (2. Bundesliga: MSV Duisburg - DSC Arminia Bielefeld, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- 3. Liga: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern

Der SV Wehen Wiesbaden hat die große Chance, mit einem Sieg wieder auf den Relegationsplatz zu springen. Diese Möglichkeiten werden sich die Hessen nicht entgehen lassen wollen. Aber Kaiserslautern kann mit einem Sieg den Nichtabstieg so gut wie sicher machen. (3. Liga: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern, ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- La Liga: Betis Sevilla - Espanyol Barcelona

Die spanische La Liga hat sich zum Abschluss des 35. Spieltags noch das Duell zweier Tabellennachbarn aufgehoben. Der Elfte Espanyol Barcelona empfängt Nummer zwölf Betis Sevilla. Aber die nackten Zahlen täuschen. Mit einem Sieg können beide Teams nochmal ordentlich klettern in der Tabelle. (La Liga: Betis Sevilla - Espanyol Barcelona, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie sehen

- Finale UEFA Youth League

Die Champions der Zukunft auf SPORT1: Der Kampf um den begehrten Pokal der UEFA Youth League kommt zu seinem Höhepunkt. Das Finale wird wie die vorherigen Halbfinal-Duelle traditionell im Colovray-Stadion gegenüber des UEFA-Hauptquartiers im schweizerischen Nyon ausgetragen. (Finale UEFA Youth League, ab 17.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Regionalia: Rot-Weiss Essen - SG Wattenscheid 09

Traditionsverein Rot-Weiss Essen trifft in der Regionalliga West heute auf die SG Wattenscheid 09. Während Rot-Weiss sich im oberen Tabellendrittel hält, kämpft Wattenscheid gegen den Abstieg. Das Hinspiel entschied Essen auswärts mit 2:0 für sich. (Regionalliga: Rot-Weiss Essen - SG Wattenscheid 09, ab 20.15 Uhr auf SPORT1 m Free-TV und Livestream)

- Premier League Highlights

Das Highlight-Magazin der Premiere League auf SPORT1: Auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend wieder das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. (Premier League Highlights, ab 22.15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im Livestream)

- 3. Liga Pur

"3. Liga Pur" bietet die Highlights der Spiele der 3. Liga. Die dritthöchste deutsche Fußballklasse ist in dieser Saison namhaft besetzt. Nach einer enttäuschenden Hinrunde wollen sich der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig steigern. (3. Liga Pur, ab 23.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl

Leeds United - Aston Villa (1:1) Highlights und Tore im Video | EFL - Leeds United verpasst den direkten Aufstieg in die Premier League in einem wilden Spiel inklusive Rudelbildung und Fairplay-Tor. Der Leeds-Trainer ordnet ein Gegentor an.