Die dramatischsten Niederlagen zum Durchklicken:

Die Sport-Geschichte hat einiges zu bieten. Erfolge und Freude, aber auch Niederlagen und Trauer. Das mussten jüngst auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool feststellen.

Nach dem Finaleinzug in der Champions League steht in der Premier League nur die Vizemeisterschaft - trotz der besten Saison in der Vereinsgeschichte.

Doch der FC Liverpool ist nicht alleine. In der Geschichte des Sports gab es schon so einige bittere Verlierer in den entscheidenden Momenten. SPORT1 hat für euch die tragischsten Zweiten aller Zeiten zusammengefasst.