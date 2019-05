Borussia Dortmund und Marco Reus werden zu einer Strafe verdonnert wegen dessen Verstoßes gegen die DFB-Regeln.

Julian Draxler und Neymar liefern sich ein Duell in der Kabine. Der Brasilianer wird handgreiflich.

DEB-Trainer Toni Söderholm benennt seinen endgültigen Kader für die WM.

Ajax Amsterdam empfängt Tottenham Hotspur im Halbfinal-Rückspiel der Champions League und will dem FC Liverpool ins Finale folgen.

Das ist passiert

- Draxler und Neymar mit Kabinenzoff

Die sportliche Krise bei PSG wirkt sich nun auch zusätzlich negativ auf die Stimmung der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel aus - trotz des Gewinns des sechsten Meistertitels in den letzten sieben Jahren.

Laut der französischen Le Parisien sollen sich Superstar Neymar und der deutsche Nationalspieler Julian Draxler nicht nur einen verbalen Schlagabtausch geliefert haben. (Zum Bericht)

- Söderholm benennt DEB-Kader

Die Eishockey-Weltmeisterschaft (10.-26. Mai LIVE im TV auf SPORT1) in der Slowakei beginnt am kommenden Wochenende. Bereits am Mittwoch reiste die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nach Kosice, dem Spielort der Gruppe A, wo am 11. Mai das erste WM-Spiel gegen Großbritannien auf dem Plan steht. Vor der Abreise hat Bundestrainer Toni Söderholm den WM-Kader bekanntgegeben. (Zum Bericht)

- KSC: DFL hebt Lizenz-Auflagen auf

Der Rückkehr des Karlsruher SC in die 2. Bundesliga steht nun auch aus rechtlicher Sicht nichts mehr im Wege.

Wie die Badener am Mittwoch mitteilten, wurde einer Beschwerde des Klubs gegen eine Lizenz-Auflage durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) entsprochen. (Zum Bericht)

- Kohlschreiber scheitert in Madrid

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Masters in Madrid in der zweiten Runde ausgeschieden. Dagegen feierte der spanische Superstar Rafael Nadal einen erfolgreichen Turnierauftakt. (Zum Bericht)

- Sperre für Chelsea bleibt bestehen

Die Transfersperre für den FC Chelsea bleibt bestehen. Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwoch mitteilte, wurde der Einspruch des Klubs gegen die in den nächsten beiden Transferperioden gültige Sanktion grundsätzlich abgewiesen. (Zum Bericht)

- Ex-DEL-Goalie tot aufgefunden

Adam Svoboda, ehemaliger Torhüter der Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), ist in seiner Heimat Tschechien tot aufgefunden worden. (Zum Bericht)

- BVB und Reus müssen Strafe zahlen

Kapitän Marco Reus von Borussia Dortmund muss aufgrund eines Verstoßes gegen die Vorschriften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die Sepp-Herberger-Stiftung überweisen. (Zum Bericht)

- HSV muss auf Mangala verzichten

Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen ohne Orel Mangala (21) auskommen. Der Belgier hat im Training am Dienstag einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel erlitten und fällt damit zwei bis drei Wochen aus. (Zum Bericht)

- Russische Fußball-Stars hart bestraft

Die russischen Nationalspieler Alexander Kokorin (28) und Pawel Mamajew (30) wurden nach ihrem Angriff auf Staatsbeamte von einem Moskauer Gericht zu anderthalb Jahren Straflager verurteilt. (Zum Bericht)

- Bornemann neuer St.-Pauli-Sportchef

Zweitligist FC St. Pauli ist auf der Suche nach einem neuen Sportchef fündig geworden. Wie die Hamburger am Mittwoch mitteilten, tritt der frühere Nürnberger Sportvorstand Andreas Bornemann ab Juli die Nachfolge von Uwe Stöver an. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Top-Teams im direkten Aufeinandertreffen

Zwei Spieltage vor Ende der BBL-Hauptrunde stehen bereits sechs der acht Playoff-Teilnehmer fest. Mit einem Sieg gegen ALBA Berlin können auch die Telekom Baskets Bonn (BBL: ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn, ab 19 Uhr im LIVETICKER) das Ticket so gut wie sicher lösen. Für Brose Bamberg und die EWE Baskets Oldenburg (Brose Bamberg - EWE Baskets Oldenburg, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) geht es hingegen nur noch darum, ihren jeweiligen Tabellenplatz zu festigen.

- Ajax plant den großen Coup

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel steht Ajax Amsterdam bereits mit einem Bein im Finale der Champions League. Im Rückspiel gegen die Tottenham Hotspurs (Champions League: Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur, ab 21 Uhr im LIVETICKER) gilt es nun vor heimischem Publikum den letzten Schritt zu machen, um erstmals seit 1996 wieder ins Endspiel einzuziehen.

