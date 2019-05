Der Mittwoch war die Ruhe vor dem Sturm, am Donnerstag legt die Welt des Sports nun wieder richtig los.

Bei der Eishockey-WM kämpft die deutsche Mannschaft gegen Tschechien um den Einzug ins Halbfinale. Dabei liegt der letzte Sieg gegen die Tschechen allerdings bereits zwölf Jahre zurück.

In der Darts Premier League kämpfen Michael van Gerwen, Daryl Gurney, Rob Cross und James Wade um den Titel, der VfB Stuttgart will in der Relegation gegen Union Berlin für eine gute Ausgangslage im Rückspiel sorgen.

Das ist passiert

- Mega-WM 2022 in Katar vom Tisch

Die WM 2022 in Katar findet wie ursprünglich geplant mit 32 Mannschaften statt. Das bestätigte der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwochabend. Zuvor war lange Zeit über eine Aufstockung des Turniers auf 48 Mannschaften spekuliert worden. "Nach einem gründlichen und umfassenden Konsultationsprozess unter Einbeziehung aller relevanten Interessengruppen wurde der Schluss gezogen, dass unter den derzeitigen Umständen ein solcher Vorschlag nicht umgesetzt werden kann", hieß es der Mitteilung. (Zum Bericht)

- Biathlet offenbar in Doping-Affäre verwickelt

Die Doping-Affäre rund um den Erfurter Sportmediziner Mark S. schlägt weiter hohe Wellen. Nach Informationen der ARD soll nun auch ein Biathlet darin verwickelt sein. Zuvor waren bereits Verdachtsfälle aus den Sportarten Eisschnelllauf, Leichtathletik, Skilanglauf und Radsport bekannt geworden. (Zum Bericht)

- FC Bayern II bangt um Aufstieg

Die Reserve des FC Bayern München muss um den Aufstieg in die 3. Liga bangen. Die "kleinen" Bayern verloren das Hinspiel der Relegation gegen den VfL Wolfsburg II mit 1:3. Michele Rizzi (7.) und Daniel Hanslik (33./45.) erzielten die Treffer für die Wolfsburger, Ein Eigentor von Robin Ziegele (44.) bedeutete den zwischenzeitlichen Anschluss für die Münchner. Das Rückspiel steigt am Sonntag (16 Uhr) im Grünwalder Stadion. (Zum Bericht)

- Bamberg gleicht gegen Vechta aus

Brose Bamberg hat in der Viertelfinalserie der BBL-Playoffs gegen Rasta Vechta ausgeglichen. Die Franken gewannen das zweite Duell mit dem Überraschungsteam aus Niedersachsen mit 102:98. Dabei verspielte der Aufsteiger rund drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit einen Acht-Punkte-Vorsprung. (Zum Bericht)

- DDV-Frauen kassieren nächste Niederlage

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League im zweiten Spiel die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Einen Tag nach dem klaren 0:3 gegen Thailand unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski Gastgeber Polen in Oppeln mit 1:3 (21:25, 25:23, 23:25, 24:26). (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Zverev heiß aufs Halbfinale

Bei der Generalprobe für die French Open trifft Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Genf auf den Bolivianer Hugo Dellien (Tennis, ATP-Turnier in Genf: Alexander Zverev - Hugo Dellien, ab 18 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg würde Deutschlands Nummer das Halbfinale klar machen.

- Flensburg will Tabellenführung verteidigen

Lediglich zwei Punkte beträgt der Vorsprung der SG Flensburg-Handewitt drei Spiele vor Saisonende auf Verfolger THW Kiel. Damit das so bleibt, ist ein Sieg beim TVB 1898 Stuttgart (HBL: TVB 1898 Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt, ab 19 Uhr im LIVETICKER) Pflicht. Die Rhein-Neckar Löwen treffen im Derby auf Frisch AUF! Göppingen (HBL: Rhein-Neckar Löwen - Frisch AUF! Göppingen, ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- VfB kämpft um gute Ausgangslage

Für den VfB Stuttgart wird es ernst. Im Relegationshinspiel empfangen die Schwaben den 1. FC Union Berlin (Bundesliga, Relegation: VfB Stuttgart - Union Berlin, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) in der Mercedes-Benz-Arena. Mit einem Sieg gegen den Dritten der 2. Bundesliga will sich die Mannschaft von Interimstrainer Nico Willig eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erkämpfen.

