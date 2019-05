Was für ein Herzschlagfinale!

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gewann am Abend bei der WM gegen Gastgeber Slowakei in einer dramatischen Schlussphase auch ihr viertes Spiel und steht dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Damit hat sich das DEB-Team einen spielfreien Tag redlich verdient. Dafür müssen die Favoriten Russland und Finnland am Donnerstag ran.

Ajax Amsterdam machte unterdessen das Double klar, jubeln durften auch Lazio Rom sowie Galatasaray Istanbul. Am Abend geht es in Leeds um die letzten beiden Playoff-Tickets in der Darts Premier League. Bei der Eishockey-WM sind Kanada und Finnland im Einsatz.

Das ist passiert

- Draisaitl sorgt für Comeback-Sieg

Deutschland feiert bei der Eishockey-WM den vierten Sieg im vierten Spiel. Leon Draisaitl wird kurz vor Schluss zum Matchwinner gegen die Slowakei. (Zum Bericht)

- Schweiz gewinnt auch viertes Spiel

Die Schweiz feiert bei der Eishockey-WM gegen Norwegen den vierten Sieg im vierten Spiel. Russland fährt einen Kantersieg ein, die USA bezwingen Großbritannien. (Zum Bericht)

- Ajax feiert 34. Meistertitel

Ajax Amsterdam beendet eine überragende Saison mit dem Double. Der Klub feiert am letzten Spieltag mit einem Sieg bei De Graafschap seine 34. Meisterschaft. (Zum Bericht)

- Lazio Rom gewinnt Coppa Italia

Lazio feiert seinen siebten Triumph in der Coppa Italia. Gegen Atalanta Bergamo setzen sich die Römer im eigenen Stadion erst in der Schlussphase durch. (Zum Bericht)

- Schiri-Zoff bei Galas Pokalsieg

Galatasaray Istanbul krönt sich nach einer wilden Partie gegen Titelverteidiger Akhisarspor erneut zum türkischen Pokalsieger. Nach Abpfiff wird's richtig hitzig. (Zum Bericht)

- BVB-Youngster verpassen Derbysieg

Die U19-Junioren von Borussia Dortmund sehen im Halbfinal-Hinspiel um die Meisterschaft wie der sichere Sieger aus. Doch Schalke gleicht in letzter Minute aus. (Zum Bericht)

- Giro: Ackermann holt zweiten Sieg

Pascal Ackermann feiert beim 102. Giro d'Italia im Dauerregen seinen zweiten Etappensieg. Die Führung im Gesamtklassement verteidigt Primoz Roglic erfolgreich. (Zum Bericht)

- NBA: Offensivdesaster kostet Raptors den Sieg

Die Toronto Raptors geben den möglichen Sieg bei den Milwaukee Bucks aus der Hand. Grund dafür: ein desaströses Viertel, wo nur ein Spieler scort. (Zum Bericht)

- NHL: Sharks holen Heimvorteil zurück

Die San Jose Sharks haben im Playoff-Halbfinale der NHL schnell zurückgeschlagen und den Heimvorteil wieder auf ihrer Seite. Die Kalifornier gewannen Spiel drei bei den St. Louis Blues dank Erik Karlsson mit 5:4 nach Verlängerung, in der Best-of-Seven-Serie steht es 2:1 für die Sharks. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball: Flensburg will Kiel auf Distanz halten

Nach der Pleite gegen den THW Kiel ist die sicher geglaubte Meisterschaft der SG Flensburg-Handewitt wieder in Gefahr geraten. Gegen die MT Melsungen gilt daher "verlieren verboten" (Handball, Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen, ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Eishockey-WM: Finnland - Dänemark

Mit jeweils zwei Siegen aus drei Spielen sind Finnland und Dänemark gut in die Eishockey-WM gestartet. In der deutschen Gruppe A gehen die Finnen aber als klarer Favorit ins Duell (Eishockey-WM: Finnland - Dänemark, ab 20.15 im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey-WM: Kanada - Frankreich

Bei der Eishockey-WM trifft Kanada in seinem vierten Spiel auf Frankreich. Gegen den Außenseiter ist in Gruppe A für den 26-fachen Weltmeister, der schon einmal gepatzt hat, ein Sieg Pflicht (ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im YouTube-Stream und im LIVETICKER).

- Darts: Premier League - 16. Abend, Leeds/ENG

Seit 15 Spieltagen duellieren sich die besten Darts-Spieler der Welt in der Premier League Darts. Am letzten Abend vor Beginn der Playoffs spitzt sich die Lage zu. Superstar Michael van Gerwen und Ex-Weltmeister Rob Cross sind bereits für die Playoffs qualifiziert. Wer schnappt sich die beiden verbliebenen Tickets für die Endrunde? (Darts Premier League: Der 16. Spieltag ab 20 Uhr LIVE im TV und Stream bei SPORT1)

Das Video-Schmankerl des Tages

