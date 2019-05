SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- VfB-Junioren gewinnen DFB-Pokal

Während die Profis in der Relegation um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpfen, schreibt die U19 des VfB Stuttgart ihre Erfolgsgeschichte fort. Die Schwaben setzten sich im Finale des DFB-Pokals der Junioren in Potsdam mit 2:1 (0:0) gegen den Nachwuchs von RB Leipzig durch und feierten ihren dritten U19-Pokalsieg. (Zum Bericht)

- Hopp wirft WM-Halbfinalist raus

Max Hopp hat beim Dutch Darts Masters einen Achtungserfolg gefeiert. Der beste deutsche Darts-Profi bezwang im niederländischen Zwolle den Halbfinalisten der WM 2019 Nathan Aspinall mit 6:5. (Zum Bericht)

- Bayern erspielt sich Matchball

Titelfavorit Bayern München hat auch das zweite Viertelfinal-Duell mit den Basketball Löwen Braunschweig in den Playoffs der Bundesliga gewonnen. Der Vorjahresmeister und Hauptrundensieger setzte sich in Niedersachsen vor den Augen von NBA-Star Dennis Schröder 84:74 (46:35) durch und kann schon am Sonntag in eigener Halle den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. (Zum Bericht)

- PSG patzt erneut

Der bereits seit fünf Wochen feststehende französische Meister Paris Saint-Germain hat sich mit einer Niederlage aus der Saison verabschiedet. Das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel verlor am letzten Spieltag der Ligue 1 nach einer schwachen Leistung mit 1:3 (0:1) bei Aufsteiger Stade Reims. (Zum Bericht)

- Messi gewinnt Goldenen Schuh

Lionel Messi hat als erster Fußballer zum sechsten Mal den "Goldenen Schuh" für Europas besten Torjäger gewonnen. (Zum Bericht)

- Tödlicher Unfall bei Sachsen-Rallye

Ein tödlicher Unfall hat die Sachsen-Rallye überschattet und zum Abbruch des Rennens geführt. Ein 48 Jahre alter Mann aus Lößnitz verlor kurz nach dem Start der ersten Wertungsprüfung mit seinem Renault Clio R3T von der Strecke ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer starb noch am Unfallort, sein Beifahrer erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bayern wollen das Double perfekt machen

Das DFB-Pokalfinale steht an. Der FC Bayern will das erste Double seit drei Jahren klarmachen. Doch Gegner ist kein Geringerer als RB Leipzig. Die Roten Bullen wollen den ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. (DFB-Pokal, Finale: RB Leipzig - FC Bayern ab 20 Uhr im LIVETICKER)

- Der FC Barcelona greift nach der Copa del Rey

Auch der FC Barcelona kann seine Saison mit dem Double krönen. Das Team um Superstar Lionel Messi trifft im Finale der Copa del Rey auf den FC Valencia. (Copa del Rey, Finale: FC Barcelona - FC Valencia, 21 Uhr im LIVETICKER)

- Formel 1: Der Große Preis von Monaco

Der prestigeträchtigste Grand Prix der Formel 1 steht an. Es geht ins Fürstentum nach Monaco. Am Samstag stehen das dritte Freie Training und die Qualifikation auf dem Programm. (Formel 1: Freies Training von Monaco ab 12 Uhr im LIVETICKER)

-BBL: Viertelfinal-Playoffs

Die EWE Baskets Oldenburg empfangen die Telekom Baskets Bonn zum dritten Viertelfinalspiel. (BBL: EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn, 18 Uhr im LIVETICKER). Oldenburg liegt aktuell mit 2:0 in Front. Im Anschluss steigt das Spiel RASTA Vechta gegen Brose Bamberg, hier steht es 1:1. (BBL: RASTA Vechta - Brose Bamberg, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey-WM Live: Halbfinale Russland - Finnland

Im ersten Halbfinale der Eishockey-WM ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 will Topfavorit Russland den letzten Schritt Richtung Finale gehen. Doch Gegner Finnland ist nicht zu unterschätzen, die Skandinavier warfen im Viertelfinale die Schweden aus dem Turnier.

- STIHL Timbersports Live

Kraft, Schweiß und viel gespaltenes Holz wird es wieder bei der STIHL Timbersports Champions Trophy 2019 geben. Mit dabei ist unter anderem der amtierende Champion aus Kanada, Stirling Hart. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf dem fünfmaligen deutschen Meister Robert Ebner. Nach seiner Vize-Weltmeisterschaft 2010 greift er dieses Jahr nach dem Titel und muss sich unter anderem gegen Konkurrenten aus den USA, Italien und Neuseeland durchsetzen. SPORT1 überträgt ab 17.30 Uhr LIVE im TV vom Schloss Tjolöhol in der Nähe von Göteborg.

- Eishockey-WM Live: Halbfinale Kanada - Tschechien

Im zweiten Halbfinale der Eishockey-WM kommt es zum Duell Kanada gegen Tschechien, ab ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1. Die Kanadier setzten sich im Viertelfinale hauchdünn gegen die Schweiz durch, der Siegtreffer fiel erst in der Schlusssekunde. Tschechien ließ Deutschland keine Chance.

Das Video-Schmankerl des Tages