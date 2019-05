Auch am Montag ist in der Welt des Sports einiges geboten.

Union Berlin und der VfB Stuttgart spielen am Abend um den letzten freien Platz in der kommenden Bundesliga-Saison.

Bei den French Open sind am 2. Turniertag zehn Deutsche im Einsatz.

Anzeige

Am Abend gewann Finnland überraschend das Endspiel der Eishockey-WM gegen Kanada.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komrimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Eishockey: Finnland gewinnt dritten WM-Titel

Außenseiter Finnland hat überraschend seinen dritten WM-Titel errungen. Die Skandinavier bezwangen im Endspiel der Weltmeisterschaft in der Slowakei den 26-maligen Titelträger Kanada mit 3:1 und wiederholten ihren Triumph von 2011 an selber Stelle. Damals hatten die Finnen ebenfalls in Bratislava 6:1 gegen Schweden gewonnen. (Zum Bericht)

- Serie A: Bergamo und Inter in der Champions League

Atalanta Bergamo und Inter Mailand haben am letzten Spieltag der italienischen Serie A den Sprung in die Champions League geschafft. Atalanta verteidigte mit dem deutschen Defensivspieler Robin Gosens in der Startelf durch einen Sieg gegen Sassuolo Calcio den dritten Rang und zog erstmals in die Königsklasse ein. Inter blieb durch ein 2:1 gegen Absteiger FC Empoli Vierter. (Zum Bericht)

- Fussball: Bayern verlieren Legendenspiel

Auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Albtraum von Barcelona haben die FC Bayern Legends auch beim Wiedersehen mit Manchester United den Kürzeren gezogen. In Old Trafford unterlag die Mannschaft der Münchner um Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Sammy Kuffour und Carsten Jancker. Vor 58.000 Zuschauern traf auch Bayern-Schreck Ole Gunnar Solksjaer. (Zum Bericht)

- Basketball: Bayern im Playoff-Halbfinale

Der deutsche Meister Bayern München ist auf dem schnellsten Weg ins Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga (BBL) eingezogen. Der FC Bayern gewann das dritte Viertelfinale gegen die Löwen Braunschweig trotz einiger Probleme und damit die Best-of-Five-Serie 3:0. (Zum Bericht)

- French Open: Kohlschreiber in Runde zwei

Philipp Kohlschreiber hat die zweite Runde der French Open in Paris erreicht. Kohlschreiber setzte sich in Roland Garros gegen Robin Haase (Niederlande) durch. Er trifft nun auf Nicolas Mahut aus Frankreich, der den letztjährigen Halbfinalisten Marco Cecchinato (Italien) in fünf Sätzen besiegte. (Zum Bericht)

- Motorsport: Pagenaud gewinnt erstmals die Indy 500

Der französische Rennfahrer Simon Pagenaud (35) hat zum ersten Mal die legendären 500 Meilen von Indianapolis gewonnen. Bei der 103. Auflage des Oval-Klassikers setzte sich der Pole-Setter im Chevrolet vor den beiden früheren Formel-1-Piloten Alexander Rossi (USA) und Takuma Sato (Japan/beide Honda) durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Fussball: Stuttgart und Union kämpfen um die Bundesliga

Der VfB Stuttgart steht nach dem 2:2 gegen Union Berlin im Rückspiel (Fussball, Relegation zur 1. Bundesliga: Union Berlin - VfB Stuttgart ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) der Relegation mächtig unter Druck. Dem fünfmaligen Meister droht der dritte Abstieg aus dem Oberhaus nach 1975 und 2016. Die Berliner wollen an der Alten Försterei die Chance auf den ersten Bundesliga-Aufstieg ihrer Vereinsgeschichte nutzen.

- French Open: Zehn Deutsche in Paris im Einsatz

Zehn der insgesamt 18 deutschen Tennisprofis sind am zweiten Turniertag der French Open in Paris im Einsatz. Nach dem überraschenden Aus der Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ruhen die Hoffnungen auf der deutschen Nummer zwei Julia Görges, die auf die Estin Kaia Kanepi (French Open: Julia Görges - Kaia Kanepi ab 11 Uhr im LIVETICKER) trifft. Die härteste aller Sand-Aufgaben wartet auf Qualifikant Yannick Hanfmann: Der Karlsruher fordert den elfmaligen Champion Rafael Nadal (French Open: Yannick Hanfmann - Rafael Nadal ab 12.15 Uhr im LIVETICKER) heraus.

Das müssen Sie heute sehen

- Retterspiel: 1. FC Kaiserslautern - Bayern München

Der 1. FC Kaiserslautern hat schon bessere Tage erlebt. Den Traditionsklub aus der Pfalz ereilte der sportliche Absturz in die dritte Liga, zudem sind die Kassen leer. Grund genug für den frischgebackenen Doublesieger FC Bayern, dem früheren Bundesliga-Rivalen unter die Arme zu greifen. Robert Lewandowski, Thomas Müller und Co. kommen zum Retterspiel auf den Betzenberg (Retterspiel: 1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München ab 18.30 Uhr LIVE im TV).

- Legendenspiel: Manchester United - FC Bayern München

Auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Albtraum von Barcelona feierten die FC Bayern Legends ein Wiedersehen mit Manchester United. In Old Trafford spielte die Mannschaft der Münchner um Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Sammy Kuffour und Carsten Jancker, die 1999 bei der bitteren Niederlage im Champions-League-Finale zur Startelf gehört hatten. SPORT1 zeigt das Legendenduell im re-live ab 20.30

- Bundesliga Aktuell Live

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell, ab 18 Uhr und 22.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Auf den Tag genau 20 Jahre nach dem historischen Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Manchester United kam es zur Neuauflage der denkwürdigen Partie.