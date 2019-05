Auch am Feiertag wird nicht mit Spitzensport gegeizt. Jürgen Klopp will mit seinem FC Liverpool heute die Grundlage für das erneute Erreichen des CL-Finales legen. In der BBL liefern sich die Basketball Löwen Braunschweig und die MHP Riesen Ludwigsburg einen harten Fight um die Playoffs.

Die Golden State Warriors sehen nach dem zweiten Sieg in der Serie gegen die Houston Rocket die Finals schon am Horizont.

Dazu beendet Rene Adler seine Karriere als Fußballspieler und Mirko Slomka kann sich ein erneutes Engagement in der Bundesliga vorstellen - allerdings nur auf einer Position.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Niederlage für Kind bei 50+1-Poker

Der Bundesliga-Abstieg von Hannover 96 ist nahezu besiegelt, nun steht auch Klubchef Martin Kind vor einer schweren persönlichen Niederlage: Auf Druck der neu gewählten Vereinsgremien bei den Niedersachsen hat der 75 Jahre alte Klubboss seinen Ausnahmeantrag von der 50+1-Regel beim Ständigen Schiedsgericht ruhend gestellt. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev feiert Auftaktsieg in München

Alexander Zverev ist bei den BMW Open in München ein erfolgreicher Auftakt ins Turnier gelungen. Der Hamburger siegte in der 2. Runde des ATP-Turniers vor nahezu ausverkauften Rängen gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero souverän mit 7:5, 6:1. (Zum Bericht)

- Boxen: Neuer Gegner für Anthony Joshua

Schwergewichts-Champion Anthony Joshua (29) hat einen neuen Gegner gefunden. Wie Eddie Hearn, der Manager des englischen Box-Weltmeisters, am Mittwoch bestätigte, fordert der US-Amerikaner Andy Ruiz jr. Joshua am 1. Juni im Madison Square Garden in New York heraus. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Hütter spricht über Chelsea

Für Eintracht Frankfurt geht es am Donnerstag in die richtig heiße Phase der Europa League. Zum Halbfinal-Hinspiel gastiert der FC Chelsea in der Commerzbank-Arena. (Eintracht - Chelsea am Donnerstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) "Dieses Spiel ist das größte Highlight der letzten 30, 40 Jahren", schwärmt Eintracht-Vorstand Axel Hellmann. (Zum Bericht)

- Fußball: Neuer Job für Steffi Jones

Die ehemalige Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones hat eine neue Aufgabe. Die 46-Jährige unterstützt den Trainerstab des Gelsenkirchener Frauen-Landesligisten SSV Buer 07/28 bei der Mission Klassenerhalt. (Zum Bericht)

- Fußball: Slomka: Rückkehr nur als Trainer

Der ehemalige Bundesligatrainer Mirko Slomka kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga gut vorstellen. Am Rande des Tennisturniers BMW Open in München machte er bei SPORT1 aber deutlich, dass für ihn im Falle eines Comebacks in Deutschlands Profifußball nur eine Position in Frage komme. (Zum Bericht)

- WEC: Alonso kündigt Rücktritt aus WEC an

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat seinen Rücktritt aus der Langstrecken-WM angekündigt. Nach den letzten beiden WEC-Saisonrennen in Spa/Belgien (4. Mai) und Le Mans/Frankreich (15./16. Juni) wird sich der Spanier neuen Herausforderungen zuwenden. (Zum Bericht)

- Fußball: PSG im Sinkflug - Presse wettert

Nach der nächsten Pleite für den französischen Meister Paris St. Germain und seinen deutschen Trainer Thomas Tuchel werden die Zeiten für das französische Starensemble immer ungemütlicher. "Wie tief will Paris noch sinken?", fragt sich die Sportzeitung L'Equipe nach der peinlichen 2:3-Heimpleite bei HSC Montpellier. (Zum Bericht)

- Fußball: Adler beendet seine Karriere

René Adler gibt sich dem eigenen Körper geschlagen. Nach einem Jahr Leidenszeit hängt der ehemalige Nationaltorwart die Handschuhe an den Nagel und beendet am Saisonende seine aktive Fußball-Karriere. "Das Vertrauen in den Körper ist einfach nicht mehr da. Es macht deshalb keinen Sinn mehr, darum höre ich nun auf", sagte der 34 Jahre alte Profi des Bundesligisten FSV Mainz 05 dem Magazin Stern. (Zum Bericht)

- Champions League: Rekord für Auswärts-Macht Ajax

Auch Tottenham Hotspur konnte die Truppe von Trainer Erik ten Hag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League nicht stoppen. Der 1:0-Sieg in London ist für das Team aus den Niederlanden der dritte Auswärtserfolg in Serie - und bedeutet die Einstellung eines beeindruckenden Champion-League-Rekords. Bisher konnten nur der FC Bayern München und Real Madrid alle Auswärtspartien in der K.o.-Runde für sich entscheiden. (Zum Bericht)

- NBA: Harden kassiert blutiges Auge

Die Golden State Warriors sind auf Kurs. Die Dubs gewannen auch Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie gegen die Houston Rockets und liegen nun mit 2:0 in Führung. Beim 115:109-Sieg in der heimischen Oracle Arena war Kevin Durant mit 29 Punkten der beste Werfer bei den Warriors. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- RIESEN und Löwen im Fernduell

Der Kampf um die Playoffs in der BBL spitzt sich zu. Punktgleich mit den Basketball Löwen Braunschweig auf dem letzten Playoff-Platz rangieren die MHP RIESEN Ludwigsburg auf dem zehnten Rang. Während die Löwen die Baskets Bonn empfangen (BBL: Basketball Löwen Braunschweig - Telekom Baskets Bonn, ab 18 Uhr im LIVETICKER), sind die Ludwigsburger zu Gast in Bremerhaven (BBL: Eisbären Bremerhaven - MHP RIESEN Ludwigsburg, ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Liverpool will ersten Schritt Richtung Finale machen

Nur noch zwei Spiele trennen den FC Liverpool vom erneuten Einzug ins Finale der Champions League. Im Hinspiel ist die Mannschaft von Jürgen Klopp beim FC Barcelona gefordert. Beim letzten Aufeinandertreffen im Camp Nou konnten die Reds im Achtelfinale 2007 einen 2:1-Sieg feiern. (Champions League: FC Barcelona - FC Liverpool, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Bundesliga Aktuell

Bundesliga Aktuell präsentiert ab 19.15 Uhr und ab 23.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

- Scoooore! - Internationales Fußball Magazin

Mit dem Magazin "Scooore!" zeigt SPORT1 noch mehr internationalen Fußball im Free-TV und präsentiert die Highlights aus verschiedenen Ligen und Wettbewerben. (Scoooore! - Internationales Fußball Magazin, ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Fantalk

Anpfiff für den Kult-Talk auf SPORT1 - hier sind die Fans ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf Sendung: Auch in dieser Saison hat der "Fantalk" wieder namhafte und interessante Runden mit Experten, Prominenten und Sportjournalisten zu bieten, die über die zeitgleich laufenden Partien der UEFA Champions League diskutieren.

Das Video-Schmankerl des Tages

Uli Hoeneß über die USA als Vorbild für den FC Bayern München - Uli Hoeneß hat den FC Bayern München geprägt wie kein anderer. In einem Interview Ende 2018 sprach er über seine Anfänge als Manager und die USA als Vorbild für den FCB.