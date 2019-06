vergrößernverkleinern Sideris Tasiadis durfte sich bei der EM über Bronze freuen © Getty Images

Die deutschen Kanuten zeigen sich bei der EM in Pau in guter Frühform. Nach mehreren Medaillen am Freitag, gibt es auch am Samstag mehrmals Grund zur Freude.