Dustin Brown, Bezwinger von Alexander Zverev, scheitert im Viertelfinale an Kanadas Shootingstar. Derweil steht Jan-Lennard Struff im Halbfinale des MercedesCup.

Christoph Daum äußert sich im exklusiven SPORT1-Interview über seine Ex-Klubs und eine mögliche Zukunft Leroy Sanés bei den Bayern.

Helmut Mako kritisiert Hamilton bezügliches des Vorfalls mit Sebastian Vettel beim Kanada-GP.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- MercedesCup: Brown scheitert, Struff im Halbfinale

Jan-Lennard Struff stürmt beim ATP-Turnier in Stuttgart ins Halbfinale. Dustin Brown scheitert derweil nach einem Tiebreak-Drama.(Zum Bericht)

- Bundesliga: Bayer holt PSG-Youngster

Bayer Leverkusen hat wie erwartet Offensivspieler Moussa Diaby von Frankreichs Meister Paris St. Germain verpflichtet. Der 19-Jährige erhält in Leverkusen einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. (Zum Bericht)

- Nationalmannschaft: DFB-Elf macht Plätze in der Weltrangliste gut

Mit zwei souveränen Siegen hat sich die deutsche Nationalmannschaft aus der Saison verabschiedet. Dadurch hat die DFB-Elf Boden in der Weltrangliste gutgemacht. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Daum freut sich über Kölns Aufstieg

Im zweiten Teil des Exklusiv-Interviews hat SPORT1 mit Trainer-Legende Christoph Daum über Leroy Sané, Timo Werner, den 1. FC Köln und Mesut Özil gesprochen. (Zum Bericht)

- Italien: Raiolas Sperre aufgehoben

Spielerberater Mino Raiola war vom italienischen Verband FIGC eigentlich seine Lizenz für drei Monate entzogen worden. Dies wurde vom Weltverband FIFA übernommen worden. Die Suspendierung ist inzwischen aber wieder aufgehoben worden. (Zum Bericht)

- Formel 1: Marko kritisiert Hamilton

Sebastian Vettels Fehler beim Großen Preis von Kanada, der eine Strafe nach sich zog und damit das Rennen entschieden hat, hat nun auch eine Reaktion von Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko provoziert. "Hamilton hätte doch einfach innen vorbeifahren können oder ganz einfach bremsen", sagte der Red-Bull-Motorsportchef. (Zum Bericht)

- BBL: Trainer Federico Perego verlässt Bamberg

Brose Bamberg hat zwar den DBB-Pokal gewonnen, in den Playoffs aber enttäuscht. Deswegen hat sich der Klub von seinem italienischen Trainer Federico Perego getrennt. Perego war fünf Jahre lang für Bamberg aktiv. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Außenseiter Jamaika fordert Italien

Erstmals nimmt Jamaika in diesem Jahr an einer Fußball-WM der Frauen teil. Nach der Pleite bei der Premiere gegen Brasilien geht es für die "Reggae Girlz" nun gegen Italien (Frauen-WM: Jamaika - Italien, ab 18 Uhr im LIVETICKER). Die "Squadra Azzura" will ihrerseits nach dem Erfolg gegen Australien nachlegen.

- England trifft auf Argentinien

Am zweiten Spieltag stehen sich in Gruppe D England und Argentinien (Frauen-WM: England - Argentinien, ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegenüber. Mit dem zweiten Turniersieg könnten die Engländerinnen einen wichtigen Schritt in Richtung des Gruppensiegs machen.

Das müssen Sie heute sehen

- eSports live: Hearthstone Masters Tour

Die Hearthstone Masters Tour umfasst in diesem Jahr drei Live-Events in Nordamerika, Asien und Europa. eSPORTS1 zeigt das erste Turnier in Las Vegas ab 18 Uhr LIVE im TV, bei dem vom 14. bis 17. Juni circa 300 Hearthstone-Spieler um einen Preispool von 250.000 US-Dollar kämpfen.

Das Video-Schmankerl des Tages

Steffi Graf feiert ihren 50. Geburtstag. Niemand war länger die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste als sie. Graf zählt mit 900 Siegen zu den Giganten des Weltsports. Rückblick auf eine atemberaubende Karriere.