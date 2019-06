Im Finale um die deutsche Meisterschaft der A-Junioren gelingt Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart ein unfassbares Comeback. Damit verhindert der BVB das Double der Schwaben.

Beim Giro d'Italia schreibt der Ecuadorianer Richard Carapaz Geschichte, auch Pascal Ackermann hat Grund zur Freude.

ALBA Berlin legt in der BBL-Halbfinalserie gegen die EWE Baskets Oldenburg vor, Roger Federer erreicht in Paris das Viertelfinale.

Am Abend feiern Jürgen Klopp und Co. in Liverpool ihren Triumph in der Champions League, die Basketballer des FC Bayern München empfängen RASTA Vechta zum BBL-Halbfinale.

Das ist passiert

- Eklat: Thiem fliegt aus Presseraum

Nach ihrem Ausscheiden bei den French Open sind mit Serena Williams einmal mehr die Pferde durchgegangen. Kaum war sie in der dritten Rund gegen die 17 Jahre jüngere Sofia Kenin ausgeschieden, eilte sie zum großen Pressesaal, um ihre Sicht der Dinge loszuwerden. Dort saß allerdings noch Dominic Thiem, der daraufhin kurzerhand aus dem großen Raum geschickt wurde. (Zum Bericht)

- Zeidler holt EM-Gold im Ruder-Einer

Ruder-Newcomer Oliver Zeidler hat als erster Deutscher seit Peter-Michael Kolbe 1973 EM-Gold im traditionsreichen Einer gewonnen. Der 22 Jahre alte Ingolstädter setzte sich in Luzern in 6:47,32 Minuten dank eines starken Schlussspurts knapp vor dem Niederländer Stef Broenink (6:47,51) durch. Bronze ging an Pilip Pawuku (6:47,72) aus Weißrussland. (Zum Bericht)

- Nächste Niederlage für DVV-Herren

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League zum Abschluss der ersten Station in China ihre zweite Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem 0:3 gegen den Olympiazweiten Italien unterlag das Team von Bundestrainer Andrea Giani in Jiangmen auch dem Iran mit 0:3 (28:30, 27:29, 20:25). (Zum Bericht)

- BVB gewinnt U19-Meisterschaft

Die U19 des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat das historische Double des VfB Stuttgart vereitelt. Der BVB setzte sich im Finale der Endrunde am Sonntag in Großaspach mit 5:3 (1:3) gegen den Nachwuchs des Bundesliga-Absteigers durch und holte sich zum achten Mal den Titel. (Zum Bericht)

- Federer zieht ins Viertelfinale ein

Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer steht bei seiner Rückkehr nach Paris zum zwölften Mal im Viertelfinale der French Open. Der 37 Jahre alte Schweizer besiegte den Argentinier Leonardo Mayer überzeugend mit 6:2, 6:3, 6:3. (Zum Bericht)

- ALBA legt gegen Oldenburg vor

ALBA Berlin hat den ersten Schritt in Richtung Finale der BBL-Playoffs gemacht. Im ersten Spiel der Halbfinal-Serie setzten sich die Hauptstädter bei den EWE Baskets Oldenburg mit 100:93 durch. Bester Werfer der Partie war Berlins Peyton Siva mit 26 Punkten. In der zweiten Halbfinal-Serie empfängt der FC Bayern am Abend Rasta Vechta. (Zum Bericht)

- Carapaz schreibt Giro-Geschichte

Als erster Ecuadorianer hat Richard Carapaz den Giro d'Italia gewonnen und damit ganz Südamerika in Ekstase versetzt. Freude gab es auch beim Deutschen Pascal Ackermann. Er sicherte sich bei seiner Premiere das Violette Trikot für den besten Sprinter der Rundfahrt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- BBL, Halbfinale: FC Bayern Basketball - RASTA Vechta

RASTA Vechta ist die Überraschungsmannschaft der Saison. Nach dem sensationellen Sieg gegen Brose Bamberg steht das Team das erste Mal in der Vereinsgeschichte unter den besten vier Teams Deutschland. Gegen den FC Bayern Basketball soll das Märchen weitergehen. (BBL Halbfinale: FC Bayern Basketball - RASTA Vechta, ab 18 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Fußball: Frankreich - Bolivien

Im Stade Louis-FonteneaI in Nantes testet der amtierende Weltmeister Frankreich gegen Bolivien. (Fußball: Frankreich - Bolivien, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- eSports: DreamHack Masters Dallas

Große Arenen, 250.000 US-Dollar Preisgeld und die 16 besten CS:GO-Teams der Welt: Die DreamHack Masters sind eines der hochwertigsten Counter-Strike-Turniere. Vom 31. Mai bis 2. Juni überträgt eSPORTS1 die DreamHack Masters Dallas, die im Kay Bailey Hutchison Convention Center in der texanischen Metropole stattfinden. Es steht Tag 6 an. (eSports: DreamHack Masters Dallas, ab 21.00 Uhr LIVE bei eSPORTS1 und im Livestream)

Nach dem Sieg in der Champions League gegen Tottenham Hotspur hat Liverpools Abwerchef Virgil van Dijk nur lobenden Worte für Trainer Jürgen Klopp übrig.