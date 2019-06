Obwohl sich die meisten Sportarten aktuell in der Sommerpause befinden, bietet der Sonntag ein umfassendes Sportprogramm für jedermann.

Die U17 des BVB kämpft im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen den 1. FC Köln um die erfolgreiche Titelverteidigung. Bei der UEFA U21 EM startet Gastgeber Italien im Gigantenduell gegen Spanien, Polen trifft auf Belgien.

Die Basketballer des FC Bayern treffen in Spiel eins der Final-Neuauflage des Vorjahres auf ALBA Berlin, die DHB-Auswahl will in der EM-Quali auch gegen den Kosovo ihre weiße Weste wahren.

Das ist passiert

- NBA: Davis per Trade zu den Lakers

Die Trade-Saga um Anthony Davis ist offenbar beendet. Nach Informationen des US-Portals ESPN haben sich die New Orleans Pelicans, wo der Big Man spielt, und die Los Angeles Lakers auf einen Trade einigen. Für Davis schicken die Lakers im Gegenzug Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart sowie mehrere Picks - darunter den Nummer-Vier-Pick im diesjährigen Draft - zu den Pelicans. (Zum Bericht)

- Boxen: Fury besiegt Schwarz durch K.o.

Die neue deutsche Schwergewichts-Hoffnung Tom Schwarz hat in Las Vegas die Sensation gegen Tyson Fury verpasst. Der 25 Jahre alte Profiboxer unterlag dem Ex-Weltmeister und Klitschko-Bezwinger im MGM Grand Hotel durch technischen K.o. in der zweiten Runde. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal-Auslosung: BVB gegen Großkreutz - Bayern nach Cottbus - Viele Derbys

Das ganz große Los zog Drittliga-Absteiger Energie Cottbus, der auf Titelverteidiger FC Bayern trifft. Richtig emotional wird es für die BVB-Legende Kevin Großkreutz, der mit KFC Uerdingen auf seine alte Liebe Borussia Dortmund trifft.

Eine Besonderheit der ersten Runde 2019/20 sind die zahlreichen Derbys, auf die sich die Fans freuen können. (Zum Bericht)

- Frauen-WM: Oranje und Kanada im Achtelfinale

Die Niederlande und Kanada gewinnen beide ihr zweites Gruppenspiel und stehen vorzeitig im Achtelfinale der Frauen-WM. Ein Shootingstar trifft doppelt für den Europameister. (Zum Bericht)

- Copa América: Argentinien mit Fehlstart

Lionel Messi hat beim nächsten Anlauf auf den ersehnten ersten großen Titel mit Argentinien einen Fehlstart hingelegt. Die Mannschaft um den Superstar des FC Barcelona kassierte bei ihrem Auftakt in die Copa America ein 0:2 gegen Kolumbien. (Zum Bericht)

- U21-EM: Kuntz ernennt Kapitän und Nummer 1

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am Montag in das Turnier in Italien. Das Trainerteam um Stefan Kuntz gibt zwei Tage vor dem Auftakt bekannt: Jonathan Tah ist Kapitän, Alexander Nübel vorerst die Nummer eins im Tor. (Zum Bericht)

- Icardi will sich von Inter freiklagen

Der Zoff zwischen Mauro Icardi und Inter Mailand scheint einem neuen Höhepunkt entgegenzusteuern. Offenbar will der Stürmer seinen Klub verklagen. (Zum Bericht)

- Ramos feiert Traumhochzeit - aber einer fehlt!

Sergio Ramos und Pilar Rubio geben sich nach sieben Jahren Beziehung das Ja-Wort und feiern eine Traumhochzeit mit zahlreichen Star-Gästen - nur einer fehlt. (Zur Galerie)

- Nach Vettel-Strafe: Formel-1-Legende fordert Umdenken

Der einstige Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen übt scharfe Kritik an der Formel 1. Die Strafe gegen Sebastian Vettel habe alle bestraft. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Feiert USA den nächsten Kantersieg?

Nach dem furiosen 13:0-Sieg gegen Thailand zum Auftakt in die Frauen-WM wollen die US-Amerikanerinnen auch gegen Chile (Frauen-WM: USA - Chile, ab 18 Uhr im LIVETICKER) keine Zweifel aufkommen lassen. Im zweiten Spiel der Gruppe F kommt es zuvor zum Duell zwischen Schweden und Thailand (Frauen-WM: Schweden - Thailand, ab 15 Uhr im LIVETICKER).

- DHB-Team will EM-Quali ungeschlagen beenden

Fünf Spiele, fünf Siege: So lautet die beeindruckende Bilanz der deutschen Handballer in der EM-Qualifikation. Im abschließenden Spiel gegen den Kosovo (Handball, EM-Quali: Deutschland - Kosovo, ab 18 Uhr im LIVETICKER) soll nun der nächste Sieg her, um ungeschlagen zur EM 2020 nach Österreich, Schweden und Norwegen zu fahren.

- FC Bayern startet BBL-Finals gegen ALBA

In der Neuauflage des letztjährigen Finals der BBL trifft Titelverteidiger FC Bayern München auf ALBA Berlin (BBL-Finale: FC Bayern München - ALBA Berlin, ab 18 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams marschierten relativ ungefährdet durch die Playoffs und sind nun heiß auf den Titel. Während es für die Münchner die zweite Meisterschaft in Serie wäre, warten die Berliner seit 2008 auf den neunten Titel.

Das müssen Sie heute sehen

- U17-Bundesliga live: Borussia Dortmund - 1. FC Köln, Finale

Im Endspiel der U17 Bundesliga kommt es ab 12.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 zum westdeutschen Duell zwischen Titelverteidiger Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln. Dabei werden einmal mehr alle Augen auf Super-Talent Youssoufa Moukoko gerichtet sein, der mit bislang 49 Saisontoren für einen neuen Rekord gesorgt hat.

- Motorsport live: FIA World Rallycross Championship

Die FIA WRX wird in diesem Jahr zum sechsten Mal ausgetragen und hat sich mit der Kombination aus Rallyesport und Rundstreckenrennen einen Namen gemacht. SPORT1 überträgt ab 14 Uhr LIVE im TV von der fünften Saisonstation aus dem norwegischen Hell. Mit am Start ist dann auch wieder EX-DTM-Champion Timo Scheider, der seit diesem Jahr für Seat an den Start geht.

- Fußball live: UEFA U21 EM 2019

Zum Auftakt der UEFA U21 EM 2019 trifft Polen ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 auf Belgien. Im Anschluss kommt es ab 20.55 Uhr zum Gigantenduell zwischen Gastgeber Italien und Spanien. Beide Teams wollen in diesem Jahr mit aller Macht den Titel holen und nominierten dafür zahlreiche Top-Stars.

- Bundesliga Aktuell live

Bundesliga Aktuell präsentiert auch nach dem Ende der Bundesliga-Saison die aktuellen Themen aus dem Fußball und weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

Das Video-Schmankerl des Tages

So genial lässt Coutinho Neymar vergessen! Brasilien schlägt Bolivien im Eröffnungsspiel der Copa Ámerica. Philippe Coutinho trifft doppelt und macht die Abwesenheit von Superstar Neymar für die Selecao vergessen: