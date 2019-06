Die deutschen U21-Schützlinge kämpfen gegen Österreich um den Gruppensieg und den damit verbundenen Einzug ins Halbfinale der UEFA U21-EM.

Bei den European Games landen die Bogenschützen im Mixed-Wettbewerb auf dem Podest. Davon konnte Mick Schumacher an diesem Rennwochenende in Le Castellet nur träumen.

ALBA Berlin versucht alles, den Sweep in der Finalrunde zu verhindern und endlich den ersten Sieg gegen den FC Bayern München zu feiern.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Formel 1: Hamilton siegt in Frankreich

Lewis Hamilton zieht der Konkurrenz beim Großen Preis von Frankreich wieder einmal davon. Sebastian Vettel ist beim nächsten Mercedes-Festspiel wieder einmal ohne jede Chance . (Zum Bericht).

- Tennis: Görges verpasst achten Turniersieg

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat beim Turnier in Birmingham ihren achten Titel auf der WTA-Tour verpasst. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe unterlag im Finale des Rasenturniers der australischen French-Open-Gewinnerin Ashley Barty. (Zum Bericht)

- Fußball: Meyer und Sippel verstärken DFB

Rechtzeitig vor dem Start der kommenden Bundesliga-Saison verstärkt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine Schiedsrichter-Abteilung mit drei ehemaligen Top-Referees. Florian Meyer (50), Peter Sippel (49) und Jan-Hendrik Salver (50) werden ab dem 1. Juli hauptamtlich für den DFB arbeiten. (Zum Bericht)

-Tennis: Federer holt zehnten Titel in Halle

Den großen Goldpokal hatte Roger Federer im ostwestfälischen Halle schon oft in die Höhe gereckt, doch diesmal kostete der Schweizer Tennis-Maestro den Moment des Sieges ganz besonders aus. (Zum Bericht)

- European Games: Bogenschützen mit Bronze im Mixed

Die Bogenschützen Michelle Kroppen und Cedric Rieger haben für Deutschland die dritte Bronzemedaille bei den European Games in Minsk gewonnen. (Zum Bericht)

- European Games: Leichtathleten erreichen Halbfinale

Die deutschen Leichtathleten sind bei den European Games in Minsk (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) direkt ins Halbfinale eingezogen. Im neu eingeführten Teamwettbewerb DNA (Dynamic New Athletics) gewann das deutsche C-Team die entscheidende Mixed-Staffel und umging damit das Viertelfinale. (Zum Bericht)

- Fußball: Kroos' bitterer Rückblick auf den FCB

Es sind Aussagen von Toni Kroos, die aufhorchen lassen. Ab dem 4. Juli ist die Dokumentation "KROOS" über den Mittelfeldspieler von Real Madrid in den Kinos zu sehen - und insbesondere der Rückblick auf seine Zeit beim FC Bayern fällt bemerkenswert aus. (Zum Bericht)

- Fußball: Bundesliga-Spieler zum Gehirntest

DFB und DFL schicken die Bundesliga-Profis einem Bericht zufolge ab sofort jährlich zum Gehirntest. Dadurch sollen mögliche Hirnschäden früher erkannt werden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- UEFA U21 EM 2019: Deutschland - Österreich

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im letzten Gruppenspiel auf den Turnier-Neuling Österreich. Ein Punkt reicht den Jungs von Trainer Stefan Kuntz zum Gruppensieg - und zum Einzug ins Halbfinale (UEFA U21 EM 2019: Deutschland gegen Österreich am So., um 21 Uhr im LIVETICKER). Doch auch die Austria hat den Traum von der Runde der letzten vier noch nicht aufgegeben. Österreich liegt mit drei Zählern auf dem dritten Rang. Punktgleich mit Dänemark.

Das müssen Sie heute sehen

- BBL-Finale, Spiel drei: FC Bayern München - ALBA Berlin

Matchball Nummer eins für die Münchner: Der FC Bayern kann mit dem dritten Sieg in Folge die Titelverteidigung klar machen - die ersten beiden Spiele in der "Best-of-Five"-Serie gingen an den FCB. Wenn ALBA in diesem Duell noch einmal zurückkommen will, braucht es eine Top-Leistung. SPORT1 zeigt Spiel drei im Playoff-Finale der BBL am Sonntag um 18 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

- UEFA U21 EM 2019: Dänemark - Serbien

Der deutsche Gruppengegner Dänemark hat wie Österreich drei Punkte auf dem Zähler. Mit einem Sieg gegen die bereits ausgeschiedenen Serben könnten die Dänen theoretisch noch als bester Gruppenzweiter ins Halbfinale rutschen. Allerdings müsste es ein sehr überzeugender Sieg mit einigen Toren Unterschied sein. Wenn Deutschland zeitgleich verlieren sollte, ist sogar (fast) alles wieder möglich. Für Spannung ist also gesorgt. (U21 EM, Gruppe B, 3. Spieltag: Dänemark - Serbien, ab 20.55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Anschließend zeigt SPORT1 die Highlights von Deutschlands letztem Gruppenspiel gegen Österreich. (U21 EM, Gruppe B 3. Spieltag: Österreich - Deutschland, Highlights ab 23.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV)

Das Video-Schmankerl des Tages

Peru - Brasilien (0:5): Tore und Highlights im Video | Copa America - Brasiliens Nationalmannschaft zieht nach einer überragenden Leistung in die nächste Runde der Copa América ein. Gegner Peru rutscht in der Tabelle ab.