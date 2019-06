Bei der Frauen-WM ermitteln im Kracher-Duell Gastgeber Frankreich und Titelverteidiger USA den zweiten Halbfinalisten.

In Österreich gastiert die Motorsport-Elite der Formel 1 am Red Bull Ring. In Minsk steht der achte Tag der European Games an. Unter anderem fallen Entscheidungen im Sportschießen, Ringen und Leichtathletik.

Am Abend startet dann die Beachvolleyball-WM LIVE aus Hamburg mit der Gruppenphase der Männer. (28. Juni bis 7. Juli LIVE im TV und im LIVESTREAM)

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Waldschmidt schießt U21 ins Finale

Die deutsche U21 erreicht dank eines Doppelpacks von Luca Waldschmidt und Nadiem Amiri das Finale der U21 EM. Waldschmidt stellt zudem mit seinem siebten Turniertor den bisherigen Rekord des Schweden Marcus Berg von 2009 ein. Im Finale trifft die DFB-Auswahl in der Neuauflage von 2017 auf Spanien. (Zum Bericht)

- 2017 Reloaded: Spanien fordert Deutschland

Der deutsche Gegner im Finale der U21-Europameisterschaft heißt Spanien. Die Iberer überrennen Frankreichs Junioren und machen das Traumfinale perfekt. Nach der Führung durch den Mainzer Jean-Philippe Mateta (16.) drehten Marc Roca (28.), Mikel Oyarzabal (45.+5/Foulelfmeter), Dani Olmo (47.) und der Ex-Wolfsburger Borja Mayoral (67.) die Partie für die Spanier. (Zum Bericht)

- European Games: Hemmer gewinnt Bronze

Nina Hemmer gewinnt bei den European Games in Minsk die Bronzemedaille im Ringen. In der Gewichtsklasse bis 53 kg setzte sich die Ückeratherin am Donnerstag im Kampf um Platz drei gegen die Türkin Zeynep Yetgil durch. Francy Rädelt qualifiziert sich in ihrer Gewichtsklasse indes für das Finale. (Zum Bericht)

- European Games: DTTB-Teams stehen im Halbfinale

Die Topfavoriten aus Deutschland ziehen sowohl bei den Damen als auch bei den Herren souverän ins Tischtennis-Halbfinale der European Games ein. Dort treffen die Frauen am Freitag auf Polen, die Männer um Einzelsieger Timo Boll bekommen es mit Portugal zu tun. (Zum Bericht)

- Frauen-WM: England erstmals im Halbfinale

England erreicht erstmals bei der Frauen-WM das Halbfinale. Die "Three Lionesses" bezwingen Norwegen und treffen auf einen harten Brocken. Nach nur 127 Sekunden erzielte Jill Scott das bislang schnellste Tor dieser WM, Ellen White (40.) und Lucy Bronze (57.) sorgten für den Endstand. (Zum Bericht)

- Kiel trifft auf Ex-Keeper Wolff

Kein Losglück für die deutschen Teams. Die SG Flensburg-Handewitt trifft in der Gruppenphase der Handball-Champions-League mit dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain auf zwei echte Kracher. Der THW Kiel steht hingegen vor einem besonderen Duell. (Zum Bericht)

- Brasilien nach Elfer-Krimi im Halbfinale

Brasilien steht erstmals seit dem Triumph 2007 wieder im Halbfinale der Copa América. Der Gastgeber setzte sich im ersten Viertelfinale gegen Paraguay mit 4:3 nach Elfmeterschießen durch. Zwar versagten Roberto Firmino in diesem die Nerven, da Paraguay aber gleich zwei Versuche nicht im Tor von Alisson Becker unterbringen konnten, kam die Selecao als glücklicher Sieger weiter. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Frankreich oder USA? Wer folgt England ins Halbfinale?

Im Viertelfinale der Frauen-WM kommt es zum Giganten-Duell zwischen Gastgeber Frankreich und Titelverteidiger USA (Frauen-WM: Frankreich - USA, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Während sich die "Three Lions" im Achtelfinale souverän gegen Kamerun durchgesetzt haben, gewannen die "Wikinger" erst im Elfmeterschießen gegen Australien.

Das müssen Sie heute sehen

- European Games live

50 Länder, 15 Sportarten und über 4.000 Athletinnen und Athleten: Die European Games 2019, die von 21. Juni bis 30. Juni 2019 in Minsk stattfinden, sind das Highlight des Sport-Sommers - und SPORT1 ist ab 9 Uhr LIVE im TV und STREAM mittendrin.

- Bundesliga Aktuell live

Bundesliga Aktuell präsentiert auch in der Bundesliga-Sommerpause die aktuellen Themen aus dem Fußball und weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet um 15 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt.

- Beachvolleyball-WM live

SPORT1 überträgt die Beachvolleyball-WM aus Hamburg vom 28. Juni bis 7. Juli LIVE im TV und im LIVESTREAM. Heute sind wir für Sie ab 20.30 Uhr vor Ort und berichten LIVE im TV auf SPORT1 vom ersten Tag der WM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Irres Tor! Leon Goretzka zeigt auch in der Sommerpause, was für ein Gefühl er im Fuß hat: Der FCB-Star zaubert im Urlaub mit Kumpels.