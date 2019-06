Sowohl die deutschen Frauen als auch die deutschen Junioren kennen jetzt ihre nächsten Gegner bei der Weltmeisterschaft beziehungsweise der UEFA U21 EM.

Bei den European Games greift Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel ins Geschehen ein, in Wimbledon bekommt es Sabine Lisicki in der Qualifikation mit einer starken Ungarin zu tun.

Das ist passiert

- Feuer! Klitschko-Jacht evakuiert

Wladimir Klitschko und seine Familie müssen zwischen Ibiza und Mallorca von ihrer gecharterten Jacht gerettet werden. An Bord war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. (Zum Bericht)

- Antetokounmpo ist NBA-MVP, Erdrutsch-Sieg für Doncic

Giannis Antetokounmpo ist drittjüngster NBA-MVP aller Zeiten und vergießt bei der Award-Verleihung Tränen. An Super-Rookie Luka Doncic von den Mavericks führt kein Weg vorbei. (Zum Bericht)

- Cavani brockt Chile Viertelfinal-Hammer ein

Edinson Cavani schießt Uruguay gegen Chile zum Gruppensieg bei der Copa America. Der Titelverteidger um Vidal erwischt im Viertelfinale nun eine schweren Gegner. (Zum Bericht)

- Frauen-WM: USA und Schweden im Viertelfinale

Bei der Frauen-WM stehen nun sechs der acht Viertelfinalisten fest. Titelverteidiger USA und Schweden qualifizierten sich für die Runde der letzten Acht. Im Viertelfinale kommt es damit zur Neuauflage des Olympia-Endspiels zwischen Deutschland und Schweden. (Zum Bericht)

Die USA qualifizierten sich dank eines Elfmeter-Doppelpacks von Megan Rapinoe für das Viertelfinale, de Schwedinnen setzten sich gegen Kanada durch. (Zum Bericht)

- UEFA U21 EM: Deutschland im Halbfinale gegen Rumänien

Die deutsche U21-Auswahl trifft am Donnerstag im Halbfinale der EM in Italien und San Marino auf Außenseiter Rumänien. Das Überraschungsteam sicherte sich durch ein im Vorfeld befürchtetes 0:0 gegen Frankreich den Sieg in Gruppe C. Das Remis reichte auch den Franzosen zum Weiterkommen, als Leidtragender ist Gastgeber Italien nach zwei Tagen des Zitterns ausgeschieden. (Zum Bericht)

- European Games: Boll im Viertelfinale, Basketballerinnen verpassen Bronze

Tischtennis-Ass Timo Boll steuert in Minsk weiter auf eine Medaille im Einzel zu. Der topgesetzte Rekordeuropameister gewann sein Achtelfinal-Duell gegen den Portugiesen Marcos Freitas mit 4:0 und steht unter den besten acht Spielern des Turniers. (Zum Bericht)

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben die vierte deutsche Medaille verpasst. Die vierköpfige Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) verlor im Spiel um Platz drei mit 16:21 gegen Gastgeber Weißrussland und muss sich in der Endabrechnung mit Rang vier zufriedengeben. Zuvor hatte Deutschland durch ein 10:11 gegen Frankreich den Finaleinzug nur knapp verpasst. (Zum Bericht)

Das wird passieren

- Wimbledon-Quali: Lisicki vor hoher Hürde

Vor sechs Jahren noch im Finale, diesmal nur dank einer Wildcard überhaupt in der Quali: Sabine Lisicki hat eine beispiellose Talfahrt hinter sich. In Wimbledon will sie den ersten Schritt zurück zu alter Stärke machen. Dabei bekommt sie es mit Timea Babos (ab 13.15 Uhr im LIVETICKER) zu tun . Die Ungarin ist 124. der Weltrangliste und damit 159 Positionen vor der Berlinerin platziert.

- Frauen-WM: Letzte Viertelfinalisten gesucht

Zweimal Europa gegen Asien heißt es zum Abschluss der Achtelfinalspiele bei der Fußball-WM der Frauen: Zunächst trifft Italien auf China (ab 18 Uhr im LIVETICKER), anschließend kommt es zum Duell zwischen den Niederlanden und Japan (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Sieger der beiden Spiele treffen dann im Viertelfinale aufeinander.

Das müssen Sie heute sehen

- European Games live

Tag fünf steht auf dem Programm, und bei den Spielen in Minsk wartet auch heute wieder ein vollgepacktes Programm. So greift der dreifache Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel ins Geschehen ein.

Im Tischtennis-Viertelfinale trifft Timo Boll auf den an Nummer fünf gesetzten Wladimir Samsonow, der bei der Eröffnungsfeier die weißrussische Fahne getragen hatte. Im Mixed-Doppel kämpfen Patrick Franziska/Petrissa Solja gegen das an Position eins gesetzte Duo Lubomir Pistej/Barbora Balazova (Slowakei) bereits um den Finaleinzug. Das alles und noch einige hochkarätige Wettbewerbe mehr sehen Sie schon ab 8 Uhr morgens LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

- Bundesliga Aktuell

Gleich drei Mal am Tag liefert das Team von Bundesliga Aktuell am Dienstag Updates rund um den Fußball. Daran ändert auch die Sommerpause nichts. Um 15, 16 und 18 Uhr gibt es in der Livesendung zudem alle wichtigen Highlights von den European Games in Minsk im TV auf SPORT1 und in LIVESTREAM.

