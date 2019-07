Der dreimalige Weltcupgewinner Marcus Ehning hat beim Eröffnungsspringen des CHIO in der Aachener Soers als bester Deutscher Platz drei belegt. Ehning blieb auf der zehnjährigen Stute Calanda ebenso wie Sieger Oliver Robert (Frankreich) mit Vadrouille d'Avril und Laura Kraut (USA) auf Berdenn de Kergane fehlerfrei, war aber langsamer als die beiden Konkurrenten vor ihm.

Die übrigen deutschen Reiter hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Zwölfter wurde Daniel Deußer auf Tobago, auf Platz 32 landete Weltmeisterin Simone Blum mit ihrem Zweitpferd Cool Hill, Rang 38 belegte Christian Ahlmann mit Take a Chance on me.

Ehning, Deußer, Blum und Ahlmann werden aller Voraussicht nach am Donnerstagabend im Nationenpreis für Deutschland antreten.