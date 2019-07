Er hat es leider nicht geschafft. Roger Federer hat das Finale von Wimbledon verloren. Novak Djokovic sicherte sich in einem epischen Match den Titel. Es war das längste Wimbledon-Finale aller Zeiten.

In Silverstone erlebte Sebastian Vettel einmal mehr ein Debakel. Der Ferrari-Pilot crashte mit Max Verstappen und landete beim Sieg von Lewis Hamilton weit hinten.

Beim Afrika-Cup in Ägypten geht es um die Finaltickets. Mit dabei sind noch der deutsch-französische Trainer Gernot Rohr mit Nigeria sowie Liverpools Champions-League-Held Sadio Mané mit dem Senegal.

Das ist passiert

- Tour de France: Impey gewinnt nach langer Flucht

Der Sieg der 9. Etappe geht an einen Südafrikaner. Am französischen Nationalfeiertag setzt sich Daryl Impey durch. Zweiter wird Tiesj Benoot. Tony Martin ist geschlagen. (Zum Bericht)

- Wimbledon: Djokovic triumphiert an der Church Road

Im Finale von London zerstört Novak Djokovic die Träume von Roger Federer auf den Rekord-Titel. Es ist das längste Wimbledon-Finale aller Zeiten. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel mit Kollision - Hamilton siegt

Sebastian Vettel verbremst sich in Silverstone und kracht in Max Verstappen. Dafür kassiert er eine Strafe. Lewis Hamilton hilft ein Safety Car beim Sieg. (Zum Bericht)

- Testspiele: Fortuna verliert Finale von Blitzturnier

Der 1. FC Köln kann sich in einem Testspiel beim SSV Reutlingen auf Jhon Cordoba verlassen. Fortuna Düsseldorf verliert das Finale im Blitzturnier gegen den FC Utrecht. (Zum Bericht)

- Testspiele: Schalke nur mit Remis gegen Wattenscheid

Der FC Schalke 04 trennt sich mit einem Remis im Retterspiel von der SG Wattenscheid 09. Der Regionalligist holt dabei einen Zwei-Tore-Rückstand auf. (Zum Bericht)

- VfB-Mitgliederversammlung: Veranstaltung wegen technischen Problemen abgebrochen

Die brisante Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart endet in einem Eklat. Wegen technischer Probleme verkündet Präsident Wolfgang Dietrich schließlich den Abbruch. (Zum Bericht)

- Schwimm-WM: Hausding verpasst Medaille

Wasserspringer Patrick Hausding hat bei der Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju auch im zweiten Anlauf eine Medaille nur knapp verpasst. Der Olympiadritte sprang im Finale vom 1-m-Brett mit 405,05 Punkten auf den fünften Platz und hatte lediglich zehn Zähler Rückstand auf den Bronzerang. (Zum Bericht)

- Formel 2: Schumacher punktet in Silverstone

Mick Schumacher (20) hat in der Formel 2 nach einer Schwächephase in den vergangenen Wochen wieder zu seiner Form gefunden. In Silverstone fuhr der Prema-Rookie im Sprintrennen am Sonntag nach einer starken Vorstellung von Startplatz elf auf Rang sechs nach vorne und sicherte sich vier Punkte. (Zum Bericht)

- Flug-Panne stoppt ManCity

Manchester City hat einen schlechten Start in die Saisonvorbereitung erlebt. Eigentlich wollte der englische Meister am Samstag von Manchester aus nach Shanghai fliegen, um dort seine China-Tour zu starten. Doch wegen einer Flug-Panne mussten Trainer Pep Guardiola und Co. umplanen. (Zum Bericht)

- NBA Summer League: Wagner glänzt bei Wizards-Pleite

Nationalspieler Moritz Wagner hat im letzten Spiel der Washington Wizards in der NBA Summer League überzeugt. Bei der 87:103-Niederlage gegen die New York Knicks in Las Vegas war Wagner mit 20 Punkten bester Werfer der Wizards, die sich nicht für das Viertelfinale qualifiziert hatten. (Zum Bericht)

- Star-Moderator ätzt gegen Rapinoe

Superstar Megan Rapinoe und die Frauen-Nationalmannschaft haben mit dem WM-Titel die USA verzückt. Nun wurden die US-Frauen bei den ESPY-Awards (Excellence in Sports Performance Yearly) in Los Angeles als bestes Team des Jahres ("Outstanding Team") ausgezeichnet. Doch eine Szene sorgte dabei für Unmut, zumindest beim britischen Moderator Piers Morgan. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Afrika-Cup: Rohr will mit Nigeria ins Finale

Zwei Schritte sind es noch bis zum Titel: Der deutsch-französische Trainer Gernot Rohr träumt vom Sieg beim Afrika-Cup mit der Nationalmannschaft Nigerias. Im Halbfinale gegen Algerien (ab 21.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) können sich die "Super Eagles" das Ticket fürs Endspiel sichern.

Das müssen Sie sehen

- Fußball LIVE: UEFA U19 EM, Italien - Portugal

Bei der UEFA U19 Europameisterschaft der Männer in Armenien steht heute das Duell zwischen Italien und Portugal in der Gruppe A an. Beim Turnier in der Hauptstadt Eriwan kämpfen insgesamt acht Junioren-Teams um den Titel. In Gruppe A sind Armenien, Titelverteidiger Portugal, Italien und Spanien vertreten, in Gruppe B die Tschechische Republik, Republik Irland, Norwegen und Frankreich. (UEFA U19 EM: Italien - Portugal, ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Baseball: Philadelphia Phillies - Washington Nationals

Homerun auf SPORT1: Im Juli sind gleich drei Partien der Major League Baseball (MLB) zu sehen. Im Einsatz ist dabei auch der deutsche MLB-Star Max Kepler, der weiterhin bei den Minnesota Twins für Furore sorgt. Heute steht das Duell aus der East Division der National League zwischen den Philadelphia Phillies und den Washington Nationals ab 20 Uhr LIVE im TV und im Stream auf dem Programm.

Das Video-Schmankerl

Edgar Prib und Florent Muslija von Hannover 96 überraschen mit musikalischem Talent. Ihre Version von John Legends "All of me" begeistert die Fans auf Twitter.