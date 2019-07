Der Sonntag ist der Tag der Endspiele. Bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg kämpft ein deutsches Team um den Sieg, bei der Frauen-WM in Frankreich wollen die USA ihren Titel verteidigen und bei der Copa América will Außenseiter Peru den Topfavoriten Brasilien stürzen. Richtig gutes Sport-Programm also.

Das ist passiert

- Kurioser Platzverweis für Messi

Lionel Messi fliegt beim Spiel um Platz drei der Copa América vom Platz. Dabei geht die Tätlichkeit von seinem Gegenspieler aus - der immerhin auch gehen muss (Zum Bericht).

- Wimbledon: Murray und Williams siegen bei Premiere

Andy Murray und Serena Williams ziehen bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt im Mixed in die nächste Runde ein. Im Herren-Doppel läuft es für Murray deutlich schlechter (Zum Bericht).

- Wimbledon: Zuschauer-Drama bei Stuffs Aus

Jan-Lennard Struff scheitert in Wimbledon als letzter Deutscher. Das Aus gegen einen Kasachen in Runde drei wird überschattet von einem medizinischen Notfall (Zum Bericht).

- Griezmann verweigert Training bei Atlético

Zwischen Atlético Madrid und Antoine Griezmann entwickelt sich zunehmend eine Schlammschlacht. Der wechselwillige Weltmeister will nicht zum ersten Training erscheinen (Zum Bericht).

- Deutsches Beach-Duo steht im Finale

Julius Thole und Clemens Wickler behaupten sich im Halbfinale der Beachvolleyball-WM. Das deutsche Team ringt nach einem Krimi ein Team aus Norwegen nieder (Zum Bericht).

Das passiert heute

- Beachvolleyball-WM, Finale

Julius Thole und Clemens Wickler greifen doch tatsächlich nach WM-Gold. Dem Krimi im Halbfinale soll der große Triumph in Hamburg folgen. Ein Team aus Russland ist die letzte Hürde. SPORT1 begleitet das Finale der deutschen WM-Helden im LIVETICKER.

- Tour de France, Tag zwei

An Tag zwei der Tour de France 2019 steht das Mannschaftszeitfahren an. Für Emanuel Buchmann geht es darum, den Abstand zur Spitze nicht abreißen zu lassen (Die Tour de France ab 14.30 Uhr im LIVETICKER).

- Frauen-WM, Finale

Die Fußball-WM der Frauen steht vor dem letzten großen Showdown. Im Finale misst sich Topfavorit und Titelverteidiger USA mit den Niederlanden. Mit dabei ist wahrscheinlich auch Superstar Megan Rapinoe, die sich rechtzeitig für den Kracher fit gemeldet hat (Finale der Frauen-WM zwischen den USA und den Niederlanden um 17 Uhr im LIVETICKER).

- Copa América, Finale

Die brasilianische Nationalmannschaft steht vor der Krönung. Gegen Außenseiter Peru will das Team um Liverpools Superstar Roberto Firmino den Sieg beim Heim-Turnier klar machen (Das Finale der Copa América zwischen Brasilien und Peru ab 22 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Porsche Carrera Cup am Norisring

Das zweite Rennen steht an und Julien Andlauer will seinem Sieg vom Samstag den nächsten Triumph folgen lassen. Um 11 Uhr gehts bei SPORT1 LIVE im TV und im LIVESTREAM mit dem achten Saisonlauf des Porsche Carrera Cup los.

- Beachvolleyball live: FIVB WM

Es geht ums Podium: Tri Bourne und Trevor Crabb aus den USA treten im Spiel um Platz drei gegen die Norweger Anders Mol und Christian Sorum. SPORT1 ist in Hamburg ab 12.30 Uhr LIVE im TV und im Livestream auch am letzten WM-Tag mittendrin. Highlights von Tag 10 (inklusive Finale) gibts ab 23.30 Uhr im TV und im Livestream.

- Motorsport Live - FIA World Rallycross

Auch in dieser Saison ist die FIA World Rallycross Championship (WRX) bei SPORT1 zu Hause. Die FIA WRX wird in diesem Jahr zum sechsten Mal ausgetragen und hat sich mit der Kombination aus Rallyesport und Rundstreckenrennen einen Namen gemacht (Die FIA World Rallycross um 14 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM).

- eSports Live - EA Sports FIFA Global Series

Im Rahmen der EA SPORTS FIFA 19 Global Series finden im Juli die Playoff-Duelle auf der Xbox statt. SPORT1 begleitet die weltbesten FIFA 19-Spieler auf der Xbox auch im Free-TV und überträgt heute Tag 3 des hochkarätig besetzten Events (ab 18 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Beachvolleyball-WM: Super-Duo bezwingt Norwegen - Julius Thole und Clemens Wickler haben das Finale erreicht. So sah ihr Weg dorthin aus.