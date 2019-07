Beim FC Bayern hat Trainer Niko Kovac unter anderem über seine Pläne mit Neuzugang Jann-Fiete Arp und die bisher zurückhaltende Transferpolitik des deutschen Rekordmeisters gesprochen.

In Wimbledon stehen die Viertelfinal-Matches der Damen auf dem Programm. Serena Williams und Simona Halep warten auf ihre Gegnerinnen. Bei der Tour de France setzte sich bei der 4. Etappe der Italiener Elia Viviani in einem spannenden Zielsprint durch.

Das ist passiert

- Kovac verteidigt Bayerns Transferpolitik

Trainer Niko Kovac hat auf einer Pressekonferenz die bisher zurückhaltende Transferpolitik des FC Bayern verteidigt und auf den Wettbewerbsvorteile anderer Teams hingewiesen. Die Bayern würden demnach nicht mehr gegen Vereine, sondern Staaten kämpfen. Zudem hat Kovac das Werben um Wunschspieler Leroy Sane von Manchester City intensiviert. (Zum Bericht)

- Hernández nimmt Lauftraining auf

Bundesliga-Rekordtransfer Lucas Hernández hat einen Tag nach seiner Vorstellung bei Bayern München das Lauftraining aufgenommen. Drei Monate nach seiner Innenband-OP im rechten Knie drehte der französische Fußball-Weltmeister eine knappe halbe Stunde seine Runden auf dem Rasen, ehe er sein individuelles Aufbauprogramm im Leistungszentrum fortsetzte. (Zum Bericht)

- Wimbledon: Serena Williams und Halep weiter

US-Tennis-Königin Serena Williams hat beim Grand-Slam-Highlight in Wimbledon erneut das Halbfinale erreicht. Die 37-Jährige bezwang in der Runde der letzten Acht am Dienstag ihre Landsfrau Alison Riske 6:4, 4:6, 6:3. Ebenfalls in der Runde der letzten Vier steht die Rumänin Simona Halep. Die frühere Weltranglistenerste bezwang parallel die Chinesin Zhang Shuai mit 7:6, (7:4), 6:1 und erreichte damit ihr zweites Wimbledon-Halbfinale nach 2014. (Zum Bericht)

- Tour de France: Viviani sprintet zum Etappensieg

Die vierte Etappe nach Nancy gewinnt Elia Viviani in einem spannenden Sprint. Teamkollege Julian Alaphilippe steht weiter an der Spitze der Gesamtführung. (Zum Bericht)

- Hinteregger provoziert mit Rucksack

Martin Hinteregger erscheint zum FCA-Training mit einem Frankfurt-Rucksack. Die Fanlager der beiden Klubs sind geteilter Meinung. (Zum Bericht)

- Hopp und Schindler vor schweren Hürden

Beim German Darts Masters am 12. und 13. Juli in Köln stehen die beiden deutschen besten Spieler vor schweren Auftakthürden. Martin Schindler bekommt es am Freitag in der Lanxess Arena mit Weltmeister Michael van Gerwen zu tun. Max Hopp trifft auf den ehemaligen Weltmeister Rob Cross. Die Sieger der acht Vorrunden-Duelle bestreiten dann die Viertelfinals und alle weiteren Runden am Samstag. (Zum Bericht)

- Fury verkündet Termin für Rematch

Am 22. Februar 2020 soll es zur Neuauflage des WM-Kampfes zwischen Box-Weltmeister Deontay Wilder (USA) und Herausforderer Tyson Fury kommen. Diesen Termin verkündete der britische Schwergewichtler auf einer Veranstaltung im englischen Bradford. (Zum Bericht)

- Vettel-Boss vor Silverstone skeptisch

Sebastian Vettels Ferrari-Teamchef Mattia Binotto (49) versprüht vor dem Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 15.10 Uhr im LIVETICKER) kaum Hoffnung auf eine Wende bei der zuletzt kriselnden Scuderia. "Wir erwarten nicht, dass Silverstone besonders gut zu unserem Auto passt", sagte Binotto vor dem zehnten Formel-1-Rennen der Saison. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Wimbledon: Viertelfinale mit Konta und Mixed mit Murray

Am achten Tag des traditionsreichen Tennisturniers in Wimbledon spielen die Damen die Halbfinals aus. Lokalmatadorin Johanna Konta will unbedingt in die nächste Runde einziehen. Anschließend gibt es den zweiten Auftritt des Mixed-Duos Andy Murray/Serena Williams. (Wimbledon: JETZT im LIVETICKER)

Das Video-Schmankerl

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß suchen in der Außendarstellung den gemeinsamen Nenner. Der Vorstandsboss kündigt eine Wende bei Transfer-Fragen an.