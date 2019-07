Der deutsche Trainer Gernot Rohr hat mit Nigeria das Finale beim Afrika-Cup verpasst, Riyad Mahrez schoss Gegner Algerien in letzter Minute zum Sieg.

Am Montag wirft die neue Saison bereits ihre Schatten voraus: Die Regionalliga Bayern beginnt, SPORT1 ist zur Prime-Time live dabei. Auch bei der U19 EM stehen zwei Spiele an.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Nigeria verpasst Afrika-Cup-Finale

Ein Eigentor bringt Senegal ins Finale des Afrika-Cups. Gegner dort ist Algerien, das Nigeria in letzter Minute ausschaltete. Riyad Mahrez schießt das goldene Tor. (Zum Bericht)

- Bayern ohne Hoeneß und Salihamidzic in USA

Der FC Bayern muss auf seiner USA-Reise ohne Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic auskommen. Ein Besuch bei Arnold Schwarzenegger und drei Testspiele stehen an. (Zum Bericht)

- Neymar vor Rückkehr nach Paris

Der Superstar will Paris Saint-Germain zwar verlassen, in Kürze wird er aber dennoch zurück in Frankreich erwartet. Zuletzt wurde er mit einer Provokation auffällig. (Zum Bericht)

- Finale der Summer League steht

Die Minnesota Timberwolves und die Memphis Grizzlies stehen im Finale der NBA Summer League. Die Grizzlies setzten sich in Las Vegas nach einem spannenden Spiel gegen die New Orleans Pelicans mit 88:86 (37:33) nach Verlängerung durch, die Timberwolves hatten beim 85:77 (55:48) gegen die Brooklyn Nets weniger Probleme. (Zum Bericht)

- Wasserball-Debakel für Südkorea

Südkorea muss sich bei der Heim-WM im Wasserball Ungarn geschlagen geben. Der zweimalige Weltmeister sorgt für einen historischen Kantersieg. (Zum Bericht)

- Vergne verteidigt Titel in Formel E

Jean-Eric Vergne ist der erste Fahrer, der seinen Titel in der Formel E erfolgreich verteidigt. Im letzten Rennen der Saison genügt ihm dafür Platz sieben. (Zum Bericht)

- Niederlage für Rekordmann Kepler

Max Kepler unterliegt mit den Minnesota Twins den Cleveland Indians. Der Deutsche spielt einen Tag nach seinem MLB-Rekord erneut gut. (Zum Bericht)

- Tour de France: De Marchi erleidet Knochenbrüche

Bei der Tour de France stürzt Alessandro De Marchi schwer. Der Italiener zieht sich eine Reihe von Verletzungen zu und fällt mehrere Wochen aus. (Zum Bericht)

- England gewinnt die Cricket-WM

England gewinnt das erste Mal die Cricket-WM. Die Briten setzen sich auf dramatische Weise gegen Neuseeland durch. Der Sieg gelingt nach Super Over. (Zum Bericht)

- Kaymer verpasst Qualifikation für British Open

Enttäuschung für Martin Kaymer: Das British Open findet ohne den Deutschen Golfer statt. Der 34-Jährige verpasste die sportliche Qualifikation für das Major. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tour de France: 10 Etappe

Vor dem ersten Ruhetag müssen die Fahrer nocheinmal 217,5 km von Saint-Flour bis nach Albi zurücklegen. Dafür verzichtet die Etappe allerdings auf ganz harte Kletteraufgaben. (Tour de France: 10. Etappe, 12.25 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball Live - UEFA U19 Europameisterschaft - Norwegen - Irland, Gruppe B

Bei der UEFA U19 Europameisterschaft in Armenien steht heute das Duell zwischen Norwegen und Irland in der Gruppe B an. SPORT1+ überträgt das Spiel ab 16.40 Uhr LIVE im TV und STREAM

- Fußball Live - UEFA U19 Europameisterschaft - Tschechien - Frankreich, Gruppe B

Auch Tschechien und Frankreich spielen am Abend in Gruppe B. SPORT1+ überträgt das Spiel ab 18.55 Uhr ebenfalls LIVE im TV und STREAM.

- Fußball Live - Regionalliga 1. FC Schweinfurt 05 - TSV Aubstadt, 1. Spieltag, RL Bayern

SPORT1 ist wieder mittendrin und zeigt regelmäßig ausgewählte Topspiele aus den Regionalligen West, Südwest, Nord und Bayern live im Free-TV. Am 1. Spieltag ist das Duell 1. FC Schweinfurt 05 gegen den TSV Aubstadt in der Regionalliga Bayern live zu sehen. Während die Schweinfurter die letzte Saison auf dem vierten Platz abschlossen, spielt Aubstadt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Regionalliga. SPORT1 überträgt das Spiel ab 19.55 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Bayerns Rekordtransfer Lucas Hernández arbeitet in der Reha an seinem Comeback - und macht dabei nun den nächsten großen Sprung.