Auch am heutigen Sonntag ist in der Welt des Sports allerlei geboten.

Bei der Tour de France steht für die Fahrer eine weitere anstrengende Etappe durch die Pyrenäen auf dem Programm. Bei der Schwimm-WM fallen die ersten Entscheidungen im Beckenschwimmen.

In der Nacht setzte der FC Bayern München gegen Real Madrid ein erstes Ausrufezeichen, während Arsenal seinen zweiten Sieg feierte.

Das ist passiert

- Schwimmen: Starker WM-Auftakt der Staffeln

Die deutschen Schwimmer feiern einen gelungenen Auftakt in die WM in Südkorea. Die Freistil-Staffeln über 4 x 100 Meter sicherten sich die angepeilten Olympia-Tickets. (Zum Bericht)

- ICC: Bayern schlägt Real - Rot für Ulreich

Der FC Bayern gewinnt das zweite Spiel auf seiner US-Tour gegen Real Madrid. Sven Ulreich sieht nach einem üblen Kimmich-Fehler Rot, Jann-Fiete Arp zaubert. (Zum Bericht)

- ICC Cup: FCB-Schreck schießt Arsenal zum Sieg

Der FC Arsenal setzt sich nach dem Sieg gegen den FC Bayern auch gegen den AC Florenz durch. Ein Youngster macht erneut auf sich aufmerksam. (Zum Bericht)

- Skispringen: DSV-Adler in Wisla Vierter

Angeführt von Weltmeister Markus Eisenbichler starten die deutschen Skispringer mit Platz vier im Teamwettbewerb von Wisla in den Sommer-Grand-Prix. (Zum Bericht)

- Fußball: Zidane - Bale "kurz vor Abgang"

Zinedine Zidane verkündet das Aus für Gareth Bale für Real Madrid. Dies sei "das Beste für alle". Der Wechsel soll schon in Kürze offiziell werden. (Zum Bericht)

- Fußball: Boateng reist vorzeitig aus USA ab

Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng wird die USA-Reise des Rekordmeisters vorzeitig beenden. Wie der Rekordmeister am Samstagmorgen (Ortszeit) bekannt gab, fliegt der 30 Jahre alte Innenverteidiger aus privaten Gründen bereits am Sonntag zurück nach München. (Zum Bericht)

- Test: 1. FC Nürnberg überrascht Tuchels PSG

Zweitligist 1. FC Nürnberg hat im Testspiel gegen den französischen Serienmeister Paris St. Germain nach einer überzeugenden Leistung ein respektables Remis erkämpft. Bei Paris standen die beiden Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer in der Startelf, Torwart Kevin Trapp kam zur zweiten Halbzeit. Der abwanderungswillige Brasilianer Neymar fehlte hingegen. (Zum Bericht)

- Testspiele: Leverkusen in zwei Tests erneut ohne Sieg

Bundesligist Bayer Leverkusen ist in der Vorbereitung erneut ohne Sieg geblieben. Das Team von Trainer Peter Bosz unterlag zunächst dem Premier-League-Klub FC Watford, später kam Bayer nicht über ein Remis gegen Eibar hinaus. Einen Sieg feierte dagegen Borussia Mönchengladbach. (Zum Bericht)

- Golf: Ire bei British Open in Führung

Shane Lowry geht bei der 148. British Open mit einer deutlichen Führung in die Schlussrunde und greift nach seinem ersten Major-Triumph. Am Samstag spielte Lowry auf dem Par-71-Kurs im Royal Portrush Golf Club eine herausragende 63 und stellte damit einen Kursrekord auf. (Zum Bericht)

- Darts: Price bei World Matchplay raus

Gerwyn Price ist gleich zum Auftakt des World Matchplay in Blackpool ausgeschieden. Der "Bad Boy" des Darts verlor in einem großen Krimi mit 12:13 nach Sudden Death gegen den Engländer Stephen Bunting. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 3. Liga: Letzte Partien des 1. Spieltags

Zum Abschluss des 1. Spieltags der 3. Liga stehen zwei Partien auf dem Programm. Der Chemnitzer Fc empfängt Aufsteiger SV Waldhof Mannheim (Fußball, 3. Liga. Chemnitzer FC - SV Waldhof Mannheim ab 13 Uhr im LIVETICKER), der KFC Uerdingen hat den Halleschen FC (Fußball, 3. Liga: KFC Uerdingen - Hallescher FC ab 14 Uhr im LIVETICKER) zu Gast.

- U19-EM: Frankreich

Bei der U19-EM der Männer ist weiter jede Menge Spektakel geboten. Am Sonntag trifft unter anderem Frankreich auf Norwegen. (Fußball, U19-EM: Frankreich - Norwegen ab 19 Uhr im LIVETICKER)

- Tour de France: Nächste schwere Bergetappe

Den Tourmalet spüren die Radprofis noch in den Beinen, da steht ihnen die nächste Plackerei bevor. Von Limoux führt die Strecke über 185 km nach Foix, und vor allem in der zweiten Hälfte der 15. Etappe (Tour de France: 15. Etappe ab 12.10 Uhr im LIVETICKER) türmen sich wieder herausfordernde Anstiege auf. Sie tragen keinen der mythischen Namen, aber stellen die Fahrer auf eine harte Probe.

- Schwimm-WM: Beckenwettbewerbe starten

Bei der WM im südkoreanischen Gwangju starten ab 13 Uhr die Beckenwettbewerbe. Bei den Männern und Frauen werden jeweils über 400 m Freistil und in der 4x100 m Freistil-Staffel Medaillen vergeben. (Schwimm-WM, ab 13.00 Uhr im News-Ticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball live: International Champions Cup, Juventus Turin - Tottenham Hotspur

Der 2013 erstmals veranstaltete International Champions Cup ist eine internationale Fußball-Turnierserie, die während der Sommerpause der großen Fußball-Ligen ausgetragen wird. Die Spiele finden in diesem Jahr in Amerika, Europa und Asien statt. Heute steht das Duell zwischen Juventus Turin und Tottenham Hotspur an. SPORT1 überträgt ab 13.30 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Fußball live: Benefizspiel Dirk Nowitzki vs. Mick Schumacher, Champions for Charity

Nach dem Ende seiner großen NBA-Karriere veranstaltet Basketball-Superstar Dirk Nowitzki gemeinsam mit Formel-2-Pilot Mick Schumacher in der Leverkusener BayArena das Benefizspiel "Champions for Charity". Zum außergewöhnlichen Duell, das nach 2016 und 2017 bereits zum dritten Mal zu Ehren von Michael Schumacher ausgetragen wird, haben sich wieder viele Sportstars und Prominente angekündigt. Unter anderem sind Turn-Olympiasieger Fabian Hannawald, Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste, die Basketball-Nationalspieler Jan Jagla und Maxi Kleber sowie die früheren Fußball-Profis von Bayer Leverkusen Simon Rolfes und Stefan Kießling mit dabei. SPORT1 überträgt ab 18 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Darts live: World Matchplay

Das Highlight des Darts-Sommers LIVE auf SPORT1: Vom 20. bis zum 28. Juli steht mit dem World Matchplay wieder das zweitälteste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) auf dem Programm. Heute überträgt SPORT1 ab 14 Uhr im LIVESTREAM und ab 15.30 Uhr und ab 20.15 Uhr LIVE im TV und STREAM

Das Video-Schmankerl des Tages

Im Testspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Watford aus der Premier League patzt Keeper Lukas Hradecky und sorgt so für die Niederlage der Werkself.